МАКЕНЗЕН , АВГУСТ ФОН

Макензен ( нем. Mackensen) , Август фон (06.12.1849, Лейпниц, Саксония — 08.11.1945, Бургхорн) — прусский и германский военный деятель, генерал-фельдмаршал (1915). Из семьи управляющего имением, впоследствии землевладельца, получил образование в области сельского хозяйства (1868), в 1869 добровольцем вступил в прусскую армию, участвовал в Франко-германской войне 1870—1871 , награжден Железным крестом II класса. Вышел в отставку в чине лейтенанта и продолжил сельскохозяйственное образование (1871—1873) в Галле, но вскоре вернулся на военную службу, где сделал довольно быструю карьеру. Несмотря на отсутствие высшего военного образования, в 1880 был прикомандирован к Генеральному штабу, а в 1882 занял должность капитана в Большом Генеральном штабе германской армии. В 1891 стал адъютантом главы Генерального штаба генерала А. Вальдерзее . В 1892 опубликовал 2-томную историю гусарского полка «Черные гусары». В 1894 произведен в полковники, назначен командиром 1-го лейб-гусарского полка в Данциге (ныне Гданьск). С 1898 — флигель-адъютант императора Вильгельма II , один из организаторов и почетный председатель Германского общества по изучению военного дела и военной истории, в 1899 получил потомственное дворянство. В 1908 М. становится генералом кавалерии и командиром XVII армейского корпуса. С началом Первой мировой войны корпус Макензена был отправлен на Восточный фронт, вскоре он стал командующим 9-й армией, получил чин генерал-полковника. В 1915 М. — командующий 11-й армией на Русском фронте, один из самых популярных военачальников в стране. В июне того же года становится генерал-фельдмаршалом, командует войсками на Сербском фронте, с 1916 — на Румынском фронте, до конца войны — военный губернатор Румынии. После окончания войны интернирован в Венгрии и в Салониках (Греция), в декабре 1919 вернулся в Германию, вышел в отставку. В 1921 М. становится почетным председателем молодежного союза «Юнгштурм», занимается пропагандой военных и патриотических ценностей среди молодежи. В 1933, после прихода к власти национал-социалистов, был назначен прусским государственным советником, в 1935, после смерти П. фон

В 1921 М. становится почетным председателем молодежного союза «Юнгштурм», занимается пропагандой военных и патриотических ценностей среди молодежи. В 1933, после прихода к власти национал-социалистов, был назначен прусским государственным советником, в 1935, после смерти П. фон Гинденбурга , М. остался единственным фельдмаршалом, героем Первой мировой войны; его авторитет нацисты использовали в пропагандистских целях. Он был назначен шефом 5-го кавалерийского полка, А. Гитлер подарил ему крупное поместье Брюссов в Бранденбурге. В 1940 в письме к командующему войсками В. Браухичу М. осудил преступления, совершенные во время оккупации Польши, выступал с христианских позиций против преследования инакомыслящих в самой Германии, при этом до конца жизни оставался убежденным монархистом и сторонником А. Гитлера, резко осудил Заговор 20 июля 1944 . Бежал от наступающей Красной армии в Нижнюю Саксонию, где и скончался в ноябре 1945. Был женат дважды, в первом браке родилось пятеро детей.Кавалер Орденов «За заслуги» (

Кавалер Орденов «За заслуги» (Pour le Merite; ноябрь 1914), Черного Орла (май 1915), Большого Креста к Железному кресту (1917).

Лит. : Schwarzmuller Th . Zwischen Kaiser und „Fuhrer“. Generalfeldmarschall August von Mackensen. Eine politische Biographie. Paderborn u.a., 1995. А. Г. Матвеева.