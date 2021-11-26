ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

Крупнейшая война в истории человечества, развязаная Германией, Италией и Японией.

Вечером 31 августа 1939 г. группа эсэсовцев, получив из Берлина кодовый сигнал «Бабушка умерла», ворвалась в здание радиостанции приграничного с Польшей города Глейвиц (Гливице). Инсценируя нападение на германскую территорию, эсэсовцы сделали несколько выстрелов у микрофона и зачитали на польском языке заранее составленный текст, смысл которого заключался в том, что «пришло время войны Польши против Германии». Для большей убедительности эсэсовцы привезли с собой несколько немецких уголовников, переодетых в польскую военную форму, и тут же, в Глейвице, их расстреляли. За несколько дней до этого Гитлер заявил своим генералам: «Я дам пропагандистский повод для развертывания войны, а будет ли он правдоподобен, значения не имеет. Победителя потом не спросят, говорил ли он правду или нет». 1 сентября 1939 г. войска нацистской Германии внезапно вторглись в Польшу. 3 сентября связанные с Польшей союзными обязательствами в войну против Германии вступили Франция и Англия, к 10 сентября к ним присоединились британские доминионы. Постепенно война вовлекла в свою орбиту 61 государство (включая СССР и США), в которых проживало 80% населения земного шара; она продолжалась 6 лет и унесла ок. 60 млн жизней. Причины 2-й мировой войны. 2-я мировая война явилась результатом агрессивной политики нацистской Германии, проводившей курс на достижение мирового господства, захват и покорение других государств и народов. В 1930-х гг. сложились противоборствующие группировки: в одну входили Германия, Италия и Япония, в другую — Англия, Франция и США. Военная опасность особенно усилилась, когда в 1933 г. в Германии была установлена нацистская диктатура. Канцлер Германии Адольф Гитлер стремился к пересмотру Версальского мирного договора 1919 г., покорению чужих земель и, в конечном итоге, к завоеванию мирового господства. Италия и Япония, хотя и оказались на стороне победителей в 1-й мировой войне, были не удовлетворены ее итогами и рассчитывали на передел сфер влияния. Англия и Франция предпринимали усилия отвести от своих стран угрозу германской агрессии и направить ее на восток. Такая политика особенно ярко проявилась в Мюнхенском соглашении 1938 г., санкционировавшем отторжение от Чехословакии Судетской области и передачу ее Германии. Политика умиротворения агрессора, проводимая Англией и Францией, явилась одной из причин неудачи создания в то время Антигитлеровской коалиции с участием СССР. В 1939 г. появился шанс создания такой коалиции в ходе начавшихся в Москве тройственных англо-франко-советских переговоров. Однако их участники не смогли преодолеть взаимное недоверие и понять общую опасность, исходившую от нацистской Германии. Британская и французские делегации приехали в Москву, не имея полномочий на заключение конкретных договоренностей. Ведя тройственные переговоры, английское правительство не прекращало попыток вести переговоры и с Германией. В свою очередь, контакты с Берлином начал активизировать СССР. 23 августа 1939 г., за несколько дней до нападения Германии на Польшу, был заключен советско-германский договор о ненападении. СССР на основании раздела «сфер интересов» с Германией, предусмотренного в секретном дополнительном протоколе к договору, ввел свои войска в Западную Украину и Западную Белоруссию. Договор давал СССР отсрочку от вступления в большую войну в Европе, однако повлиял на возникновение советско-финской войны. Этот протокол и последующий договор между СССР и Германией «о дружбе и границе» от 28 сентября 1939 г. привел к присоединению к СССР в 1939-1940 гг. Латвии, Литвы, Эстонии и Бессарабии. Первый период войны. В Польше германская армия, имея превосходство, особенно в танках и авиации, сумела осуществить стратегию «блицкрига» (молниеносной войны). В первые недели боев польские войска были разгромлены, правительство Польши бежало в Румынию. В этой обстановке Советский Союз, используя договоренность с Германией, 17 сентября 1939 г. ввел свои силы в Восточную Польшу, где проживало в основном украинское и белорусское население. Англия и Франция обещанной эффективной помощи Польше не оказали, их войска на Западном фронте фактически бездействовали. В апреле 1940 г. немецкие войска оккупировали Данию, а затем Норвегию. 