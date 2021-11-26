ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 1914-1918
Война между двумя коалициями держав – Антантой и странами Центрального блока – за передел мира, колоний, сфер влияния и приложения капитала.
Это первый воен. конфликт мирового масштаба, в который были вовлечены 38 из существовавших в то время 59 независимых государств (2/3 населения земного шара).
Причины войны. На рубеже 19–20 вв. США, Германия и Япония стали опережать в экономич. развитии, теснить на мировом рынке Великобританию и Францию и претендовать на их колонии. Наиболее агрессивно на мировой арене выступала Германия. В 1898 она приступила к строительству сильного ВМФ, чтобы подорвать господство Великобритании на море. Германия стремилась овладеть колониями Великобритании, Бельгии и Нидерландов, наиболее богатыми сырьевыми ресурсами, закрепить за собой захваченные у Франции Эльзас и Лотарингию, отторгнуть Польшу, Украину и Прибалтику от Рос. империи, подчинить своему влиянию Османскую империю и Болгарию и совместно с Австро-Венгрией установить свой контроль на Балканах.
Сразу после франко-прусской войны 1870–71, в результате которой Франция уступила Германии Эльзас и Лотарингию, угроза новой войны стала постоянной. Франция надеялась на возврат утерянных территорий, но боялась повторного герм. нападения. Великобритания и Рос. империя не хотели нового разгрома Франции и установления герм. гегемонии в зап. части Европ. континента. В свою очередь, Германия опасалась усиления Рос. империи в Юго-Вост. Европе за счёт Австро-Венгрии в связи с обострившимися отношениями между этими империями после рус.-тур. войны 1877–78 (см. Русско-турецкие войны). Это привело к заключению в 1879 австро-герм. союза, к которому присоединилась в 1882 Италия. Италию подтолкнула на это борьба с Францией за раздел Сев. Африки. В противовес Тройственному союзу был создан Русско-французский союз 1891–93.
В 1904 между Францией и Великобританией было достигнуто соглашение по осн. колониальным вопросам (см. Англо-французское соглашение 1904), которое послужило основой британо-франц. Антанты («сердечного согласия»). Рос. империя, ослабленная русско-японской войной 1904–05 и Революцией 1905–07, заключила, в свою очередь, в 1907 аналогичное соглашение с Великобританией (Петербургская конвенция 1907), что фактически означало присоединение России к Антанте.
Тем самым ведущие державы континента разделились на 2 противостоявшие друг другу группировки. Напряжённость в междунар. отношениях была усилена рядом дипломатич. кризисов – франко-герм. соперничеством в Марокко (см. Марокканские кризисы 1905, 1911), аннексией австрийцами Боснии и Герцеговины в 1908–09 (см. Боснийский кризис 1908–09), Балканскими войнами 1912–13. В этой обстановке любой новый конфликт мог привести к мировой войне. Кроме того, в усилении междунар. напряжённости и перспективах начала воен. действий были заинтересованы крупные европ. и амер. концерны, связанные с произ-вом вооружений.
Готовиться к войне страны начали задолго до её начала. Наиболее упорное соперничество в гонке вооружений развернулось между Великобританией, Францией, Россией и Германией. С 1880-х гг. до 1914 эти державы почти вдвое увеличили численность своих армий. Франц. армия мирного времени к началу П. м.в. насчитывала ок. 900 тыс. чел., герм. – св. 800 тыс., рос. – св. 1,4 млн. чел. Воен.-экономич. потенциал стран Антанты в целом был выше, чем потенциал её противников.
Вооруж. силы всех осн. государств состояли из сухопутных армий и ВМФ. Сухопутные армии включали 3 рода войск (пехоту, кавалерию и артиллерию), спец. войска (инженерные, связи и др.) и службу тыла. На вооружении армий находились магазинные винтовки со штыками, станковые пулемёты и разл. образцы арт. орудий калибра от 75 до 155 мм с макс. дальностью стрельбы 7–8 км. Наиболее сильной артиллерией располагала герм. армия, имевшая орудий тяжёлых систем в 8 раз больше, чем рос. армия. В незначит. количествах имелись бронеавтомобили и самолёты. ВМФ состояли из кораблей разл. классов [линкоры (см. Линейный корабль), тяжёлые и лёгкие крейсеры, эсминцы (см. Эскадренный миноносец), миноносцы, подводные лодки и др.]. К началу П. м.в. в составе флотов Антанты имелись 491 надводный корабль и 129 ПЛ, в Германии и Австро-Венгрии – соответственно 278 и 34.
В планы воен. действий стороны закладывали возможность быстрого разгрома противника, поэтому мобилизация экономики стран на обеспечение нужд фронта к длительной войне не предусматривалась. Общего плана действий у коалиций не было. Каждая страна имела собств. стратегич. план, который отражал прежде всего её интересы в войне. Существовали лишь взаимные обязательства в отношении численности войск и действий на определённых операц. направлениях, от которых союзные державы обеих коалиций (кроме России) всячески стремились уклониться и переложить задачи на своих союзников.
Осн. идея стратегич. плана Германии (см. Шлиффена план 1905) сводилась к тому, чтобы молниеносными сокрушит. ударами разгромить сначала Францию, а затем Рос. империю и тем самым избежать гибельной войны одновременно на 2 фронта. Намечалось сначала сосредоточить осн. силы (7 полевых армий из 8 имевшихся) против Франции. Гл. ударная группировка (5 армий) на правом крыле Зап. фронта должна была через территорию нейтральной Бельгии обойти франц. армию с северо-запада, нанести ей удар во фланг и в тыл, отбросить к крепостям Лотарингии и, изолировав от остальной части страны, завершить разгром нанесением ударов с разных сторон по сходящимся направлениям. Достичь этого предполагалось в ходе одной стратегич. операции, на которую отводилось 6–8 нед. Считая, что Рос. империя не сможет быстро провести мобилизацию, герм. ГШ предусматривал прикрытие Вост. Пруссии на период кампании во Франции силами лишь одной полевой армии. После победы на Западе намечалось быстро перебросить все силы на Восток и во взаимодействии с австро-венг. армией разгромить рос. войска на территории Польши. В войне на море Германия намечала осн. усилия сосредоточить против брит. флота. Предполагалось действиями лёгких сил и ПЛ сначала ослабить его, а затем разгромить в мор. генеральном сражении. Предусматривалось также проведение операций на мор. сообщениях противника. Для нейтрализации рос. флота в Балтийском м. выделялись небольшие силы.
