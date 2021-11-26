МАНШТЕЙН Эрих фон Левински

Один из военачальников нацистской Германии.

Родился в Берлине, сын генерала Эдуарда фон Левински. После смерти отца был усыновлен бездетным родственником генералом Георгом фон Манштейном и взял его фамилию. Окончил прусский кадетский корпус, в январе 1907 г. получил звание лейтенанта. В 1914 г. окончил военную академию. За боевые заслуги во время 1-й мировой войны был награжден Железным крестом I и II классов и орденом Дома Гогенцоллернов. После Ноябрьской революции 1918 г. в Германии остался служить в вооруженных силах Веймарской республики. В 1929 г. переведен в военное министерство. Осенью 1931 г. участвовал в переговорах с СССР о военном сотрудничестве, затем проходил переподготовку в Москве и Ленинграде. В кон. 1933 г. получил звание полковник. С 1 июля 1935 г. возглавил оперативный отдел генерального штаба сухопутных войск, а 6 октября 1936 г. занял пост 1-го обер квартирмейстера (заместителя начальника) генерального штаба. Во время польской кампании 1939 г. Манштейн был начальником штаба группы армий «Юг». В этой же должности он участвовал в планировании и подготовке наступления на Западе. По его предложению Гитлер принял решение нанести главный удар по Франции не через бельгийскую равнину, а в центре Западного фронта через Арденны, которые, по общепринятому мнению, были непригодны для наступления крупных сил. Рискованная идея Манштейна себя полностью оправдала: благодаря внезапному и стремительному прорыву немецкой танковой группы в мае 1940 г. немецкому командованию в течение 44 дней удалось разгромить Францию. Манштейн во время наступления командовал одним из подвижных корпусов. Во время нападения на СССР 22 июня 1941 г. Манштейн командовал 56-м танковым корпусом 4-й танковой группы, входившей в состав группы армий «Север». Под его командованием танки, наступавшие на ленинградском направлении, за первые 5 дней продвинулись в глубь советской территории на 200 км. Но в сентябре 1941 г. советские войска в ходе ожесточенных боев сковали их под Ленинградом. В том же месяце Манштейн принял командование 11-й армией, которой была поставлена задача захватить Крымский полуостров. В феврале 1942 г. он получил звание генерал-полковник, а за взятие Крыма в июле 1942 г.— генерал-фельдмаршал. В августе 1942 г. 11-я армия была включена в состав группы армий «Север», и Манштейну было поручено подготовить ее к захвату Ленинграда. Операцию планировалось начать 14 сентября 1942 г., но она была сорвана в результате начавшейся 18 августа 1942 г. Синявинской наступательной операции Ленинградского и Волховского фронтов с целью ликвидации блокады Ленинграда. Блокаду советским войскам прорвать не удалось, однако в ходе боев, длившихся до начала октября 1942 г., они нанесли 11-й армии невосполнимые потери, навсегда перечеркнув немецкие планы овладеть городом на Неве. После разгрома Красной Армией немецких войск под Сталинградом в феврале 1943 г. Манштейн принял командование группой армий «Юг», которая потерпела поражения в Курской битве и последующих сражениях на южном участке советско-германского фронта. При отступлении Манштейн широко практиковал тактику «выжженной земли». 30 марта 1944 г. за неспособность сдержать наступление советских войск на Украине Гитлер отправил его в резерв. В конце войны Манштейн был взят в плен английскими войсками. В 1950 г. британский военный суд приговорил его к 18 годам тюрьмы, в 1953 г. он был досрочно освобожден. В своих мемуарах пытался оправдать свои военные преступления необходимостью выполнять солдатский долг. Вину за поражения немецких войск на советско-германском фронте он, как и другие немецкие генералы, возлагал на одного только Гитлера.