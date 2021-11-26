ЛОНДОНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 1915 ГОДА

ЛОНДОНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 1915 ГОДА - со­гла­ше­ние стран Ан­тан­ты в хо­де Пер­вой ми­ро­вой вой­ны 1914-1918 годов.

Под­пи­са­на 17(30) но­ября в Лон­до­не Российской им­пе­ри­ей, Фран­ци­ей, Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, Япо­ни­ей и Ита­ли­ей. Сто­ро­ны обя­за­лись «не за­клю­чать се­па­рат­но­го ми­ра в те­че­ние на­стоя­щей вой­ны», а по её окон­ча­нии - вы­ра­ба­ты­вать ус­ло­вия ми­ра совместно с ка­ж­дой из стран-со­юз­ниц. Лондонская декларация пред­ше­ст­во­ва­ло под­пи­са­ние дек­ла­ра­ции ана­ло­гич­но­го со­дер­жа­ния 23.08(05.09).1914 года в Лон­до­не Рос­си­ей, Фран­ци­ей и Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей по ини­циа­ти­ве Рос­сии, опа­сав­шей­ся в тот пе­ри­од воз­мож­но­го раз­гро­ма Фран­ции. Позд­нее к Лон­дон­ской дек­ла­ра­ции 1914 года при­сое­ди­ни­лись Япо­ния [6(19).10.1914] и Ита­лия [8(21).11.1915], что сде­ла­ло воз­мож­ным при­ня­тие Лондонской декларации 1915. Дек­ла­ра­ция спо­соб­ст­во­ва­ла ук­ре­п­ле­нию во­енно- по­ли­тического един­ст­ва стран Ан­тан­ты и про­де­мон­ст­ри­ро­ва­ла их го­тов­ность про­дол­жать вой­ну, не­смот­ря на ряд во­енных не­удач в 1915 году. Дей­ст­во­ва­ла до Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года в Рос­сии и из­да­ния Дек­ре­та о ми­ре .

Ис­точники:

Ме­ж­ду­на­род­ные от­но­ше­ния в эпо­ху им­пе­риа­лиз­ма. Сер. 3. М.; Л., 1937. Т. 9;

Сбор­ник до­го­во­ров Рос­сии с дру­ги­ми го­су­дар­ст­ва­ми, 1856–1917. М., 1952.

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