Австро-венг. стратегич. план был рассчитан на поддержку Германии и предполагал ведение войны на 2 фронтах – против Рос. империи (выделялось ок. 2/3 всех сил) и на Балканах против Сербии и Черногории. В соответствии с ним гл. силы австро-венг. армии должны были нанести удар по войскам рос. Юго-Зап. фронта, разгромить их в районе Проскурова (ныне Хмельницкий) и отбросить к Киеву или к Чёрному м. Затем совм. с Германией, которая к этому времени должна была завершить разгром Франции, нанести решающий удар по России.
Франц. план войны носил пассивно-выжидат. характер. Переход франц. армии в наступление считался возможным лишь в том случае, если рос. армия отвлечёт на себя осн. силы Германии. Франц. флот должен был обеспечить мор. коммуникации на Средиземном м., переброску колониальных войск из Сев. Африки во Францию и блокаду австро-венг. флота в Адриатическом море. В Ла-Манше на него возлагались оборона баз и портов и оказание содействия брит. флоту.
Брит. ГШ не связывал себя к.-л. конкретными обязательствами перед союзниками на случай войны с Германией. Свою гл. цель Великобритания видела в сохранении и укреплении господства на море. Она не собиралась активно участвовать в боевых действиях на сухопутных фронтах, пыталась переложить эту миссию на своих союзников – Рос. империю и Францию. Однако в самый последний момент под давлением союзников она была вынуждена согласиться на выделение для действий во Франции экспедиц. армии (7,5 дивизии).
Рос. план войны, обременённый союзнич. обязательствами, предусматривал ведение активных действий одновременно против Германии и Австро-Венгрии. Предполагалось 2 варианта действий. В случае нападения Германии на Францию (вариант «А») рос. армия наносила гл. удар по Австро-Венгрии в обход Карпат с запада, а частью сил – по Германии в Вост. Пруссии. Для достижения намеченных целей создавались 2 фронта: Сев.-Западный (2 армии) и Юго-Западный (4 армии). Вариант «Г» был рассчитан на тот случай, если Германия нанесёт гл. удар по России. Тогда осн. силы рос. армии нацеливались на отражение удара противника. Слабым местом варианта «А» являлось наступление одновременно на 2 разобщённых стратегич. направлениях, что предполагало распыление сил. К тому же Россия под давлением союзников обязалась начать наступление на 16–19-й день мобилизации, фактически не завершив стратегич. развёртывания. Рос. ГШ разрабатывал также план действий на случай войны с Османской империей по 3 вариантам.
Планы действий рос. ВМС разрабатывались для каждого флота отдельно. Для Балт. флота предусматривалось оперативно-стратегич. взаимодействие с сухопутными войсками для обороны побережья Финского зал. и С.-Петербурга. Для Черноморского флота с учётом прихода в порты Османской империи герм. крейсеров «Гебен» и «Бреслау» был разработан ряд документов, предусматривавших 2 варианта действий: содействие войскам Кавк. армии и высадка десанта у прол. Босфор для захвата Константинополя (ныне Стамбул) и Черноморских проливов.
Великобритания и Франция поддерживали интересы Италии в Сев. Африке и тем самым настолько ослабили её приверженность Тройственному союзу, что Германия практически уже не могла рассчитывать на Италию как на надёжного союзника в будущей войне.
Поводом к началу П. м.в. послужило убийство серб. националистами 15(28).6. 1914 в г. Сараево (Босния) наследника австро-венг. престола эрцгерцога Франца Фердинанда. По договорённости с Германией Австро-Венгрия 10(23) июля предъявила Сербии заведомо неприемлемый для суверенного государства ультиматум, а когда истёк его срок, 15(28) июля объявила ей войну и сразу же провела арт. обстрел Белграда. Страны Антанты предлагали Австро-Венгрии урегулировать конфликт мирным путём. Но после нападения её на Сербию, выполняя союзнич. обязательства, Рос. империя 17(30) июля объявила всеобщую мобилизацию. Германия на следующий день потребовала от России прекратить мобилизацию. Не получив ответа на ультиматум, Германия 19 июля (1 авг.) объявила войну России, а 21 июля (3 авг.) – Франции и Бельгии, отвергшей ультиматум о пропуске герм. войск через свою территорию. Великобритания потребовала от Германии сохранения нейтралитета Бельгии, но, получив отказ, 22 июля (4 авг.) вместе со своими доминионами объявила войну Германии. 24 июля (6 авг.) Австро-Венгрия объявила войну Рос. империи. Союзница Германии и Австро-Венгрии по Тройственному союзу – Италия заявила о нейтралитете.
Мобилизация, сосредоточение и развёртывание гл. сил воюющих сторон про- водились в соответствии с ранее разработанными планами. Мобилизация в Германии была завершена 4(17) авг., во Франции – 5(18) августа. В 380-километровой полосе от Ахена до Верхнего Рейна Германия развернула 7 армий и отд. отряд (87,5 пех. и кав. дивизий) общей численностью ок. 1,6 млн. чел. и до 5 тыс. орудий. Севернее Меца, на участке фронта св. 200 км, находилось 2/3 всех сил, составлявших правое ударное крыло. Верховным главнокоманд. герм. армией был имп. Вильгельм II. Фактически руководил войсками начальник герм. ГШ ген.-полк. Х. фон Мольтке Младший (с 14 сент. – ген. от инф. Э. Фалькенгайн, с 29.8.1916 и до конца войны – ген.-фельдм. П. фон Гинденбург).
