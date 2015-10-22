Как русские спасали англичан в Месопотамии и рейд «георгиевской сотни» Гамалия Как русские спасали англичан в Месопотамии и рейд «георгиевской сотни» Гамалия На чтение: 3 минуты

В годы Первой мировой войны русские войска неоднократно содействовали английским войскам, которые в Месопотамии (современный Ирак) с трудом отбивались от наседавих на них турок. Достаточно вспомнить о героическом рейде сотни Уманского казачьего полка под командованием сотника В.Д. Гамалия, которая вышла на границы современного Ирака. За совершенный подвиг вся сотня была награждена георгиевскими крестами – единственный случай подобного коллективного награждения в годы Первой мировой войны.

В ноябре 1915 года англичане высадили десант в Месопотамии, стремясь обеспечить контроль над нефтяными месторождениями. Наступление развивалось медленно, а когда турки сформировали отдельную армейскую группу в этом районе уже сами англичане попали в тяжелое положение.

В это время русская армия вела активные бои на Кавказском фронта, тесня турецкие войска: в феврале пала крупнейшая турецкая крепость Эрзерум, а в апреле – порт Трапезунд. Эти победы облегчили положение наших союзников.

Параллельно на территории Ирана действовал корпус генерала Н.Н. Баратова. Он был сформирован еще осенью 1915 г. с целью пресечь враждебные действия турецких агентов на территории сопредельного нейтрального государства. Эта задача была выполнена с успехом. В это же самое время англичане оказались в тяжелом положении в Месопотамии и запросили содействия. В ответ Баратов двинул свои войска по территории Ирана в сторону Багдада. 20 марта русские казаки заняли Исфахан – центр турецкой пропаганды в регионе.

В это же время начал обсуждаться вопрос и о совместных действиях русских и английских войск. Россия выступала за объединение усилий и просила англичан двинуть свои войска навстречу в сторону Керманшаха. В свою очередь англичане, чье положение после успехов русского оружия под Эрзерумом и в Иране значительно улучшилось, оставляли эти предложения без ответа: слишком уж важно было сохранение контроля над регионом персидского залива, чтобы пускать туда Россию.

В этих условиях и был организован знаменательный рейд сотни В.Д. Гамалия. 25 апреля (по ст.ст.) 1916 года генерал Баратов поставил перед ним задачу: установить связь с нашими союзниками, выявив их силы и планы, а также получив сведения о турецких войсках, ведущих сражения против англичан. Путь пролегал через территорию, населенную враждебными племенами, по крутым горам и жарким пустыням. Провожая сотню, по воспоминаниям Василия Даниловича, Н.Н. Баратов сказал: «Василий! Ты пройдешь и выполнишь задачу полностью». В последствии Гамалий так комментировал этот эпизод: «Ты понимаешь – что это значит?! Командир Отдельного Кавалерийского корпуса в Персии, облеченный самим Русским Императором почти неограниченной властью – генерал Баратов называет меня, сотника, только по имени, и на «ты»… говорит мне так, как отец сыну, но не в форме приказа, а иначе, и особенно глубоко, понимая, что посылает всю сотню почти на верную смерть» (источник: Елисев Ф.И. Рейд сотника Гамалия в Месопотамию в мае 1916 года. Нью-Йорк, 1957 С.18). Впрочем, командир корпуса знал, кому он поручал выполнение столь сложной задачи. Гамалий был прекрасным боевым офицером. Полковник Ф.И. Елисеев следующим образом характеризовал его: «Богатырский рост и телосложение, выдающаяся осанка, властный командный голос, популярность среди казаков, с которыми Гамалий мог кутить «по-запорожски», в нужде поделиться своим последним сухарем чисто по-братски, а в бою мог внушить идти им на верную смерть, сам находясь среди них» (Елисеев Ф.И. Указ. соч. С. 21).

Отряд выступил 27 апреля в составе 5 обер-офицеров и 107 казаков. Вечером сотня достигла Таландешта. После ночной грозы на утро двое казаков заболели. Гамалий объявил, что больные могут вернуться в штаб полка: «с уходом же дальше – болеть нельзя, так как не знаю – как отнесутся луры (кочевое воинственное племя в Персии) к нашему появлению; и отправка больных, надо ожидать, будет слишком затруднительной, принимая во внимание, что могут быть и раненые» (Елисеев Ф.И. Указ. соч. С. 9). Из всего отряда лишь трое решили вернуться.