10 мая они нанесли главный удар на западе: вторглись в Бельгию, Нидерланды, Люксембург и развернули наступление против Франции. 22 июня Франция капитулировала, и англо-французская коалиция перестала существовать. Большая часть Франции была оккупирована немецкой армией, южная часть оставалась под властью коллаборационистского правительства А. Ф. Петэна. Британский экспедиционный корпус в трудных условиях был эвакуирован через Ла-Манш. 10 июня 1940 г. в войну на стороне Германии вступила фашистская Италия, вооруженные силы которой нанесли удар по южным районам Франции и вторглись из Ливии в Египет, но в декабре были остановлены английскими войсками. В апреле-мае 1941 г. германская армия при поддержке итальянских войск оккупировала Югославию и Грецию. Опасность нацистского вторжения нависла над Англией, воздушные силы которой нанесли в 1940 г. значительный урон немецкой авиации. Из Европы пожар войны перекинулся на другие континенты. Итало-немецкие войска развернули наступление в Северной Африке. Они рассчитывали приступить осенью 1941 г. к завоеванию Среднего Востока, а затем Индии, где предполагалась встреча германских и японских войск. Планы вторжения в СССР начали обсуждаться в германских военных штабах вскоре после поражения Франции. В декабре 1941 г. была подписана директива «Барбаросса», предусматривавшая молниеносный разгром Советского Союза (максимум в течение 5 месяцев), быструю оккупацию важнейших районов страны, захват Москвы и выход на линию Архангельск — Астрахань. Операции против Великобритании было решено отложить до полного разгрома СССР. 22 июня 1941 г. фашистская Германия и ее союзники обрушили на Советский Союз удар огромной силы — 182 дивизии и 20 бригад общей численностью ок. 5,5 млн человек. Для ведения войны против СССР была создана коалиция, основой которой стал « Антикоминтерновский пакт», а затем Берлинский пакт (т. н. Пакт трех держав), заключенный в 1940 г. между Германией, Италией и Японией. К активному участию в агрессии были привлечены войска Румынии, Финляндии, Венгрии. В целях военно-экономического обеспечения похода против СССР использовались ресурсы почти всех европейских государств. Кроме того, в боевых действиях на советско-германском фронте принимали участие итальянские войска, испанская дивизия, хорватские, словацкие, французские части, а также подразделения добровольцев из других оккупированных Германией стран. К моменту фашистского нашествия Красная Армия находилась в стадии реорганизации. На состоянии войск неблагоприятно сказались предвоенные репрессии высшего командного состава. Советское правительство (прежде всего И. В. Сталин) допустило просчеты в определении сроков начала войны. Опасение спровоцировать Германию привело к тому, что армия и флот своевременно не были приведены в боевую готовность. Лето и осень 1941 г. были наиболее критическими для Советского Союза. Немецко-фашистские войска вторглись в пределы страны на глубину от 850 до 1200 км. Миллионы людей погибли на фронтах, оказались в плену, в оккупации или в гитлеровских лагерях. Однако Германии не удалось достичь своих стратегических целей — захватить Ленинград и Москву. Красная Армия в тяжелых боях измотала силы врага, промышленные предприятия эвакуировались на восток, в тылу противника развертывалась партизанская война. Обескровив наступавшие группировки вермахта, советские войска в ходе битвы под Москвой перешли 5-6 декабря 1941 г. в контрнаступление. Враг