Франц. войска в составе 5 армий и нескольких оперативных групп численностью св. 1,7 млн. чел., имея св. 4 тыс. орудий, развернулись на 345-километровом фронте – от Ирсона до Бельфора. Главнокоманд. франц. армией был маршал Ж. Жоффр (с 13.12.1916 – ген. Р. Нивель, с 17.5.1917 и до конца войны – ген., с нояб. 1918 – маршал А. Петен). Бельг. армия (король Альберт I; ок. 120 тыс. чел., св. 310 орудий) сосредоточилась в районе Брюссель, Намюр, Льеж. Брит. экспедиц. армия [фельдм. Дж. Френч, с дек. 1915 и до конца войны – ген. (с 1917 фельдм.) Д. Хейг; 87 тыс. чел., ок. 330 орудий] сосредоточилась в районе юго-западнее Мобежа. Всего на Зап.-Европ. ТВД союзники развернули 7 армий (100,5 пех. и кав. дивизий) общей численностью ок. 1,6 млн. чел. и св. 4,7 тыс. орудий. Гл. группировка союзных войск находилась северо-западнее Вердена.
На Вост.-Европ. ТВД Германия выставила: в Вост. Пруссии 8-ю армию (ген.- полк. М. Притвиц, с 10.8.1914 Гинденбург; 16 пех. и кав. дивизий, всего ок. 200 тыс. чел., св. 1 тыс. орудий) и в Силезии – 3-й ландверный корпус (ген. от инф. Р. Войрш; 2 пех. дивизии, св. 70 орудий). Австро-Венгрия развернула в Галиции 3 армии и 2 армейские группы (46,5 пех. и кав. дивизий, всего до 850 тыс. чел., св. 1,7 тыс. орудий), а на границе с Сербией – 2 армии, образовавшие Серб. фронт (ген.-полк. О. Потиорек; 13 пех. и кав. дивизий, всего ок. 140 тыс. чел., св. 500 орудий). Всего на Вост.-Европ. ТВД Германия и Австро-Венгрия имели 64,5 пех. и кав. дивизий, св. 2,8 тыс. орудий. Верховным главнокоманд. австро- венг. армией был ген.-полк. (с дек. 1914 ген.-фельдм.) эрцгерцог Фридрих (с февр. 1917 и до конца войны – имп. Карл I). Фактическое же руководство операциями осуществлял начальник австро-венг. ГШ ген. от инф. (с авг. 1914 ген.-полк., 1916 ген.-фельдм.) Ф. Конрад фон Хётцендорф; с марта 1917 и до конца войны – ген. от инф. (с 1918 ген.-полк.) А. Арц фон Штрауссенбург.
Рос. империя развернула 2 фронта (52 пехотные и 21 кав. дивизия, всего св. 1 млн. чел., ок. 3,2 тыс. орудий): Сев.- Западный (ген. от кав. Я. Г. Жилинский; 1-я и 2-я армии) – на реках Неман и Нарев и Юго-Западный (ген. от арт. Н. И. Иванов; 3, 4, 5 и 8-я армии) – от Вислы до Днестра, на фронте протяжённостью св. 400 км. Верховным главнокоманд. рос. армией был ген. от кав. великий кн. Николай Николаевич Младший [с 23.8(5.9).1915 по 2(15).3.1917 имп. Николай II; с 11(24).3.1917 ген. от инф. М. В. Алексеев; с 22.5(4.6).1917 ген. от кав. А. А. Брусилов; с 19.7(1.8).1917 ген. от инф. Л. Г. Корнилов; с 30.8(12.9).1917 А. Ф. Керенский; с 1(14).11.1917 и. о. ген.-л. Н. Н. Духонин; с 20.11(3.12).1917 и до конца войны Н. В. Крыленко (даты даны по фактич. нахождению в должности)].
Сербия выставила 4 армии (воевода Р. Путник; 250 тыс. чел., ок. 600 орудий), Черногория – 6 пех. дивизий, сведённых в одну армию (35 тыс. чел., 60 орудий).
Ход воен. действий П. м.в. принято подразделять на 5 кампаний, каждая из которых включала в себя неск. операций, проведённых на разл. ТВД. Гл. сухопутными фронтами в Европе, на которых решался исход войны, были Западный (французский) и Восточный (русский).
В период кампании 1914 боевые действия на Зап. фронте начались вторжением 20 июля (2 авг.) герм. войск в Люксембург, а 22 июля (4 авг.) в Бельгию. Преодолев упорное сопротивление крепости Льеж, герм. армия 3(16) авг. овладела ею и продолжила наступление. 7(20) авг. немцы заняли Брюссель. Форсировав р. Маас, они устремились через территорию Бельгии к франц. границе.
