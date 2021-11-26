КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМ

Сотрудничество с фашистскими оккупантами во время Второй мировой войны (от франц. collabaration).

Оккупировав страны Европы, фашисты получили поддержку части местного населения. Кто-то сотрудничал с оккупантами из страха, кто-то — стремясь сделать карьеру при новом режиме, а кто-то — по идейным соображениям, поддерживая фашизм. Первым идейным правителем-коллаборационистом был норвежский фашист В. Квислинг. Поэтому руководителей прогерманских режимов называли “квислингами”. После разгрома союзников в 1940 г. Францию возглавили известные политики Г. Лаваль и маршал А. Петэн, считавшие, что только сотрудничая с А. Гитлером можно спасти Францию.

Гитлер присоединил к “третьему рейху” не все завоеванные территории. На части из них он создал марионеточные государства под управлением местных коллаборационистов, сотрудничавших с Германией по националистическим соображениям. После Мюнхенского сговора и захвата Чехии Германией политические деятели Словакии Й. Тисо и др., которым была предоставлена формальная независимость, приступили к сотрудничеству с новым «союзником». Поле оккупации Югославии было создано формально независимое Хорватское государство, хорватские “усташи” во главе с А. Павеличем поддерживали нацистов и участвовали в карательных акциях. С Германией сотрудничала и Организация украинских националистов.

В пропагандистских целях гитлеровцы создавали специальные “национальные” военные формирования из представителей покоренных народов (например, Русская освободительная армия, дивизия «Галичина» и др.).

После Второй мировой войны большинство коллаборационистов было арестовано, а их важнейшие лидеры казнены или приговорены к длительным срокам тюремного заключения.

Автор статьи: Шубин А.В.