был отброшен на запад на 100-350 км. Победу Красной Армии зимой 1941/1942 гг. многие историки называют началом коренного перелома в войне. После нее народы оккупированных стран активизировали борьбу против завоевателей. США и Великобритания осуществляли в СССР значительные военные поставки. Протокол о поставках был подписан на совместной конференции СССР, США и Великобритании в Москве в октябре 1941 г. США предоставляли военную продукцию СССР на основе закона о ленд-лизе. Военная помощь союзников, прежде всего самолетами и автомашинами, оказала значительную поддержку СССР в войне. Вступление в войну США. Расширение масштабов войны. 7 декабря 1941 г. нападением на американскую военную базу Перл-Харбор Япония развязала войну против США. 8 декабря США, Великобритания и ряд других государств объявили войну Японии, 11 декабря Германия и Италия объявили войну США. Вступление в войну США и Японии повлияло на соотношение сил, увеличило масштабы вооруженной борьбы. Антигитлеровская коалиция значительно усилилась. 1 января 1942 г. 26 государств (СССР, США, Великобритания, Китай, Канада и др.) подписали Декларацию Объединенных Наций. Ее участники обязались использовать свои военные и экономические ресурсы для борьбы против фашистского блока. Важнейшие решения по вопросам ведения войны и послевоенного устройства мира на демократических основах принимались на совместных конференциях руководителей (Ф. Рузвельта, И. В. Сталина, У. Черчилля) ведущих союзных держав — участников Антигитлеровской коалиции СССР, США и Великобритании — в Тегеране (1943 г.), Ялте и Потсдаме (1945 г.) (см. Тегеранская, Крымская (Ялтинская) и Берлинская (Потсдамская) конференции). В 1941-1-й пол. 1942 г. на Тихом океане, в Юго-Восточной Азии и Северной Африке союзники СССР отступали. Япония захватила часть Китая, Французский Индокитай, Малайю, Бирму, Сингапур, Гонконг, Таиланд, нынешнюю Индонезию и Филиппины и вышла на подступы к Австралии и Индии. Используя отсутствие второго фронта в Западной Европе и сосредоточив против СССР максимум сил, немецко-фашистские войска перешли летом 1942 г. в наступление с целью захватить Кавказ и Сталинград и тем самым лишить СССР ресурсов, необходимых для ведения войны. Героическая оборона Сталинграда (см. Сталинградская битва) сорвала планы гитлеровского командования. 19 ноября 1942 г. советские войска перешли в контрнаступление, завершившееся к февралю 1943 г. окружением и полной ликвидацией более чем 330-тысячной группировки противника под Сталинградом. Красная Армия, захватив стратегическую инициативу, развернула общее наступление. Осенью 1942 г. западные союзники остановили продвижение противника в Северной Африке и у границ Индии. Победа 8-й английской армии генерала Б. Монтгомери под Эль-Аламейном (октябрь 1942 г.) и высадка в Северной Африке англо-американских войск (ноябрь 1942 г.) переломили ситуацию в пользу союзников на этом театре военных действии. Успех военно-морских сил США в сражении у атолла Мидуэй (июнь 1942 г.) улучшил их положение на Тихом океане. Одно из главных военных событий 1943 г.— победа Красной Армии в битве под Курском. Фашистская Германия и ее союзники были вынуждены перейти к обороне на всех фронтах. Осенью 1943 г. советские войска сумели форсировать Днепр. Началось освобождение Правобережной Украины. В этом же году войска западных союзников высадились в Италии. В 1943 г. военно-морские силы США и Великобритании постепенно взяли верх в борьбе с германскими подводными лодками в Атлантическом океане. Наступил коренной перелом во 2-й мировой войне в целом. В 1944 г. крупнейшей на советско-германском фронте стала Белорусская стратегическая операция, в результате которой советские войска вышли к границе Польши. Красная Армия начала освобождение захваченных агрессорами стран Восточной и Центральной Европы. Одной из задач Белорусской операции было оказание содействия Нормандской десантной операции. Открытие второго фронта в Европе. Окончание 2й мировой войны. 