Чтобы предотвратить вторжение врага, франц. командование приступило к перегруппировке армий левого крыла (3, 4 и 5-я армии) к бельг. границе. В этих условиях 8–12 (21–25) авг. произошло встречное столкновение наступавших герм. армий и выдвигавшихся им навстречу брит. экспедиц. и франц. армий, в котором союзники потерпели поражение. Увлёкшись преследованием, герм. армии правого крыла изменили направление дальнейшего наступления с юго-западного на южное и к началу сентября вышли на р. Марна восточнее Парижа, а не западнее, как планировалось. Франц. командование сумело выдвинуть в район Парижа 2 вновь сформированные армии (6-ю и 9-ю). С 23 авг. (5 сент.) по 30 авг. (12 сент.) по обоим берегам р. Марна развернулись широкомасштабные воен. действия, в которых с обеих сторон участвовало ок. 2 млн. чел. (см. Марнские сражения 1914, 1918). Союзники одержали победу, отбросили противника от Парижа на рубеж рек Эна и Вель. С 3(16) сент. по 12(15) окт. на сев. фланге противники прибегали к манёвренным операциям, стремясь охватить открытые фланги друг друга, в результате которых фронт достиг мор. побережья (т. н. бег к морю). В октябре и ноябре кровопролитные сражения во Фландрии истощили и уравновесили силы сторон. От швейц. границы до Северного м. протянулась линия сплошного фронта. Манёвренные действия на Западе сменились позиц. борьбой. Расчёт Германии на быстрый разгром Франции провалился. Во многом этому способствовали наступат. действия рос. войск.
На Вост.-Европ. ТВД кампания 1914 началась 4(17) авг. успешным вторжением рос. войск в Вост. Пруссию (см. Восточно-Прусская операция 1914). Рос. 1-я армия Сев.-Зап. фронта 7(20) авг. в Гумбиннен-Гольдапском сражении 1914 разгромила герм. 8-ю армию, но своевременно не развила достигнутый успех. Воспользовавшись этим, противник оставил против неё небольшой заслон и всеми силами обрушился на рос. 2-ю армию, которая в сражении в районе Мазурских озёр [13(26) – 18(31) авг.] потерпела тяжёлое поражение. Затем под ударами противника была вынуждена отступить из Вост. Пруссии и 1-я армия. Вост.- Прус. операция 1914 закончилась для рос. войск неудачно, однако она сыграла важную роль в кампании 1914. Рос. армия оказала неоценимую помощь Франции в самый решающий момент борьбы, развернувшейся на Зап. фронте. Она вынудила герм. командование в преддверии битвы на Марне снять часть сил с Зап. фронта и перебросить их на Восточный, существенно ослабив наступавшую на Париж ударную группировку.
Более успешными для России были действия войск Юго-Зап. фронта. В ходе развернувшейся на 400-километровом фронте Галицийской операции 1914, в которой с обеих сторон участвовало св. 100 пех. и кав. дивизий (ок. 2 млн. чел.), они нанесли тяжёлое поражение австро- венг. армии, заняли Галицию и вышли в предгорья Карпат. Противник был отброшен на 200–300 км на запад. Австро- венг. армия после поражения в Галиции, вплоть до окончания войны, потеряла способность проводить крупные наступат. операции без поддержки герм. войск. Однако развить достигнутый успех из-за отсутствия стратегич. резервов Юго-Зап. фронт не смог. Материальные запасы также были израсходованы. Осенью 1914 боевые действия на Вост.-Европ. ТВД продолжались с неослабевающей интенсивностью. В Варшавско-Ивангородской операции 1914 рос. армия отразила удар герм. войск западнее р. Висла, затем перешла в контрнаступление и отбросила противника на исходные позиции. В Лодзинской операции 1914 была сорвана попытка врага разгромить рос. войска на территории Польши. В дек. 1914 из-за больших потерь, понесённых обеими сторонами, и истощения материальных запасов активные боевые действия на Вост. фронте временно приостановились.
Япония объявила 10(23) авг. войну Германии, в октябре на стороне герм. блока в войну вступила Османская империя. Образовались новые фронты в Закавказье, Месопотамии, Сирии и Дарданеллах. Тур. вооруж. силы [султан Мехмед V, фактически ими руководили воен. мин. Энвер-паша и нач. оперативного управления тур. ГШ герм. полк. (с 1915 ген.-лейтенант-майор) Ф. Бронзарт фон Шеллендорф] насчитывали 14 корпусов (ок. 780 тыс. чел.). С начала войны Османская империя развернула 6 армий. Осн. группировка тур. войск (1, 2 и 5-я армии) находилась в районе проливов Босфор и Дарданеллы, 3-я армия – в Тур. Армении, 4-я – в Сирии и 6-я – в Месопотамии.
На Кавк. фронте рос. Кавк. армия [ген. от кав. И. И. Воронцов-Дашков (фактически командовал нач. штаба ген. от инф. А. З. Мышлаевский); св. 170 тыс. чел., 350 орудий] уже 25 окт. (7 нояб.) овладела сильной Кеприкейской позицией противника (в 50 км от тур. крепости Эрзурум), а затем разгромила тур. 3-ю армию в ходе Сарыкамышской операции 1914–15 и создала благоприятные условия для развития наступления в глубь Османской империи.
С вступлением в войну Японии появился Дальневосточный ТВД. Японцы после упорных боёв захватили важную воен.-мор. базу Германии – Циндао (вост. побережье Китая), а также её колонии на Тихом ок. – Каролинские, Марианские и Маршалловы о-ва. Герм. часть о. Новая Гвинея и Соломоновы о-ва заняла Австралия, о-ва Самоа – Новая Зеландия. В 1914 Германия лишилась всех своих колоний на Тихом ок. Британо-франц. войска захватили в Африке герм. колонию Того (авг. 1914).
ВМС Великобритании осуществляли дальнюю блокаду герм. флота в пределах Северного моря. Все попытки немцев навязать англичанам мор. генеральное сражение успехом не увенчались. Наиболее крупные мор. бои в 1914 произошли в Гельголандской бухте, у мыса Коронель и Фолклендских о-вов. На Балтийском м. в результате минно-заградит. операций рос. флота действия герм. флота были значительно затруднены, коммуникации нарушены. Инициатива перешла к рос. флоту.
На Чёрном м. одновременно с мероприятиями по обороне побережья Черноморский флот проводил минирование у баз и прол. Босфор. С декабря после подрыва на минах у Босфора герм. крейсера «Гебен» рос. флот стал господствовать и на Чёрном море.
