РУНДШТЕДТ Карл Рудольф Герд фон

Один из военачальников нацистской Германии.

Родился в городе Ашерслебен в семье генерала. Окончил военное училище в Ораниенштейне. В марте 1892 г. начал военную службу в пехотной части. В 1907 г. окончил военную академию. С 1912 г. командовал ротой. Во время 1-й мировой войны служил в качестве офицера генерального штаба на Западном и Восточном фронтах. За боевые заслуги награжден Железным крестом I и II степеней и орденом Дома Гогенцоллернов. После демобилизации поступил на службу в вооруженные силы Веймарской республики (рейхсвер). Занимал командирские и штабные должности. В 1927 г. ему было присвоено звание генерал-майор, в 1929 г.— генерал-лейтенант. Три года спустя был назначен командующим 1-й армейской группой в Берлине в чине генерала пехоты. Поддерживал экспансионистские планы национал-социалистов. В марте 1938 г. ушел в отставку, получив почетное звание шефа 18-го пехотного полка. В мае того же года вернулся на действительную службу. Во время Польской кампании (сентябрь 1939 г.) командовал группой армий «Юг», наступавшей в глубь Польши с запада и юго-запада. 28 сентября его войска взяли Варшаву. За успешное проведение операций был награжден Рыцарским крестом. Затем командовал группой армий «А», осуществившей в мае 1940 г. на центральном участке Западного фронта внезапный и стремительный прорыв через Арденны к Ла-Маншу, который во многом предопределил молниеносный разгром Франции. В июле 1940 г. Рундштедту было присвоено звание генерал-фельдмаршал. В августе-сентябре 1940 г. он был командующим группировкой сухопутных войск во Франции, готовившейся к высадке на Британские острова. Однако эта операция не состоялась из-за упорства английских вооруженных сил и раз-вернувшейся подготовки Германии к нападению на СССР. К началу войны Германии против Советского Союза Рундштедт командовал группой армий «Юг», которая 22 июня 1941 г. развернула наступление на киевском направлении. В ее составе действовали 3 немецкие полевые армии и танковая группа, 2 румынские армии, итальянский, венгерский и словацкий корпуса и хорватский усиленный пехотный полк. Этой армаде с помощью части сил соседней группы армий «Центр» удалось в сентябре окружить и разгромить под Киевом крупную группировку советских войск, а затем к середине ноября 1941 г. захватить почти всю Украину, весь Крым (кроме Севастополя) и Ростов-на-Дону. Но дальше наступать она уже не могла из-за больших потерь. 17 ноября 1941 г. противостоявшие ей советские войска перешли в контрнаступление. Рундштедт, вопреки приказу Гитлера удерживать любой ценой захваченную территорию, 29 ноября распорядился оставить Ростовна-Дону. В тот же день Гитлер снял его с поста командующего группой армий и отправил в резерв. С марта 1942 г. до начала июля 1944 г. Рундштедт командовал немецкими войсками на Западе. Но и с этого поста был снят за то, что не сумел воспрепятствовать высадке войск западных союзников в Нормандии 6 июня 1944 г. и их наступлению с захваченного плацдарма через Францию к западной границе Германии. После неудачного покушения на Гитлера 20 июля 1944 г. Рундштедт был председателем «офицерского суда», изгонявшего из вооруженных сил участников антигитлеровского заговора и передававшего их в руки гестапо. 5 сентября 1944 г. Рундштедт снова занял пост командующего немецким Западным фронтом, заявив, что будет бороться за выигрыш времени для подготовки наступления с целью «ликвидировать угрозу немецкой земле». Под его руководством на рубеже 1944-1945 гг. было проведено контрнаступление немецких войск в Арденнах и Эльзасе, которое хотя и поставило западных союзников в тяжелое положение, но в конечном итоге потерпело провал. С марта 1945 г. Рундштедт находился в отставке, после войны до 1949 г.— в английском плену. Умер в Ганновере.