Ноя́брьская револю́ция 1918

Ноя́брьская револю́ция 1918 — революция в Германии, произошедшая в последние дни Первой мировой вой­ны 1914–1918 и приведшая к свержению монархии и установлению демократической парламентской республики. Вызвана неминуемым поражением в вой­не, усталостью от долгих военных действий, ростом проблем в тылу — нехватка продовольствия, разруха, неверие в способность властей урегулировать сложившуюся катастрофическую ситуацию. Важную роль играл революционный пример России и многолетняя активная деятельность хорошо организованных Социал-­демократической партии Германии (СДПГ), а также левой Независимой социал-­демократической партии Германии (с 1917) с крайне левым « Спартака союзом ». Непосредственным катализатором начала революции стало Кильское восстание 1918 моряков. За несколько дней революционное движение охватило всю страну, возникли новые органы власти — рабочие (на предприятиях) и солдатские (в воинских частях) Советы. 7–9 ноября пали все монархии в Германии. Император отказался отречься добровольно, канцлер М. Баденский самостоятельно объявил о его отречении и передал пост канцлера главе СДПГ Ф. Эберту . СДПГ считала, что Советы как можно скорее должны передать власть Учредительному национальному собранию (УНС), задачей которого будет решение вопроса о форме государственного устройства страны. Для того, чтобы укрепить власть социал-­демократов, остановить революцию и не допустить гражданской вой­ны, Ф. Шейдеман около 14 часов 9 ноября провозгласил Германию республикой. Через 2 часа лидер спартаковцев К. Либкнехт провозгласил «свободную социалистическую» республику. Цели СДПГ и «Союза Спартака» расходились по вопросу о глубине необходимых структурных изменений в экономической и политической жизни страны, а также сроках и способах модернизации. 10 ноября СДПГ и НСДПГ сформировали новое германское правительство — Совет народных уполномоченных (СНУ) под председательством Ф. Эберта и Г. Гаазе от НСДПГ. В тот же день В. Грёнер от имени военного командования заключил соглашение с Ф. Эбертом о признании СНУ.

23–24 декабря в Берлине произо­шли так называемые рождественские бои. При попытке вывести революционные части из столицы матросы подняли мятеж, Эберт отдал приказ подавить его с помощью регулярных вой­ск. В ходе столкновений погибли 11 матросов и 56 солдат. СНУ отменил свой приказ, но начал формировать собственные, лояльные правительству вооруженные добровольческие формирования, которые должны были стать заслоном против будущих выступлений левых радикальных сил.

28 декабря 1918 НСДПГ вышла из правительства, «Союз Спартака» отделился от НСДПГ и на съезде 30 декабря 1918 — 1 января 1919 инициировал создание Коммунистической партии Германии (КПГ), которая сразу же заявила о бойкоте коммунистами выборов в УНС. 5 января КПГ и НСДПГ организовали в Берлине массовую демонстрацию, которая переросла в вооруженное восстание, 6 января СНУ отдало приказ подавить восстание, в городе начались бои между отрядами левых и добровольческими частями. 11–12 января восстание в Берлине было подавлено правительственными силами, погибли 156 человек, 15 января добровольцами из морской бригады Г. Эрхардта были схвачены и зверски убиты К. Либкнехт и Р. Люксембург .

19 января 1919 прошли выборы в УНС, в котором большинство получили представители СДПГ (165 мест из 423). Его заседания были перенесены в г. Веймар, что и дало название Веймарской республике. В марте в Берлине КПГ вновь подняла вооруженное восстание под лозунгом «Вся власть Советам!», 10‑дневные бои закончились поражением левых, их жертвами стали около 1200 человек. В марте — апреле 1919 ожесточенные столкновения между рабочими и правительственными силами происходили в важнейших промышленных районах Германии (Рурская область, Саксония и др.).

31 июля 1919 УНС приняло новую германскую Веймарскую конституцию (вступила в силу 14 августа 1919), что знаменовало собой конец Н. р.

Лит .: Драбкин Я. С. Ноябрьская революция в Германии. М., 1967; Gerwarth R. Die größte aller Revolutionen. November 1918 und der Aufbruch in eine neue Zeit. München, 2018; Langer B. Deutschland 1918/19: Die Flamme der Revolution. Münster, 2018. А. Г. Матвеева.