В результате кампании 1914 ни одна из сторон не добилась своих целей, расчёты на быстрый разгром противника провалились, на Зап. фронте война приобрела позиционный характер.
В период кампании 1915 герм. командование сосредоточило гл. усилия на Вост. фронте (св. 60% сил Центр. блока) для разгрома Рос. империи и вывода её из войны. Оно рассчитывало окружить рос. армии в Польше. В ожесточённых сражениях сначала в Вост. Пруссии и Карпатах, а затем в Польше, Прибалтике и Галиции Центр. блок добился значит. результатов. Рос. армии оставили Галицию, Польшу, часть Латвии и Белоруссии. Однако вывести Россию из войны не удалось. Рос. армии упорным сопротивлением сорвали планы герм. командования на окружение и, осуществив стратегич. отход, оставили Польшу, сохранив армию. Рус. фронт был отодвинут на 200–300 км на восток, на линию Рига, Двинск, Пинск, Черновицы (Черновцы), но не ликвидирован. При этом Сев.-Зап. фронт был разделён на два: Северный – во главе с ген. от инф. Н. В. Рузским и Западный – с ген. от инф. А. Е. Эвертом. В 1-й пол. октября и на Вост.-Европ. ТВД началась позиц. борьба. Т. о., перед Германией по-прежнему оставалась перспектива ведения войны на 2 фронта. Более того, рос. войска в кровопролитных боях сдерживали натиск армий Центр. блока, предоставляя тем самым возможность своим союзникам накапливать силы.
На Кавк. фронте в ходе Алашкертской операции 1915 на тур. территории рос. войска сорвали попытки тур. командования прорвать занимаемый ими фронт обороны и упрочили своё положение.
Воен. действия в кампании на Зап.-Европ. ТВД носили ограниченный, пассивный характер. Как британо-франц., так и герм. войска осуществляли лишь частные операции на узких участках фронта (операции союзников в Шампани и в Вевроской долине в февр. – апр., наступление герм. войск у Ипра с применением химического оружия). В сент. – окт. 1915 союзники предприняли более крупную операцию: двумя армиями в Шампани и двумя, в т. ч. 1-й английской, – в Артуа. Однако и в ней, несмотря на большие потери и огромный расход арт. снарядов, результаты были незначительными. Прорвать оборону герм. войск не удалось. 23 мая на стороне Антанты в войну вступила Италия, в октябре к австро-герм. блоку присоединилась Болгария. В конце сентября войска герм. коалиции нанесли удар по Сербии и через 2 мес оккупировали её. Попытка британо-франц. войск, высадившихся в Салоники, оказать помощь Сербии была безуспешной. Широкомасштабная Дарданелльская операция 1915–16 британо- франц. флота закончилась неудачей.
Действия ВМС коалиции в кампании 1915 не внесли изменений в стратегич. обстановку. Брит. флот продолжал блокаду Германии. Британо-франц. командование использовало флот для десантной операции в Дарданеллах. Активное содействие им должен был оказывать рос. Черноморский флот. На Балтийском м. рос. флот продолжал выполнять гл. задачу – воспрепятствовать прорыву герм. кораблей в Финский зал., а также содействовал сухопутным войскам.
В ходе кампании 1915 географич. рамки войны расширились. В неё были втянуты Италия и Болгария, появились новые фронты. Но это существенно не изменило стратегич. обстановку в Европе. Осн. борьба, как и раньше, велась на 2 гл. фронтах – рус. и французском, причём роль первого резко возросла. Важнейшим итогом кампании явился провал герм. планов. Герм. командование вынуждено было продолжать войну на 2 фронта. Осн. тяжесть борьбы в 1915 вынесла Россия, обеспечив Франции и Великобритании передышку для мобилизации экономики на воен. нужды.
В период кампании 1916 Германия вновь перенесла гл. усилия на Запад с целью вывести из войны Францию. Гл. удар предполагалось нанести в районе Вердена, имевшем важное оперативное значение. По мнению герм. ГШ, падение Вердена должно было привести к крушению всего Франц. фронта и в конечном счёте к поражению Франции.
По плану Антанты предусматривалось согласованное наступление союзников на всех осн. ТВД. Соотношение сил на фронтах изменилось в пользу Антанты – её 365 дивизиям противостояли 286 дивизий Германии и её союзников. Воспользовавшись передышкой на Зап. фронте, вызванной упорным сопротивлением рос. армии в 1915, союзники реализовали возможности своего воен.-экономич. потенциала и, развернув ещё 40 дивизий, перхватили стратегич. инициативу у Центр. блока. У Вердена, Триента (Тренто) и на полях Галиции коалиция Центр. блока потерпела поражение. Верденская операция 1916 герм. армии началась 8(21) февр., но, несмотря на всю мощь первоначального удара, успех немцев оказался незначительным. Бои приняли затяжной и кровопролитный характер. Обе стороны несли огромные потери (ок. 1 млн. чел.). Продолжавшаяся 10 мес операция закончилась безрезультатно.
В провале стратегич. плана герм. коалиции в кампании 1916 важную роль сыграл рус. фронт, оттянувший на себя значит. силы противника. Во время Верденской операции рос. войска нанесли отвлекающий удар у оз. Нарочь. Майское наступление австрийцев у Триента (Итал. фронт) повлекло за собой наступление рос. Юго-Зап. фронта раньше намеченного срока. Его войска в ходе Брусиловского прорыва 1916 нанесли поражение австро-герм. армиям, чем, по существу, обеспечили Франции успешную оборону Вердена и защиту Парижа, спасли от разгрома Италию, поставили Австро-Венгрию перед воен. и гос. катастрофой. Герм.-австр. командование было вынуждено перебросить с Западного и Итал. фронтов на Вост. фронт 34 дивизии. Безуспешными оказались наступат. действия и англо-франц. войск на р. Сомма. Хотя союзники применили в операции новое средство вооруж. борьбы – танки, они так и не смогли прорвать оборону противника, потеряв ок. 800 тыс. чел.