Дальнейший путь пролегал через горный перевал. В качестве проводника был взят местный житель лур, который вел русских казаков самыми трудными тропами. Казаки шли под палящим солнцем, запас воды исчерпался. Однако лур продолжал водить отряд кругами и лишь под угрозой расстрела вывел его к водному источнику.

Затем отряд вышел в иранскую провинцию Зорбатию, наводненную турецкими шпионами и отрядами. Из-за угрозы столкновения с превосходящими силами противника пришлось выбрать обходной путь через пустыню. Как писал полковник Ф.И. Елисеев: «Пекло невероятно. В 15 часов (3 часа дня) люди начали заболевать; лошади тоже; проводники перепугались, узнав, что сбились, предугадывая свою участь. Мираж обманывал казаков; начались валиться люди; сразу заболело 12 человек; через 20-30 минут – еще 4 человека; пало 5 лошадей, а воды все не было. Жара была невыносимая. Совершенно случайно попали на кочевку арабов. Радость была неописуемая» (Елисеев Ф.И. Уаз. соч. С. 12). Здесь простояли три часа и пошли на Али-Гарбы, куда прибыли вечером (6 мая) и встретили англичан.

Для англичан появление русских казаков стало полной неожиданностью: наши союзники расположились на ночлег в полной беспечности, даже не выставив охранения. Если бы поблизости в это время был турецкий отряд, подобная неосторожность могла обернуться трагедией. Как вспоминал потом сам Гамалий: «Сотня казаков прошла по горам, по тропам, по пустыне многосотверстный путь по полунеприятельской территории, с определенным риском быть уничтоженной полностью; свой путь она совершила в 15 дней; последний переход с привалами продолжался почти полутора суток; переход же по пустыне, в тропическую жару, с миражами, под солнечными ударами тянулся на 60 верст. И вот, несмотря на это – сотня казаков «подошла к самому лагерю англичан совершенно незамеченная» (Елисеев Ф.И. Указ. соч. С. 18).

В расположении союзников Гамалий пробыл чуть меньше месяца. 12 мая он ездил в Басру, в главную квартиру английской армии в Месопотамии, где получил все интересующие его сведения.

Успех рейда показал, что в действительности возможно ведение совместных действий России и Великобритании в Месопотамии и Иране против турок, однако наши союзники так и не изменили своего отношения.

Обратный путь был не менее тяжелый. Сотня Гамалия выступила 22 мая. Через шесть дней казаки прибыли в иранский г. Дебала, где встретили весьма недружелюбный прием местного хана. Оказалось, что местный вали (губернатор иранской провинции) отдал приказ «делать с казаками что угодно». Слуги хана отравили несколько лошадей, что заставило Гамалия быстрее двигаться на север, обходным путем. Угроза столкновения с местными племенами были серьезной. Так, 30 мая луры разбили на Чахардаолском перевале казачий отряд, высланный навстречу Гамалию. Последнему пришлось идти прямо через горы, взяв при этом в заложники нескольких местных ханов. 1 июня казаки вышли к своим.

10 июня 1918 г., после выхода России из Первой мировой войны, в прощальном приказе по корпусу генерал Баратов следующим образом оценил значение этого рейда:

«С великой радостью и гордостью я считаю своим долгом отметить в заключительном приказе, героический подвиг нашего славного Уманца Сотника Гамалия, с его доблестной сотней, ставшей затем Георгиевской сотней 1-го Уманского полка, после поголовного ее награждения, бывшим Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем, Георгиевскими крестами.

Гамалию, с его доблестными офицерами и казаками, принадлежит честь установления живой связи между нашим корпусом и войсками соседней Великобританской Месопотамской Армии. Эта сотня пошла на опасное предприятие, в котором она могла погибнуть вся, до последнего человека, как я об этом ее лично предупредил в селении Майдешт – с удивительной по единодушию и отваге решимостью». (Елисеев Ф.И. Указ. соч. С. 22)