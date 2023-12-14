Конец Первой мировой 11 ноября 1918 года окончилась Первая мировая война. Русский солдат вынес на себе ее главную тяжесть. Гумбинненское сражение, оборона крепости Осовец, Эрзерумская операция, Брусиловский прорыв - славные вехи нашей истории. Победа наших союзников в «войне за цивилизацию» - заслуга России. На чтение: 2 минуты

ПУТИН: МЫ ВОЗРОЖДАЕМ ИСТОРИЧЕСКУЮ ПРАВДУ

Выступление на церемонии открытия памятника героям Первой мировой войны

...Сейчас мы возрождаем историческую правду о Первой мировой войне, и нам открываются несчетные примеры личного мужества и воинского искусства, истинного патриотизма российских солдат и офицеров, всего российского общества. Открывается сама роль России в то сложное, переломное для мира время, особенно в предвоенный период. Он отчетливо отражает определяющую черту характера нашей страны, нашего народа.

На протяжении многих веков Россия выступала за крепкие и доверительные отношения между государствами. Так было и накануне Первой мировой, когда Россия сделала все, чтобы убедить Европу мирно, бескровно решить конфликт между Сербией и Австро-Венгрией. Но Россия не была услышана, и ей пришлось ответить на вызов, защищая братский славянский народ, ограждая себя, своих граждан от внешней угрозы.

Россия выполнила свой союзнический долг. Ее наступления в Пруссии и в Галиции сорвали планы противника, позволили союзникам удержать фронт и защитить Париж, заставили врага бросить на восток, где отчаянно бились русские полки, значительную часть своих сил. Россия смогла сдержать этот натиск, а затем перейти в наступление. И весь мир услышал о легендарном Брусиловском прорыве.

Однако эта победа была украдена у страны. Украдена теми, кто призывал к поражению своего Отечества, своей армии, сеял распри внутри России, рвался к власти, предавая национальные интересы.

Сегодня мы восстанавливаем связь времен, непрерывность нашей истории, и Первая мировая война, ее полководцы, солдаты обретают в ней достойное место (как у нас в народе говорят, «лучше поздно, чем никогда»), а в наших сердцах приобретается та священная память, что заслужили по праву воины Первой мировой. Справедливость торжествует на страницах книг и учебников, в средствах массовой информации, в кинолентах и, конечно, в таких мемориалах, который мы с вами открываем сегодня.

Сайт Президента России

В КОМПЬЕНСКОМ ЛЕСУ

Утром 8 ноября германская делегация прибыла на станцию Ретонд в Компьенском лесу, где и была принята Верховным главнокомандующим вооруженными силами Антанты маршалом Фошем. Ей были зачитаны условия перемирия. Они предусматривали прекращение военных действий, эвакуацию в течение 14 дней оккупированных германскими войсками районов Франции, территорий Бельгии и Люксембурга, а также Эльзас-Лотарингии. Войска Антанты занимали левый берег Рейна (причем содержание оккупационной армии целиком возлагалось на Германию), а на правом берегу предусматривалось создание демилитаризованной зоны…

Германия должна была выдать Антанте 5 тыс. артиллерийских орудий, 30 тыс. пулеметов, 3 тыс. минометов, 5 тыс. паровозов, 150 тыс. вагонов, 2 тыс. самолетов, 10 тыс. грузовых автомобилей, 6 тяжелых крейсеров, 10 линейных кораблей, 8 легких крейсеров, 50 эсминцев и 160 подводных лодок. Остальные корабли германского военно-морского флота разоружались и интернировались союзниками. Блокада Германии сохранялась.

Компьенское перемирие имело ярко выраженный антисоветский характер. Согласно статье 12-й, германские войска продолжали оккупацию занятых ими территорий Советской России до тех пор, пока этот вопрос не решат союзники, «учитывая, внутреннее положение этих территорий». Предусматривался также «свободный вход и выход в Балтийское море для военных и торговых судов Антанты», подготавливавшей вооруженную интервенцию против Советской России.

Фош решительно отверг все попытки германской делегации завязать какие бы то ни было переговоры по поводу условий перемирия. Фактически это означало требование безоговорочной капитуляции. Германская делегация получила для ответа 72 часа. Срок ультиматума истекал 11 ноября в 11 часов утра по французскому времени…

По словам одного из участников компьенских переговоров, к удивлению Фоша, немцы «довольно легко» восприняли столь тяжелые условия о полной сдаче флота и оккупации левого берега Рейна, но, напротив, мертвенно бледнели и совершенно терялись, как только вставал вопрос о сдаче пушек, пулеметов и паровозов. Глава комиссии по перемирию статс-секретарь ведомства иностранных дел Эрцбергер воскликнул: «Но тогда мы пропали! Как сможем мы защищаться против большевизма?» — и немного погодя заявил: «Но вы не понимаете, что, лишая нас возможности защищаться, вы губите нас, губите также и себя. И вы пройдете через это в свою очередь!»

В конце концов, запугивая победителей «большевистской опасностью», германская делегация добилась некоторых уступок. Так, количество пулеметов, подлежащих выдаче, было снижено до 25 тыс., самолетов — до 1,7 тыс., грузовых автомобилей — до 5 тыс. Были сняты требования о выдаче подводных лодок. В остальных же пунктах условия перемирия остались без изменений. 9 ноября революционные германские рабочие и солдаты свергли монархию Гогенцоллернов. Германия была объявлена республикой. В ночь с 9 на 10 ноября Вильгельм II бежал в Голландию…

11 ноября 1918 г. в 5 часов утра по французскому времени условия перемирия были подписаны. В 11 часов раздались первые выстрелы артиллерийского салюта наций в 101 залп, возвестившего окончание первой мировой войны.

Глухов В.П. Наступление Антанты на Западном фронте и поражение Германии. История первой мировой войны 1914-1918 гг. М., 1975

МЕДАЛЬ ПОБЕДЫ

Верховный главнокомандующий вооруженными силами Антанты маршал Франции Фердинанд Фош предложил в ходе Парижской мирной конференции всем странам-победительницам выпустить награды под общим названием «Медаль Победы» - схожего дизайна и с одинаковой лентой. На реверсе - названия государств-победлителей или их гербов, а также девиз «Великая война за цивилизацию». Скажем на американской «Медали Победы» посредине малый герб США, с наложенным на него вертикально стоящим ликторским пучком фасций с воткнутым в него топором; надписи - вверху по окружности: GREAT WAR FOR CIVILIZATION (Великая война за Цивилизацию), слева: GREAT BRITAIN (Великобритания), BELGIUM (Бельгия), BRAZIL (Бразилия), PORTUGAL (Португалия), RUMANIA (Румыния), CHINA (Китай), справа: FRANCE (Франция), ITALY (Италия), SERBIA (Сербия), JAPAN (Япония), MONTENEGRO (Черногория), RUSSIA (Россия), GREECE (Греция), внизу по окружности шесть пятиконечных звездочек.