На стороне Антанты 14(27).8.1916 в войну вступила Румыния, располагавшая 600-тысячной армией (25 дивизий). Почти месяц рум. войска наступали в Трансильвании, взаимодействуя с войсками рос. Юго-Зап. фронта. В середине сентября австро-венг. и герм. армии перешли в контрнаступление и в последующие 3 мес оккупировали б. ч. Румынии. 23 нояб. (6 дек.) они заняли Бухарест. Для оказания помощи Румынии рос. командование вынуждено было направить крупные силы (35 пех. и 13 кав. дивизий), сняв их с др. участков рус.-герм. фронта. Совместными усилиями рос. и рум. войск наступление врага к концу дек. 1916 было остановлено на рубеже р. Дунай, Браилов, Фокшани, Окна, Дорна-Ватра. Обе стороны перешли к позиционной обороне. В результате вступления в войну Румынии протяжённость рус.-герм. фронта увеличилась более чем на 500 км.
На Ближневосточном ТВД большое значение имели победы рос. войск Кавк. фронта. Рос. армии продвинулись на территорию Османской империи на 250 км и овладели городами Эрзурум, Трапезунд и Эрзинджан. В кон. 1916 против рос. Кавк. армии действовали 27 тур. дивизий, тогда как против англичан в Сирии и Месопотамии – только 18. Действия англичан в Месопотамии были неудачными. Окружённые турками в кон. 1915 в районе Кут-эль-Амары брит. войска в апр. 1916 капитулировали.
В войне на море в 1916 активизировалась деятельность надводного флота. 31 мая – 1 июня у п-ова Ютландия в Северном м. произошло одно из самых крупных мор. сражений в войне (см. Ютландское сражение 1916). Брит. флот потерял в нём 14 кораблей, ок. 7 тыс. чел.; потери герм. флота – 11 кораблей и св. 3 тыс. чел. Великобритания удержала господство на море. Надежды Германии на прорыв мор. блокады рухнули.
Операции 1916 не позволили ни одной из противоборствующих сторон добиться осуществления своих планов. И всё же превосходство Антанты в численности войск, вооружении и воен. технике определило перелом в войне в её пользу. В итоге кампании герм.-австр. блок утратил стратегич. инициативу. Германия вынуждена была обороняться на всех фронтах.
К началу кампании 1917 экономика противоборствующих держав была в значит. мере ослаблена. Центр. державы не могли уже вести крупные наступат. операции и перешли к стратегич. обороне. С целью подорвать экономику стран Антанты Германия в нач. 1917 объявила о переходе к «неограниченной подводной войне».
Планы Антанты строились на использовании её превосходства в силах и средствах (к началу года Антанта имела на всех фронтах 425 дивизий, а герм. коалиция – 331; вооруж. силы Антанты насчитывали 21 млн. чел., герм. блока – 10 млн. чел.). Этот перевес стал более весомым после вступления 6.4.1917 в войну США на стороне Антанты. Однако первые амер. дивизии появились в Зап. Европе только осенью 1917 (см. Американские экспедиционные силы). Верховное командование намеревалось предпринять общее согласованное наступление на Западном и Восточном фронтах в целях окончат. разгрома Германии и Австро-Венгрии. Однако наступление англо-франц. войск, предпринятое в апреле между Реймсом и Суасоном (см. «Нивеля операция» 1917), в которой активное участие приняли и войска Русского экспедиционного корпуса, прибывшего во Францию в 1916, провалилось. Не изменили общей обстановки на Зап. фронте и отд. операции, проведённые союзниками у Мессина, на Ипре, под Верденом, у Камбре. Под влиянием непрерывных неудач и больших потерь во франц. армии в 1917 начались антивоенные волнения, которые были жестоко подавлены.
В результате Февральской революции 1917 в России пала монархия и власть перешла в руки Временного правительства. Решающую роль в революции сыграли солдатские массы, не желавшие продолжения войны. Значительно подорвал боеспособность рос. войск Приказ № 1 по армии и флоту. Но Врем. правительство выступило за ведение войны «до победного конца» и пыталось заставить рос. армию вести активные наступат. действия. Однако организованное им Июньское наступление 1917, несмотря на первоначально достигнутый крупный успех, закончилось провалом. Войска отказались выполнять приказы командования и вернулись на исходные позиции. Антивоенное движение быстро нарастало и в тылу, и на фронте. Активная деятельность политич. партий на фронте и в тылу способствовала расколу общества и развалу армии.
На Вост. фронте 19 авг. (1 сент.) герм. войска перешли в наступление, нанеся удар в Прибалтике. В ходе Рижской операции 1917 рос. войска потерпели поражение и оставили Ригу, а затем и Моонзундские о-ва (см. Моонзундская операция 1917). 25 окт. (7 нояб.) в Петрограде произошло вооруж. восстание (см. Октябрьская революция 1917), в результате которого Врем. правительство было свергнуто и власть перешла к возглавляемому большевиками правительству – Совету народных комиссаров (СНК). Одним из первых законодат. актов нового правительства был Декрет о мире, принятый 26 окт. (8 нояб.) 2-м съездом Советов. Антанта отвергла мирные предложения нового правительства России, которое в этих условиях начало сепаратные переговоры с Германией и её союзниками. 2(15) дек. они завершились подписанием соглашения о перемирии. Россия таким образом из мировой войны формально вышла.
На Итал. фронте герм.-австр. войска в 1917 нанесли крупное поражение итал. армии под Капоретто. Чтобы спасти итальянцев от окончат. разгрома, союзники были вынуждены срочно перебросить им на помощь 11 дивизий. На Салоникском фронте наступление союзных войск против Болгарии успеха не имело. На Месопотамском фронте брит. войска овладели Багдадом, а на Сирийском – взяли Иерусалим. Германия в течение года вела «неогранич. подводную войну».
