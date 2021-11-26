ЛОНДОНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1915 ГОДА

ЛОНДОНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1915 ГОДА - сек­рет­ный до­го­вор о всту­п­ле­нии Ита­лии, вхо­див­шей в Трой­ст­вен­ный со­юз 1882 года, в 1-ю ми­ро­вую вой­ну на сто­ро­не Ан­тан­ты .

Под­пи­сан в Лон­до­не 13(26) апреля Рос­си­ей, Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, Фран­ци­ей с од­ной сто­ро­ны и Ита­ли­ей - с дру­гой. Пре­ду­смат­ри­вал всту­п­ле­ние Ита­лии в вой­ну не позд­нее чем че­рез ме­сяц со дня под­пи­са­ния при сле­дую­щих ус­ло­ви­ях: сто­ро­ны долж­ны бы­ли за­клю­чить во­енную кон­вен­цию для оп­ре­де­ле­ния «ми­ни­му­ма во­ен­ных сил», ко­то­рые Рос­сия бу­дет ис­поль­зо­вать про­тив Ав­ст­ро-Венг­рии с це­лью вос­пре­пят­ст­во­вать ей со­сре­до­то­чить все свои вой­ска про­тив Ита­лии, ес­ли Рос­сия на­пра­вит главные си­лы про­тив Гер­ма­нии; Ве­ли­ко­бри­та­ния и Фран­ция обя­зы­ва­лись за­клю­чить с Ита­ли­ей морскую кон­вен­цию об ока­за­нии их фло­та­ми «ак­тив­ной и по­сто­ян­ной по­мо­щи» Ита­лии в её дей­ст­ви­ях про­тив ав­ст­ро-венгерского фло­та; Ве­ли­ко­бри­та­ния обя­зы­ва­лась не­за­мед­ли­тель­но пре­дос­та­вить Ита­лии за­ём не ме­нее чем в 50 млн. фун­тов стер­лин­гов.

Лондонское соглашение пре­ду­смат­ри­ва­ло, что по­сле по­бе­ды стран Ан­тан­ты в 1-й ми­ро­вой вой­не Ита­лия по­лу­чит входившие в Ав­ст­ро- Венг­рию область Трен­ти­но, Южный Ти­роль, порт Три­ест и полуостров Ис­т­рия, вклю­чая ряд ост­ро­вов близ не­го, провинцию Дал­ма­ция и боль­шин­ст­во ост­ро­вов в Ад­риа­ти­че­ском море к се­ве­ру и за­па­ду от неё; порт Ва­ло­на (Влё­ра) в Ал­ба­нии и остров Са­се­но (Сазани) в Ад­риа­ти­че­ском море, за­ня­тые Ита­ли­ей в 1914 году, а так­же «тер­ри­то­рию дос­та­точ­но об­шир­ную, что­бы обес­пе­чить за­щи­ту этих пунк­тов», и острова До­де­ка­нес (за­хва­че­ны Ита­ли­ей в 1912 году). В слу­чае пол­но­го или час­тич­но­го раз­де­ла ази­атской час­ти Ос­ман­ской им­пе­рии, а так­же за­хва­та тер­ри­то­рий в ней ос­таль­ны­ми уча­ст­ни­ка­ми со­гла­ше­ния Ита­лия долж­на бы­ла по­лу­чить «рав­но­цен­ную часть в сре­ди­зем­но­мор­ских об­лас­тях», смеж­ных с провинцией Ан­та­лья (Ма­лая Азия). При воз­мож­ном за­хва­те Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Фран­ци­ей германских ко­ло­ний в Аф­ри­ке при­зна­ва­лось пра­во Ита­лии «тре­бо­вать не­ко­то­рых рав­но­цен­ных ком­пен­са­ций» при оп­ре­де­ле­нии но­вых гра­ниц её ко­ло­ний в Аф­ри­ке (Эрит­рея, Со­ма­ли и Ли­вия). Хор­ва­тии, Сер­бии и Чер­но­го­рии пред­по­ла­га­лось пе­ре­дать тер­ри­то­рии в Верх­ней Ад­риа­ти­ке [по­бе­ре­жье от бух­ты Во­лос­ка до северной гра­ни­цы Дал­ма­ции с пор­том Фиу­ме (Рие­ка), ряд ост­ро­вов] и Ниж­ней Ад­риа­ти­ке [по­бе­ре­жье от мы­са План­ка до реки Дри­на с пор­та­ми Спа­ла­то, Ра­гу­за (Дуб­ров­ник), Кат­та­ро (Котор) и др., ряд ост­ро­вов]. В центральной час­ти Ал­ба­нии с городом Ду­рац­цо (Дур­рес) пред­по­ла­га­лось соз­дать му­сульманское го­су­дар­ст­во под про­тек­то­ра­том Ита­лии. Южную и северную части Ал­ба­нии по же­ла­нию Рос­сии, Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции мог­ли быть раз­де­ле­ны ме­ж­ду Чер­но­го­ри­ей, Сер­би­ей и Гре­ци­ей.