6 июня началась крупнейшая десантная операция союзных войск во 2-й мировой войне — высадка в Нормандии (на севере Франции). Она ознаменовала открытие второго фронта в Европе, на который СССР рассчитывал еще в 1942 г. Однако и после его открытия главным фронтом войны оставался советско-германский, где действовало в 1,8-2,8 раза больше войск стран фашистского блока, чем на других фронтах. В 1944 г. США и Великобритания развернули наступление на Тихом океане и Китайско-Бирманском театре военных действий. В Европе зимой 1944/1945 гг. в ходе Арденнской операции немцы нанесли серьезное поражение союзным войскам. Выйти из сложного положения им помогло зимнее наступление Красной Армии, начатое по просьбе союзников раньше намеченного срока. В Италии союзные войска медленно продвигались на север и с помощью партизан овладели в начале мая всей территорией страны. На Тихом океане вооруженные силы США, разгромив японский военно-морской флот, приблизились непосредственно к Японии. В апреле-мае 1945 г. советские войска в ходе Берлинской и Пражской операций разгромили последние группировки немецкой армии и встретились с западными союзниками. Войска США и Великобритании, в составе которых вели боевые действия воинские части «Сражающейся Франции», освободили ряд стран Западной Европы, частично Австрию и Чехословакию. Вооруженные силы Германии безоговорочно капитулировали. 8 мая в большинстве стран Европы и 9 мая в Советском Союзе стали Днем Победы. Выполняя союзнические обязательства, а также в целях обеспечения безопасности своих дальневосточных границ, СССР в ночь на 9 августа 1945 г. вступил в войну против Японии (см. Советско-японская война 1945 г.). Наступление Красной Армии, а также атомные бомбардировки авиацией США японских городов Хиросимы (6 августа) и Нагасаки (9 августа), осужденные впоследствии мировой общественностью, вынудили японское правительство признать окончательное поражение. 2 сентября 1945 г. подписанием Японией Акта о капитуляции 2-я мировая война закончилась. 20 ноября 1945 г. начался Нюрнбергский процесс над группой главных нацистских военных преступников. Цена победы была исключительно велика. Советский Союз, вынесший основное бремя войны, потерял убитыми и погибшими 26,6 млн человек, Германия — около 10 млн, Япония — 2,3 млн, в т. ч. 270 тыс. от атомных бомбардировок, Италия — 500 тыс., Китай — 38 млн человек (19311945 гг.), Польша — 4,1 млн, Югославия — 1,7 млн, Франция — 600 тыс., США — 405 тыс., Великобритания — 350 тыс. человек. Трагической была судьба военнопленных. Национальное богатство нашей страны сократилось почти на 30% (в Великобритании — на 0,9%, в США — на 0,4%). Итоги 2-й мировой войны привели к крупным политическим изменениям на международной арене, перераспределению сфер влияния, восстановлению суверенитета стран, захваченных фашистским блоком, и постепенному развитию тенденции к сотрудничеству государств с различными социальными системами. С целью предотвращения новых мировых конфликтов была создана Организация Объединенных Наций (ООН), Устав которой был подписан 26 июня 1945 г. в Сан-Франциско 50 государствами (СССР, США, Великобританией, Китаем и др.). Тем не менее противоречия по различным вопросам устройства мира, возникшие уже в конце войны между ведущими державам Антигитлеровской коалиции, вылились во 2-й пол. 1940-х гг. в т. н. «холодную войну» — политическую и идеологическую конфронтацию двух блоков, во главе которых стояли США и СССР.

Исторические источники:

Причины второй мировой войны: документы и комментарии. М.:Наука,1988

Мировые войны ХХ века. В 4-х кн. М.,2005. Кн.4: Вторая мировая война: документы и материалы.

Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сборник материалов. Т. 1—3. М., 1965—66;

Тридцатилетие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Документы и материалы. М., 1975.

Автор статьи: Ржешевский О. А.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015