В ходе кампании 1917 Антанте снова не удалось выполнить намеченный стратегич. план и сокрушить Германию. Немалую роль в этом сыграла потеря ею такого важного союзника, как Россия. Выход последней из войны значительно ослабил Антанту и сузил её возможности в борьбе с герм. блоком. Вступление в войну США лишь частично компенсировало эту утрату. Германия, отразив все удары Антанты на суше, не добилась победы на море. Позиционный тупик на фронтах стал повсеместным явлением. Лишь в операции у Капоретто герм.-австр. войскам удалось взломать оборону противника и продвинуться на глубину св. 100 км. Вместе с тем Германия в течение года накопила резервы и подготовилась к проведению крупных наступат. операций.
Кампания 1918. К нач. 1918 во многих европ. странах очень ухудшилось положение гражд. населения из-за введения чрезвычайных мер (реквизиции, цензура и др.). Учитывая нарастание антивоенного движения, Антанта не намечала на 1918 крупных наступат. операций, опасаясь, что новые воен. неудачи могут вызвать революц. взрыв, как это произошло в России. Её стратегич. план заключался в том, чтобы, перейдя к обороне, накопить силы, дождаться прибытия в Европу крупных контингентов амер. войск и в 1919 перейти в решит. наступление. Германия, также учитывая нарастание революц. ситуации в стране, стремилась любой ценой добиться победы в 1918. Дальнейшее затягивание войны было для неё немыслимо, поскольку людские и воен.- экономич. ресурсы страны были на исходе. Германия и её союзники продолжали оккупировать обширные районы России, б. ч. Бельгии и Румынии, Сербию, Черногорию и Люксембург, значит. часть Франции, Италии и Албании. Однако соотношение сил, несмотря на выход из войны России, продолжало оставаться не в её пользу. Промышленность стран Антанты производила больше вооружения и боевой техники, в т. ч. самолётов, наладила массовое произ-во танков. Эти страны, особенно Великобритания и Франция, широко использовали для пополнения своих армий колониальные войска. Тем не менее герм. ГШ, явно переоценивая свои возможности и недооценивая мощь Антанты, решил победоносно завершить войну на Западе до прибытия во Францию амер. войск и одновременно осуществить широкую воен. интервенцию в России в целях захвата её важных в экономич. отношении районов.
Стратегич. инициативой в 1-й пол. года временно овладела Германия. 18 февр. Германия и 28 февр. Австро- Венгрия начали воен. интервенцию против Сов. России. Их войска за короткий промежуток времени оккупировали Украину, б. ч. Белоруссии, Прибалтику и Крым. Это положение было закреплено в Брестском мире 1918. Всего Россия потеряла ок. 1 млн. км2 (включая Украину) своей прежней территории. Однако в результате Ноябрьской революции 1918 в Германии, свергнувшей кайзеровскую монархию, 11 нояб. новое правительство этой страны отказалось от Брестского мира, а 13 нояб. его аннулировало и сов. правительство.
На Зап. фронте начиная с 21.3.1918 Германия последовательно провела ряд наступат. операций против войск союзников в Пикардии, затем во Фландрии, а также на реках Эна и Уаза. Однако первоначальный успех в этих операциях не был развит из-за недостатка сил. Последнее, четвёртое наступление на р. Марна 15–17 июля завершилось для немцев неудачей. В ходе Марнского сражения 1918 они потерпели поражение, были выбиты с марнского выступа и отброшены на линию рек Эна и Вель. «Вторая Марна» явилась переломным моментом в кампании 1918. Герм. армия на всём Зап. фронте перешла к обороне. Силы Германии иссякли – в 4 наступат. операциях она потеряла ок. 1 млн. чел. Стратегич. инициатива окончательно перешла к Антанте. Неудачный исход герм. наступат. операций на Зап. фронте был обусловлен в осн. порочной стратегией герм. ГШ, который, не располагая достаточным превосходством в силах, пытался одновременно решить 2 крупные стратегич. задачи – разгромить превосходящие силы Антанты на Западе и осуществить интервенцию против Сов. России на Востоке. Интервенция в России отвлекла ок. 60 герм. дивизий, которые так необходимы были ей на Западе.
После отражения наступления противника англо-франц. войска приступили к планомерной ликвидации выступов фронта, образовавшихся весной и летом 1918 в результате предыдущих сражений. 26 сент., используя своё большое превосходство в силах, союзники перешли в общее наступление на Зап. фронте. Оно велось силами 179 дивизий при поддержке 21 тыс. орудий, 1,5 тыс. танков и 5 тыс. самолётов. Однако это наступление развивалось медленно, т. к. герм. войска оказывали упорное сопротивление. За 47 дней этой последней крупной наступат. операции П. м.в. союзники продвинулись всего на 60–80 км. Ср. темп их наступления не превышал 1,5 км в сутки.
