7 нестандартных видов оружия Первой мировой войны, о которых вы не знали Первая мировая стала настоящим полигоном для обкатки новых видов вооружения. На чтение: 2 минуты

Первая мировая стала настоящим полигоном для обкатки новых видов вооружения

Любителям истории и широкой общественности многие из видов оружия хорошо известны. Аэроплан, отравляющие газы, танки, цеппелины (дирижабли), крупнокалиберная артиллерия, бронеавтомобили и пулеметы – все эти виды оружия знакомы нам по ужасающим кадрам, снятым в окопах «Великой войны».

Но некоторые, подчас необычные и курьёзные, виды оружия остаются за кадром. Человеческий разум особенно богат на выдумки, касающиеся средств разрушения и уничтожения себе подобных. Оружейники во все времена придумывали самые нестандартные боевые механизмы и средства. И сегодня наш разговор пойдет о них.

Флешетта

Наиболее интересным и обсуждаемым, а к тому же еще и эффективным видом нестандартного оружия Первой мировой войны, стала флешетта. Что же это такое?

С появлением над полями сражений авиации командованию неизбежно приходила мысль о возможности использования летательных аппаратов не только для разведки, но и в качестве бомбардировщиков. В ходе войны применялись и ручные, и подвесные бомбы различных типов. Но во Франции пошли дальше и придумали флешетту.

Флешетта – небольшой заостренный и тяжелый дротик длиной от 15 сантиметров. Такие снаряды в огромных количествах предполагалось сбрасывать с низколетящих аэропланов в местах скопления пехоты и кавалерии противника. В России это средство массового поражения называли «стрелками».

Флешетты вскоре стали применять все стороны конфликта на Западном фронте. Летящая с высоты тяжелая флешетта могла пробить толстый лист фанеры или доску. Бывали случаи, когда «стрелка» пробивала всадника и лошадь насквозь, останавливаясь только в земле. Из специальных коробок, закрепленных под фюзеляжем, несколько аэропланов раскидывали тысячи флешетт. Особенно это любили делать немцы. Горе было попавшему под такую атаку батальону на марше или не успевшим укрыться окопникам.

Рогатка

Да-да! Не удивляйтесь, самая простая рогатка. А еще похожая по принципу действия – катапульта. Конечно, эти приспособления не были изобретены в годы Первой мировой, они существуют тысячи лет. Но в условиях позиционного противостояния они нашли себе новое применение.

Часто в моменты затишья всё равно требовалось вести беспокоящий огонь по траншее противника. Неосторожно высунувшийся солдат или офицер сразу становились жертвой снайпера. Но со временем противники закапывались в землю всё глубже. Полевая фортификация и разнообразные окопные ухищрения сводили на нет даже огонь артиллерии, а не только пулеметно-ружейную стрельбу.

Тогда-то на арену противостояния и вышли рогатки. Во врага летели крупные, размером с гранату, камни. Хорошо пристрелявшись и научившись закидывать камень в окоп противника, «рогатчик» пускал в дело уже боевую гранату. Разорвавшись в окопе, она могла причинить немало бед зазевавшимся вражеским солдатам.

Со временем рогатки укрупнялись, «росли» до настоящих тяжелых окопных катапульт. Таким способом метали всё, что было под рукой: связки гранат, самодельные бомбочки и фугасы, разнообразную взрывчатку, снаряды и авиабомбы. Словом, чтобы выжить, действовали в соответствии с народной мудростью: «Голь на выдумки хитра».

Подкоп

Ещё один древнейший способ войны. Когда-то подкопами штурмовали крепости и неприступные бастионы. Теперь пришла очередь, как мы уже говорили, хитроумно отрытых оборонительных полос из окопов, траншей и блиндажей с ДЗОТами.

С развитием позиционной войны начали происходить совершенно немыслимые ранее подземные схватки. Доходило до туннельных боев. Противники формировали специальные «подземные» роты и батальоны.

Иногда удавалось взорвать под укреплениями противника несколько тонн взрывчатки, которая буквально поднимала землю и вырывала из линии обороны целый кусок. Или, наоборот, французы, «перепахав» артиллерией окопы, занимали их пехотой, а целые батальоны немецкой пехоты наносили контрудары из подземных ходов, уйдя в тыл.

Противники слушали друг друга, прислоняя к стенкам туннелей эндоскопы и слуховые трубки, делали контрподкопы. А к контрподкопам подводились уже и другие контрподкопы. Вот такая была «крысиная война».

