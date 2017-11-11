Краткий курс истории. Конец Первой мировой 11 ноября 1918 года в Компьенском лесу во Франции, в железнодорожном вагоне, между странами Антанты и Германией было подписано перемирие, ставшее прологом к Версальскому мирному договору, который подвел итоги Первой мировой войны. Безнадежное положение Весной 1918 года Германия, заключив с Россией Брестский договор, добилась выхода последней из войны, ликвидировав тем самым Восточный фронт. Теперь кайзеровская империя могла сосредоточить оставшиеся силы на Западном фронте. Однако осенью ситуация однозначно сложилась не в пользу Германии: к Антанте присоединились США. Верховное командование объявило Вильгельму II о безнадежности германского положения. Начались мирные переговоры. Но из-за требования президента США Вудро Вильсона об отречении Вильгельма переговоры затянулись.... На чтение: 1 минута

11 ноября 1918 года в Компьенском лесу во Франции, в железнодорожном вагоне, между странами Антанты и Германией было подписано перемирие, ставшее прологом к Версальскому мирному договору, который подвел итоги Первой мировой войны.

Безнадежное положение

Весной 1918 года Германия, заключив с Россией Брестский договор, добилась выхода последней из войны, ликвидировав тем самым Восточный фронт. Теперь кайзеровская империя могла сосредоточить оставшиеся силы на Западном фронте. Однако осенью ситуация однозначно сложилась не в пользу Германии: к Антанте присоединились США. Верховное командование объявило Вильгельму II о безнадежности германского положения. Начались мирные переговоры. Но из-за требования президента США Вудро Вильсона об отречении Вильгельма переговоры затянулись.

Совет четырёх (слева направо): Дэвид Ллойд Джордж, Витторио Орландо, Жорж Клемансо и Вудро Вильсон в Версале

Боязнь революции

Затягивание переговоров привело к обострению политической и социальной обстановки внутри Германии. Начались массовые митинги, демонстрации, революционные восстания коммунистов на флоте и в армии. Опасаясь российского сценария, германские власти ускорили переговоры, и 11 ноября в 5 часов 10 минут утра в железнодорожном вагоне французского маршала, верховного главнокомандующего войсками Антанты во Франции Фердинанда Фоша (сыграл важную роль в интервенции союзников в России в годы Гражданской войны), в Компьенском лесу перемирие было подписано. Основные условия: прекращение боевых действий, эвакуация немецких войск, отказ от Брестских договоренностей с Россией, передача военной техники союзникам.

Тот самый вагон

Как известно, условия Версальского мирного договора, окончательно закрепившего итоги Первой мировой войны, были крайне тяжелы для Германии. Что говорить, если последний платеж по выплатам репараций был сделан Германией в 2010 году. Маршал Фош, ознакомившись тогда с текстом договора, заметил, что это не мир, а перемирие на двадцать лет. И действительно, Вторая мировая война началась на два месяца позже, чем он предсказал. А «компьенский вагончик» оказался столь ненавистным символом поражения для Германии, что Гитлер, оккупировав Французскую Республику в 1940 году, заставил французских делегатов подписать позорный мир в том же Компьенском лесу, в том же вагоне, куда его специально доставили. Чтобы история не повторилась вновь, в апреле 1945 года Гитлер приказал сжечь этот вагон.