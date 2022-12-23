ЛЮДЕНДОРФ , ЭРИХ ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ Людендорф (нем. Ludendorff), Эрих Фридрих Вильгельм (09.04.1865, Крушевня, близ Шверзенца (ныне Сважендз, Познанский повят, Польша) — 20.12.1937, Мюнхен) — германский военный и государственный деятель, генерал пехоты, участник Первой мировой войны.

Людендорф ( нем . Ludendorff) , Эрих Фридрих Вильгельм (09.04.1865, Крушевня, близ Шверзенца (ныне Сважендз, Познанский повят, Польша) — 20.12.1937, Мюнхен) — германский военный и государственный деятель, генерал пехоты, участник Первой мировой войны. В 1877—1882 обучался в кадетском корпусе в Плёне и в Главной кадетской школе в Лихтерфельде (Берлин), в 1893 закончил Военную академию в Берлине, курсы русского языка в Санкт-Петербурге и в Москве. После возвращения из России — офицер Генерального штаба, референт отдела по странам Вост. Европы и Азии. В 1906—1908 преподавал тактику и военную историю в Военной академии, затем вернулся на службу в Генеральный штаб, где принял участие в доработке Шлиффена плана . В 1912 переведен в стрелковый полк в Дюссельдорфе. В апреле 1914 получил звание генерал-майора, назначен командиром 85-й пехотной бригады в Страсбурге. В начале Первой мировой войны отличился при взятии бельгийского города Льеж, за что был удостоен высшей прусской военной награды ордена «За заслуги» (Pour le Merite). 22 августа 1914 назначен начальником штаба 8-й армии, действовавшей в Пруссии под командованием П. фон Гинденбурга . Внес решающий вклад в победу германских войск в Восточно-Прусской операции 1914 . 29 августа 1916 получил звание 1-го генерал-квартирмейстера и совместно с П. Гиндебургом возглавил Верховное Главнокомандование (OHL), фактически сосредоточившее в своих руках всю военную и гражданскую власть в стране. По его настоянию Германия в 1917 объявила о начале неограниченной подводной войны. После неудачного весеннее-летнего наступления 1918 Верховное командование потребовало от германского правительства немедленного начала мирных переговоров, но после получения условий перемирия Л. призвал армию продолжать борьбу. 26 октября был отправлен в отставку и некоторое время провел в Швеции. Весной 1919 вернулся в Берлин. Принял активное участие в Капповском путче 1920 и « Пивном путче» 1923 в Мюнхене. В 1924—1928 — депутат рейхстага от Национал-социалистической партии Свободы. На президентских выборах 1925 получил 1,1 % голосов избирателей. В последние годы жизни отошел от активной политической деятельности, основал несколько мистико-эзотерических обществ («Немецкий народ» и «Союз Танненберг»), запрещенных нацистскими властями. Незадолго до смерти добился возобновления деятельности основанных им организаций, объединенных в «Союз германского познания Бога», который действует до настоящего времени. В 1935 отказался от присвоенного ему А. Гитлером звания генерал-фельдмаршала.

Автор нескольких книг воспоминаний, а также теоретических работ по военной тактике, в том числе ведения «тотальной войны».

Соч. : Meine Kriegserinnerungen, 1914—1918. Berlin, 1919 (рус. пер.: Мои воспоминания о войне. М., 1923—1924); Der totale Krieg . Munchen, 1935 (рус. пер.: Тотальная война. М., 1936); Vom Feldherrn zum Weltrevolutionar und Wegbereiter deutscher Volksschopfung. 3 Bde. Munchen—Stuttgart, 1941—1951.

Лит .: Goodspeed D. J . Ludendorff: Soldat, Diktator, Revolutionar. Gutersloh, 1968; Frentz H . Der unbekannte Ludendorff. Wiesbaden, 1972; Залесский К. А . Кто был кто в Первой мировой войне. М., 2003; Nebelin M . Ludendorff. Diktator im Ersten Weltkrieg. Munchen, 2011. И. А. Кукушкина.