По окон­ча­нии вой­ны Ита­лия долж­на бы­ла по­лу­чить про­пор­цио­наль­ную до­лю ре­па­ра­ций с по­бе­ж­дён­ных стран. Со­юз­ни­ки обя­за­лись под­дер­жать Ита­лию в её стрем­ле­нии не до­пус­тить Свя­той Пре­стол к уча­стию «во всех пе­ре­го­во­рах о ми­ре и об уре­гу­ли­ро­ва­нии во­про­сов, вы­дви­ну­тых на­стоя­щей вой­ной».

Во ис­пол­не­ние со­гла­ше­ния Ита­лия объ­я­ви­ла о вы­хо­де из Трой­ст­вен­но­го со­ю­за 1882 года и за­тем объ­я­ви­ла вой­ну Ав­ст­ро- Венг­рии, Тур­ции и Гер­ма­нии . Всту­п­ле­ние Ита­лии в вой­ну нес­коль­ко из­мени­ло ба­ланс сил в поль­зу Ан­тан­ты, од­на­ко ре­ши­тель­но­го пе­ре­ло­ма не при­нес­ло вви­ду сла­бо­сти ар­мии и во­енно-эко­но­мической ба­зы Ита­лии. По окон­ча­нии вой­ны итальянские вой­ска на­ча­ли за­ни­мать Дал­ма­цию, но на Па­риж­ской мир­ной кон­фе­рен­ции 1919-1920 годов США, вы­сту­пав­шие под ло­зун­га­ми «от­кры­той ди­пло­ма­тии» и со­блю­де­ния эт­нических гра­ниц, от­ка­за­лись при­нять Лондонское соглашение во вни­ма­ние, с чем со­гла­си­лись Ве­ли­ко­бри­та­ния и Фран­ция, не же­лав­шие чрез­мер­но­го уси­ле­ния Ита­лии. По Сен-Жер­мен­ско­му мир­но­му до­го­во­ру 1919 года Ита­лия по­лу­чи­ла толь­ко Трен­ти­но и Южный Ти­роль, Юлий­скую Край­ну с Трие­стом и полуостров Ис­т­рия (Дал­ма­ция бы­ла пе­ре­да­на Ко­ро­лев­ст­ву сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев); Фиу­ме по Ра­палль­ско­му до­го­во­ру 1920 году ме­ж­ду Ита­ли­ей и Ко­ро­лев­ст­вом сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев был объ­яв­лен не­за­ви­си­мым го­су­дар­ст­вом (ан­нек­си­ро­ван Ита­ли­ей в 1924 году). Не бы­ли вы­пол­не­ны так­же по­ло­же­ния Лондонского соглашения, ка­сав­шие­ся Ал­ба­нии (в 1920 году она вновь про­воз­гла­си­ла не­за­ви­си­мость). Ди­пло­ма­тические не­уда­чи Ита­лии спо­соб­ст­во­ва­ли вспле­ску шо­ви­ни­стических на­строе­ний в стра­не и за­хва­ту вла­сти фа­ши­ста­ми (1922).

Лондонское соглашение впер­вые опуб­ли­ко­ва­но советским пра­ви­тель­ст­вом по­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года в чис­ле других сек­рет­ных до­ку­мен­тов российского МИДа; в Ита­лии офи­ци­аль­но ог­ла­ше­но в начале 1918 года.

Ис­точники:

Ме­ж­ду­на­род­ные от­но­ше­ния в эпо­ху им­пе­риа­лиз­ма. Сер. 3. М., 1936. Т. 7. Ч. 2;

Сбор­ник до­го­во­ров Рос­сии с дру­ги­ми го­су­дар­ст­ва­ми, 1856–1917. М., 1952.

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