Бронежилет

Это средство считается привычным нам сегодня. Как известно, доспехи вышли из употребления задолго до начала Первой мировой. А привычные нам «броники» появились лишь в 70-80-е годы XX века. Но чудовищные потери в пехоте, происходившие в лобовых атаках при встречном пулеметном огне, заставили искать средства индивидуальной бронезащиты пехотинца.

Так враждующие стороны вспомнили о тяжелых железных доспехах. В начале XX века они выглядели как нечто среднее между средневековыми рыцарскими кирасами и современными бронежилетами. Облаченные в броню пехотинцы могли выдерживать иногда и винтовочный выстрел. Особенно известны своей непробиваемостью стали итальянские Ардити и немецкие штурмовые части. В целом новейшая на тот момент тактика штурмовых групп давала неплохие результаты, а бронированные (иногда с дополнительными броненакладками на касках) и вооруженные массой гранат и автоматическим стрелковым оружием штурмовики эффективно выполняли задачу по зачистке вражеских окопов. Чего нельзя было сказать о простых пехотных батальонах, шедших в атаку в полный рост.

Кстати, любопытной разновидностью бронезащиты стали бронетрусы(!) для авиаторов, защищавшие их от выстрелов с земли.

Контртанк

Пусть вас не вводит в заблуждение это слово. Под контртанком мы подразумеваем десятки вариантов передвижных бронещитов. Каждая воюющая сторона изготовила несколько вариантов таких бронезаграждений.

Они могли передвигаться по полю, но были рассчитаны на одного стрелка, им же лично и управлялись. Несколько же таких «машин» представляли собой этакую бронестену с бойницами, неуклюже на колёсиках надвигавшуюся на врага.

Придумывались и медицинские бронесанки или повозки для эвакуации раненых. Были даже саперные лопатки с функцией бронебойницы для винтовки.

Впрочем, как вы понимаете, эффект от таких выдумок был весьма сомнительным. А те, кто на себе проводил опыты с подобными поделками, часто расставались с жизнью.

Проволококосилка

Ещё одним курьезнейшим изобретением стала самая настоящая проволококосилка. Опутанные тысячами километров колючей проволоки «ничейные земли» представляли собой серьезную преграду для наступающей пехоты. Да что там люди, целый танк мог завязнуть в тоннах проволоки. Требовалось придумать средство для преодоления этой досадной преграды.

Тогда по аналогии с сенокосилкой французы и англичане изобрели проволококосилку. На базе трактора или автомобиля устанавливался секатор, и машина, прикрытая бронекорпусом, медленно шла вперед, перемалывая ряды проволоки.

Но это гладко выглядело в мечтах изобретателей. На деле же эти машины были весьма неуклюжими и очень убогими поделками, постоянно ломающимися, застревающими в изрытых воронками полях боев. А главное, путающиеся в клубках своего главного врага – колючей проволоки. Эксперимент не удался.

Кстати, французы, совсем отчаявшись, придумали стрелять настоящими абордажными крюками из пушек в сторону колючей проволоки. Надежды строились на том, чтобы зацепить и разорвать ряды заграждений. Об эффекте этой идеи вы можете догадаться сами.

Боевые катамараны и ходули

Для преодоления водных преград были придуманы индивидуальные средства – боевые катамараны. На манер лыж к ногам пехотинца крепились продолговатые поплавки, на которых он должен был плавно пересечь реку или ручей. Естественно, многочисленная пехота, переправляющаяся подобно уткам через реку, была отличной мишенью.

Тогда французы стали оснащать свою пехоту ходулями(!) для пересечения неглубоких водоемов. И опять же понятно, к чему это привело.

Отдельно следует упомянуть итальянский гусеничный катер Грилло. Этот гибрид катера и трактора был амфибией, вооруженной торпедами. Предназначался для атак кораблей на рейде. Закончилось это, естественно, расстрелом неуклюжей машины.

Конечно, мы рассказали вам не обо всех диковинных задумках инженеров «Великой войны». Был и огнемет, и серийный миномет, и многое другое. Но приведенные выше изобретения малоизвестны. Некоторые из них оказали влияние на ход войны, а некоторые – нет. Но, несомненно, все эти идеи выглядят очень нестандартно на фоне привычных образов пехотных атак.

Обложка: topwar.ru