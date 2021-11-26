ЛОНДОНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 1915 ГОДА
ЛОНДОНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 1915 ГОДА - соглашение стран Антанты в ходе Первой мировой войны 1914-1918 годов.
Подписана 17(30) ноября в Лондоне Российской империей, Францией, Великобританией, Японией и Италией. Стороны обязались «не заключать сепаратного мира в течение настоящей войны», а по её окончании - вырабатывать условия мира совместно с каждой из стран-союзниц. Лондонская декларация предшествовало подписание декларации аналогичного содержания 23.08(05.09).1914 года в Лондоне Россией, Францией и Великобританией по инициативе России, опасавшейся в тот период возможного разгрома Франции. Позднее к Лондонской декларации 1914 года присоединились Япония [6(19).10.1914] и Италия [8(21).11.1915], что сделало возможным принятие Лондонской декларации 1915. Декларация способствовала укреплению военно- политического единства стран Антанты и продемонстрировала их готовность продолжать войну, несмотря на ряд военных неудач в 1915 году. Действовала до Октябрьской революции 1917 года в России и издания Декрета о мире.
Источники:
Международные отношения в эпоху империализма. Сер. 3. М.; Л., 1937. Т. 9;
Сборник договоров России с другими государствами, 1856–1917. М., 1952.