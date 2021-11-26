ЛЮДЕНДОРФ ЭРИХ ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ

ЛЮДЕНДОРФ (Ludendorff) ЭРИХ ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ - германский во­енный и по­ли­тический дея­тель, генерал пе­хо­ты (1916).

Из семьи прусского по­ме­щи­ка. Во­енное об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в 1877-1882 годы в ка­дет­ском кор­пу­се в Плё­не и Главной ка­дет­ской шко­ле в Лих­тер­фель­де (Бер­лин), за­тем в 1890-1893 годы в во­енной ака­де­мии в Бер­ли­не. С 1894 года слу­жил в Боль­шом ген­шта­бе. С 1912 года командир пол­ка, дис­ло­ци­ро­вав­ше­го­ся в Дюс­сель­дор­фе , с 1914 года командир бри­га­ды в Страс­бур­ге. По­сле на­ча­ла 1-й ми­ро­вой вой­ны от­ли­чил­ся при взя­тии Лье­жа (август 1914), на­зна­чен начальником шта­ба 8-й ар­мии. Вме­сте с П. фон Гин­ден­бур­гом ко­ман­до­вал германскими вой­ска­ми в пе­ри­од Вос­точ­но-Прус­ской опе­ра­ции 1914 года, в хо­де ко­то­рой бы­ло на­не­се­но по­ра­же­ние российской ар­мии, за­тем осу­ще­ст­в­лял ко­ман­до­ва­ние германскими вой­ска­ми на востосном фрон­те, а с августа 1916 года в долж­но­сти 1-го генерал-квар­тир­мей­сте­ра фак­ти­че­ски ру­ко­во­дил дей­ст­вия­ми всех воо­руженных сил Гер­ма­нии. За­ре­ко­мен­до­вал се­бя ярым сто­рон­ни­ком ан­нек­сио­ни­ст­ской по­ли­ти­ки, жё­ст­ко­го внут­ри­по­ли­тического кур­са и мо­би­ли­за­ции всех сил стра­ны на ну­ж­ды вой­ны до по­бед­но­го кон­ца.

В ию­ле 1917 году сыг­рал важ­ную роль в от­стра­не­нии от долж­но­сти им­пер­ско­го канц­ле­ра Т. фон Бет­ман- Голь­ве­га . На пе­ре­го­во­рах о за­клю­че­нии Бу­ха­ре­ст­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1918 года и Бре­ст­ско­го ми­ра 1918 года от­стаи­вал пла­ны ан­нек­сии Гер­ма­ни­ей об­шир­ных тер­ри­то­рий в Восточной и Юго-Восточной Ев­ро­пе. На­ка­ну­не Но­ябрь­ской ре­во­лю­ции 1918 года от­прав­лен в от­став­ку, по­сле на­ча­ла ре­во­лю­ции вы­ехал в Шве­цию. В феврале 1919 года вер­нул­ся в Гер­ма­нию и вме­сте с В. фон Кап­пом стал од­ним из ли­де­ров край­не пра­во­го Национального объ­е­ди­не­ния. При­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в Кап­пов­ском пут­че 1920 года. С 1920 года тес­но со­труд­ни­чал с А. Гит­лером . В 1923 году уча­ст­во­вал в «Пив­ном пут­че» в Мюн­хе­не, был при­вле­чён к су­ду, но оп­рав­дан. В 1924-1928 годы депутат рейхс­та­га от Национал-со­циа­ли­стической пар­тии сво­бо­ды (см. в статье На­цио­нал-со­циа­ли­сти­че­ская не­мец­кая ра­бо­чая пар­тия). В мар­те 1925 года бал­ло­ти­ро­вал­ся на пост пре­зи­ден­та Гер­ма­нии, но по­лу­чил лишь 1,1% го­ло­сов из­би­ра­те­лей. В том же го­ду ос­но­вал «Со­юз Тан­нен­берг» («Tan­nen­berg­bund») - объ­е­ди­не­ние, при­зван­ное со­дей­ст­во­вать спло­че­нию на­цио­на­ли­стических сил. В 1928 году Людендорф, ув­лёк­ший­ся мис­ти­кой, ра­зо­шёл­ся с Гит­ле­ром по ря­ду по­ли­тических и идео­ло­гических во­про­сов. В мар­те 1930 года осно­вал эзо­те­рическое общество «Немецкий на­род» («Deuts­ch­volk»; за­пре­ще­но на­ци­ст­ски­ми вла­стя­ми, как и «Со­юз Тан­нен­берг», в сентябре 1933 года). В 1935 году от­ка­зал­ся при­нять от Гит­ле­ра зва­ние генерал-фельд­мар­ша­ла. Не­за­дол­го до смер­ти до­бил­ся со­гла­сия на­ци­ст­ских вла­стей на во­зоб­нов­ле­ние дея­тель­но­сти ос­но­ван­ных им об­ществ, объ­е­ди­нён­ных в «Со­юз германского по­зна­ния Бо­га» («Bund für Deutsche Gotterkennt­nis»; организация дей­ст­ву­ет по­ны­не).

Пе­ру Людендорфа при­над­ле­жат несколько книг вос­по­ми­на­ний, а так­же ряд во­енно-тео­ре­тических и во­енно-ис­то­рических ра­бот. Людендорф внёс зна­чительный вклад в раз­ра­бот­ку тео­рии то­таль­ной вой­ны, а так­же в рас­про­стра­не­ние вер­сии о том, что при­чи­ной по­ра­же­ния Гер­ма­нии в 1-й ми­ро­вой вой­не бы­ла «пре­да­тель­ская по­ли­ти­ка» со­ци­ал-де­мо­кра­тии (т. н. ле­ген­ды об уда­ре но­жом в спи­ну, Dolchstoßlegende).

Сочинения:

Kriegführung und Politik. 2. Aufl. B., 1922;

Eine Auswahl aus den militärischen Schriften. Lpz., 1935;

Der totale Krieg. M ̈unch., 1935; Auf dem Weg zur Feldherrnhalle. Le­benserinnerungen an die Zeit des 9.11.1923. M ̈unch., 1937;

Meine Kriegserinnerungen, 1914–1918. 6. Aufl. B., 1941;

Мои вос­по­ми­на­ния о вой­не... 1914–1918. М., 2007.