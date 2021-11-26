УСТАШИ

Хорватская радикальная националистическая организация.

Зарождение движения и идеология

Идейным вдохновителем и организатором организации усташей был Анте Павелич (1889 – 1959), получивший юридическое образование в Загребе и бывший последовательным противником вхождения хорватских земель в состав Королевства СХС. С 1927 г. радикальный политик был депутатом скупщины. После убийства С. Радича (1928) он стремился воспользоваться широким недовольством среди хорватского населения и создал военизированную организацию «Хорватский домобран» для борьбы с режимом. После провозглашения диктатуры короля Александра Карагеоргиевича (1929) Павелич покинул страну. В Югославии он был заочно приговорён к смерти, в эмиграции организовал и возглавил движение усташей, имевших на территории Германии, Италии и Венгрии военные базы и вербовочные пункты для подготовки диверсионных групп с целью совершению терактов на территории Югославии. В 1932 г. был создан Главный усташский штаб и начала издаваться газета «Усташа». Усташам удалось совершить ряд громких диверсий, наиболее крупным терактом стало убийство короля Александра I Карагеоргиевича и министра иностранных дел Франции Л. Барту в октябре 1934 г. в Марселе. По требованию Франции глава организации Павелич был арестован в Италии и два года находился в тюрьме, а лагеря усташей были закрыты. Непосредственно в Югославии существовало две организации, оказывавшие помощь усташам в нелегальной борьбе: ссудно-сберегательное общество «Узданица» и культурно-просветительское общество «Матица Хрватска». После присоединения Югославии к Тройственному пакту в марте 1941 г. официальные власти Италии потребовали распустить организацию, но дальнейшие события привели к тому, что Германия вместе с союзниками начала войну против Югославии.

Независимое государство Хорватия

10 апреля 1941 г. в Загребе было провозглашено создание т.н. Независимого государства Хорватия. По решению Гитлера во главе нового марионеточного образования был поставлен Павелич, а усташи заняли монопольное положение в его политической жизни, только члены организации смогли занимать государственные посты. Из усташей стали формироваться специальные военные отряды, осуществлявшие политику геноцида по отношению к сербскому, еврейскому и цыганскому населению. Также репрессиям подвергались коммунисты и все противники усташского режима. Были приняты расовые законы, скопированные у Германии, согласно которым расово неполноценные народы подлежали уничтожению (при этом сами усташи стали говорить о готском происхождении хорватов, тем самым подчеркивая родство с немцами). Печальную известность приобрел концентрационный лагерь Ясеновац. 5 мая 1941 г. Павелич и министр образования и культа М. Будак приняли «Закон о религиозном обращении», принуждавший православных принимать католичество (другими законами была запрещена деятельность СПЦ на территории Хорватии, под полным запретом оказалась кириллица). Для придания большего авторитета своей власти, усташи создали Хорватский сабор, а затем в состав правительства стали входить бывшие члены Хорватской крестьянской партии, которая пользовалась массовой поддержкой хорватов до войны.

Но в результате развернувшегося движения сопротивления ситуация на территории Югославии стала меняться, а после коренного перелома на советско-германском фронте в 1943 г. силы партизан-коммунистов во главе с И.Б. Тито стали значительно усиливаться. В 1944 г. Красная армия совместно с партизанами провела Белградскую операцию, в результате которой было освобождена большая часть Сербии. После этого силы партизан были задействованы в освобождении всей остальной территории Югославии. 5 мая 1945 г. усташи в панике покинули Загреб.

После Второй мировой войны

После окончания войны остатки усташей и других коллаборационистов сдались англичанам на территории Австрии, но были выданы обратно югославским коммунистам, которые расстреляли многих из них в г. Блайбург. Однако многим усташам во главе с Павеличем все-таки удалось бежать за границу, они эмигрировали в Аргентину, США и Канаду. Более того, в 1956 г. Анте Павелич из бывших усташей основал Хорватское освободительное движение, которое и после смерти своего лидера в 1959 г. продолжило совершать теракты: самыми известными из них стали убийство югославского посла в Швеции В. Роловича в 1971 г. и взрыв на борту югославского самолета в 1972 г. Среди югославских эмигрантов хорватского происхождения националистические идеи усташей получили определенное распространение, поэтому неудивительно, что при провозглашении независимости Хорватии в 1991 г. в условиях масштабных военных действий, идеи усташей вновь ожили, как в хорватском обществе, так и среди хорватских эмигрантов. Последние оказывали значительную поддержку новому государству.