СИКОРСКИЙ, ВЛАДИСЛАВ

Сикóрский ( пол. Sikorski) , Владислав (20.05.1881, с. Тушув-Народовый, Галиция, Австро-Венгрия — 04.07.1943, Гибралтар) — польский государственный и военный деятель, генерал. С 1909 участвовал в организациях сторонников независимости Царства Польского , создаваемых Ю. Пилсудским в Австро-Венгрии. В 1914–1917 возглавлял военный департамент Главного национального комитета в Галиции. С ноября 1918 — в Вой­ске Польском. Участник Советско-польской вой­ны 1919 – 1920 , будучи командующим 3-й армией, приказал расстрелять без суда 199 пленных красноармейцев (24 августа 1920). В 1921–1922 — начальник польского Генерального штаба, в 1922–1923 — премьер-министр и министр внутренних дел, в 1924–1925 — военный министр Польши. В 1925–1928 — командующий Львовским корпусным округом. В 1928–1939 — в запасе. Активный деятель образованного в 1936 оппозиционного режиму Пилсудского политического объединения «Фронт Морж». В сентябре 1939 эмигрировал во Францию. С 30 сентября 1939 — премьер-министр правительства Польши в изгнании. Организатор польских вооруженных сил (ВС) на Западе, 7 ноября 1939 — 4 июля 1943 — генеральный инспектор ВС и верховный главнокомандующий. 30 июля 1941 в Лондоне подписал советско-польский договор о восстановлении дипломатических отношений и создании в СССР польской армии, в ходе визита в СССР 4 декабря 1941 — советско-польскую декларацию о дружбе и взаимной помощи. В 1942 настоял на эвакуации польской армии из СССР. В 1943, после обнаружения массового захоронения военнослужащих польской армии в Катыни, потребовал международного расследования, что привело к разрыву советско-польских дипломатических отношений (25 апреля 1943). Погиб в авиакатастрофе.

Лит. : Majka J. Generał Władysław Sikorski. Warszawa, 2007; Польша в ХХ веке: Очерки политической истории / Отв. ред. А. Ф. Носкова. М., 2012. Г. Ф. Матвеев.