На море Германия продолжала вести неограниченную подводную войну. В апреле – мае брит. флот провёл ряд операций по блокированию баз герм. ПЛ в Зебрюгге и Остенде, в результате чего их активность снизилась. 1918 ознаменовался восстаниями на австро-венг. и герм. флотах (см. Кильское восстание 1918). Осенью 1918 воен.-экономич. истощение Германии достигло критич. предела. Поняв безнадёжность дальнейшего продолжения войны, Германия 5 окт. обратилась к президенту США Т. В. Вильсону с просьбой о немедленном заключении перемирия. Но Антанта не спешила с ответом, т. к. по этому вопросу между США, с одной стороны, Великобританией и Францией – с другой, возникли серьёзные разногласия. Только через месяц союзники пришли к взаимопониманию и 5 нояб. дали Германии ответ о своём согласии вступить с ней в переговоры. Но к этому времени герм. коалиция под ударами союзных армий уже распалась. Ещё 29 сент. капитулировала Болгария, 30 окт. – Османская империя, 3 нояб. – Австро-Венгрия. Лишившись своих союзников, в обстановке общего поражения на всех фронтах, развала вооруж. сил и начавшейся революции внутри страны, Германия также была вынуждена капитулировать. В соответствии с условиями Компьенского перемирия герм. армия и флот разоружались и демобилизовывались, а Рейнская обл. была оккупирована союзными войсками. Поражение в П. м.в. завершилось для Германии революцией, в результате которой 9 нояб. в ней была свергнута монархия. В нояб. 1918 произошла революция и в Австро-Венгрии (см. Революция 1918–19 в Австрии), также завершившаяся свержением монархии Габсбургов. Австро-венг. империя прекратила своё существование, распавшись на ряд государств.
Итоги войны. П. м.в. продолжалась 1568 дней. Она завершилась полным поражением и капитуляцией Германии и её союзников. Война не только не смогла разрешить тех противоречий, которые привели к её возникновению, но, наоборот, способствовала их углублению, усилила объективные предпосылки возникновения новых кризисных явлений в послевоенном мире. Сразу же после её окончания развернулась борьба за новый передел мира, которая через 2 десятилетия привела ко Второй мировой войне 1939–45, ещё более разрушительной по своим последствиям. В ряде стран П. м.в. закончилась мощным революц. взрывом доведённых до отчаяния нар. масс и свержением правительств, стоявших за продолжение войны. Победа Антанты в войне была закреплена в целом ряде договоров, которые державы-победительницы навязали побеждённым странам (см. Версальский мирный договор 1919, Сен-Жерменский мирный договор 1919 и др.). На Парижской мирной конференции 1919–20 была учреждена Лига Наций. В результате послевоенного устройства значительно изменилась политич. карта мира, распались Османская империя и Австро- Венгрия, появился целый ряд новых государств (Австрия, Венгрия, Чехословакия, Польша, Финляндия, Югославия и др.). Численность воюющих армий превысила 37 млн. чел. Общее количество мобилизованных в вооруж. силы ок. 70 млн. чел. Протяжённость фронтов составляла до 2,5–4 тыс. км. Людские потери сторон – ок. 9,5 млн. убитых и св. 20 млн. раненых.
Грандиозный масштаб и затяжной характер П. м.в. привели к беспрецедентной для ведущих государств мира милитаризации. Это оказало влияние на ход их экономич. развития в период между двумя мировыми войнами, в т. ч. к усилению гос. регулирования и планирования экономики, формированию воен.-пром. комплексов (см. Оборонно-промышленный комплекс), ускорению развития общенациональных экономич. инфраструктур (энергосистемы, сеть дорог с твёрдым покрытием и др.), росту доли производства оборонной продукции и продукции двойного назначения. Кризис ценностей европ. цивилизации привёл к подъёму демократич., гуманитарного и пацифистского движений.
В годы войны получили значит. развитие вооруж. силы и воен. искусство. Произошли глубокие изменения в структуре вооруж. сил, в соотношении и роли родов войск. Осн. родом войск оставалась пехота, но её удельный вес с 70% в начале войны к её концу уменьшился до 50% от общей численности сухопутных войск. При этом огневая мощь пехоты возросла в 2–3 раза за счёт увеличения количества станковых пулемётов, а также благодаря поступлению на её вооружение новых огневых средств (ручные пулемё- ты, миномёты, бомбомёты, гранатомёты, ручные гранаты, лёгкие арт. орудия). Численность кавалерии сократилась в 2–3 раза, а удельный вес артиллерии к концу войны возрос более чем в 1,5 раза. Появились новые виды артиллерии – зенитная и противотанковая, увеличилось количество крупнокалиберных арт. систем (в некоторых армиях до 40%). Возникли и получили быстрое развитие новые рода войск – бронетанковые и авиация. Если в начале войны ни одна из армий не имела танков, то к концу её на вооружении только брит. и франц. армий их насчитывалось 7 тыс. В 1914 у осн. воюющих стран на вооружении находилось ок. 1 тыс. самолётов, а в 1918 – св. 9 тыс. самолётов в строю и до 50 тыс. – в резерве. В составе воен. авиации выделились рода авиации – разведывательная, истребительная и бомбардировочная. Из спец. войск большое развитие получили инж. войска, численность которых почти во всех государствах увеличилась в 1,5–2 раза. Широкое применение боевых отравляющих веществ и необходимость организации противохимич. защиты войск обусловили зарождение в 1915 и быстрое развитие химических войск. В ходе войны сложились их организац. формы. Получили развитие войска связи. Они стали оснащаться новыми, более совершенными технич. средствами управления (телеграф, радио, буквопечатающая телеграфная аппаратура и др.). Использование в значит. масштабах автотранспорта привело к созданию автомобильных войск.
Произошли значит. изменения в развитии ВМС. Если до войны они представляли собой объединения однородных сил (надводные корабли), то в ходе её превратились в объединения разнородных сил (надводные корабли, подводные лодки, воен.-мор. авиация). Появились новые классы кораблей, боевые средства и их носители (сторожевые корабли, охотники за подводными лодками, десантные корабли, торпедные катера, авианосцы, самолёты воен.-мор. авиации и др.). Важное значение в ходе боевых действий на море приобрело торпедное оружие, которое наиболее широко применялось подводными лодками. Резко возросли роль и значение подводных лодок, ставших основным и чрезвычайно эффективным средством борьбы на мор. коммуникациях. За годы войны они потопили ок. 6 тыс. судов и боевых кораблей общим водоизмещением св. 13 млн. т.
Автор статьи: Н. М. Васильев.