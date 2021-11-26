МЕНДЕС-ФРАНС Пьер
Французский государственный и политический деятель.
Из семьи сефардов, выходцев из Португалии. В 1928 окончил юридич. ф-т Свободной школы политич. наук, начал работать адвокатом. В 1924 вступил в радикальную Университетскую лигу действия республиканцев и социалистов, затем вРеспубликанскую партию радикалов и радикал-социалистов (РПРРС). В 1932–40, 1946–58 деп. парламента, в 1938 зам. мин. финансов в правительстве Нар. фронта Л. Блюма. В 1936 выступил против участия Франции в Олимпийских играх в Берлине, стал одним из организаторов альтернативной Нар. олимпиады, которая должна была пройти в Барселоне в июле 1936 (не состоялась из-за начавшейся в Испании гражданской войны). С началом 2-й мировой войны вступил во франц. ВВС, в 1940 арестован и заключён властями «Виши» в тюрьму. В 1941 совершил побег. Добравшись до Великобритании, присоединился к движению «Свободная Франция», служил в его ВВС. С 1943 чл. Французского комитета национального освобождения. В 1944 назначен Ш. де Голлем мин. нац. экономики Врем. франц. правительства, в июле 1944 принимал участие в Бреттон-Вудской валютно-финансовой конференции. В июне 1954 – февр. 1955 глава кабинета министров Франции. Выдвинул формулу «Управлять – значит выбирать», сделав приоритетным направлением своей деятельности колониальные проблемы. В июле 1954 подписал Женевские соглашения о восстановлении мира в Индокитае, по которым Франция признала независимость Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. Правительство М.-Ф. также предоставило самостоятельность франц. владениям в Индии и провозгласило «внутр. автономию» Туниса. Планы М.-Ф. признать независимость Марокко встретили противодействие членов правительства и депутатов парламента, которые также не ратифицировали заключённый М.-Ф. договор о членстве Франции в Европейском оборонительном сообществе. В 1954 подписал Парижские соглашения 1954, учредившие Западноевропейский союз. Проводил политику дирижизма, стремясь перестроить франц. экономику, сделать её более конкурентоспособной и не допустить инфляции. В 1956 занял пост гос. министра в правительстве Республиканского фронта Г. Молле. В 1958 выступил против назначения де Голля главой правительства, в 1959 вышел из РПРРС, в 1960 вступил в Объединённую социалистич. партию. В 1981 поддержал избрание Ф. Миттеранапрезидентом Франции.
Сочинение:
Œ uvres completes. P., 1984–1990. Vol. 1–6.
Автор статьи: М. Ц. Арзаканян.