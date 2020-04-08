Югославский орешек, оказавшийся не по зубам фашистам Югославский орешек, оказавшийся не по зубам фашистам На чтение: 2 минуты

5 апреля 1941 года был подписан Договор о дружбе и ненападении между СССР и Королевством Югославия. И хотя в этом договоре военная помощь в случае стороннего нападения была прописана очень осторожно и не предполагала военного вмешательства, события, последовавшие немедленно вслед за этим, требуют обязательного освещения.

Югославия на перепутье

Во Вторую мировую войну Югославия постаралась не вступать сразу и заявила о нейтралитете. Была большая надежда, что все обойдется, учитывая вроде бы как хорошие отношения с обеими воюющими коалициями. В самой Югославии это тоже было сложное время, ее раздирали межнациональные конфликты, а реальных союзников у страны не предвиделось. Армия в военном отношении тоже не блистала, а ее оружие давно устарело.

В июне 1940 года гитлеровцы разгромили Францию, Германия оккупировала еще ряд европейских стран, и на Югославию усилилось давление германских союзников. Самое страшное, что уже после аншлюса Австрии между Германией и Югославией появилась общая граница, не прочь была поживиться за счет югославских земель и Италия Муссолини

25 марта 1941 года Югославия уступила и вошла в состав Тройственного пакта. Против этого решения властей выступило практически все население страны и югославская армия. Уже через два дня, 27 марта, при содействии английской разведки патриотические силы во главе с авиационным генералом Душаном Симовичем свергли правительство и обратились к Англии и Советскому Союзу за помощью. Власть перешла к семнадцатилетнему королю Петру II. На улицы вышли демонстранты, приветствовавшие новое правительство. Лозунгами того времени стали: «Союз с Россией!», «Лучше война, чем пакт! Лучше в гроб, чем в рабство!», «Долой Гитлера!».

Новое правительство Симовича сразу заявило о своем негативном отношении к Тройственному пакту и обратилось к руководству СССР о заключении договора о взаимопомощи. Советское правительство согласилось, и договор был подписан уже 5 апреля 1941 года. Естественно, Гитлер к подобному демаршу отнесся крайне отрицательно и подписал директиву о нападении на Югославию.

Наказание по-гитлеровски

6 апреля 1941 года начались бомбежки Белграда. Германские, итальянские и венгерские войска обрушили военную мощь на фактически беззащитное государство. Поводом для агрессии стал даже не договор с Москвой, а фактический выход Югославии из Тройственного пакта. Наказывая Югославию, Гитлер был вынужден перенести сроки нападения на Советский Союз, что и послужило одной из причин провала «блицкрига» под Москвой. Немцам не хватило этих недель, чтобы завершить операцию до зимних холодов.

Все закончилось очень быстро – уже 17 апреля. Югославия капитулировала, через несколько дней такая же участь постигла и Грецию. Королевство Югославия перестало существовать. На месте капитулировавшей страны немцы создали несколько «независимых»: Сербия досталась Германии, Черногория – Италии, большая часть Македонии – Болгарии, автономная Воеводина была аннексирована Венгрией, а Хорватию и Словению поделили Германия и Италия.

Югославы против фашизма

Оккупация и раздел страны уже в 1941 году вызвали начало движения сопротивления, которое на югославской земле стало одним из самых мощных в Европе. Одной из самых действенных и организованных сил стали югославские коммунисты, которых возглавлял Иосип Броз Тито. В 1941 году Компартия Югославии была реальной силой, хорошо организованной и способной вести борьбу. В самом начале борьбы коммунисты имели 42 тысячи бойцов. Подразделения партии имелись во всех регионах страны, были сохранены хорошо налаженные конспиративные связи. До 22 июня 1941 года активность коммунистов сдерживалась пактом Молотова – Риббентропа и соответствующими инструкциями Коминтерна.

4 июля ЦК Компартии Югославии призвал всех антифашистов Югославии помогать справедливой борьбе Советского Союза против общего врага, начать борьбу с оккупантами. Уже с лета 1941 года в отдельных частях страны стало разгораться вооруженное восстание. Наиболее массовым оно стало в Черногории и к концу лета черногорцы контролировали практически всю свою территорию. Подобные восстания вспыхнули в Сербии, Боснии и Герцеговине, Словении. В ряде мест оккупанты были блокированы в своих гарнизонах.

В сопротивлении приняли участие солдаты и офицеры югославской армии, избежавшие плена и скрывавшиеся в лесах и горах Сербии и Восточной Боснии. Они объединились в чети (отряды). Четников возглавил боевой офицер Драголюб (Дража) Михайлович, монархист и антикоммунист. Уже скоро сказались различия в идеологии и во внешнеполитической ориентации. Осенью 1941 года кое-где начались столкновения между четниками и партизанами Тито. Четников активно поддерживали англичане, которые боялись потерять свое влияние на Балканах.

Со временем главной и более эффективной силой стали партизаны Тито. К концу 1941 года партизанские отряды насчитывали 80 тысяч человек. 22 декабря в Боснии была сформирована первая регулярная воинская 1-я Пролетарская бригада. Положение усложнялось тем, что партизаны воевали и с оккупантами, и с их пособниками, хорватскими усташами Анте Павелича, сербскими коллаборационистами генерала Недича. Но все попытки уничтожить партизан были неудачными.

К концу 1942 года под контролем партизан уже была пятая часть страны, а в их рядах было более 150 тысяч человек. Сталинград, Курская битва и капитуляция Италии (сентябрь 1943 года) усилили возможности югославских партизан, которым стал активно помогать СССР. Партизаны разоружили итальянские войска, заняли Истрию, часть островов у побережья Далмации, вступили в Черногорию. Оружие и амуниция итальянских войск достались партизанам Тито, которые наконец-то смогли хорошо вооружиться и одеться как регулярная армия.

В мае 1944 года оккупанты предприняли последнюю попытку разгромить партизан. Они объединили всех своих союзников, в том числе хорватских усташей, войска марионеточного правительства Недича. Партизаны Тито понесли ощутимые потери, но смогли выстоять и вновь организовать отпор врагу. К этому времени в рядах народных мстителей было уже 350 тысяч человек.

28 сентября 1944 года на территорию Югославии вступили войска 3-го Украинского фронта. Совместными усилиями Народно-освободительная армия Югославии (НОАЮ) и Красная Армия освободили Сербию и Македонию. 20 октября советские воины освободили Белград. В ряде западных районов Югославии немцы и их пособники ожесточенно сопротивлялись до конца, боевые действия продолжались до 15 мая 1945 года. На месте королевской Югославии появилась социалистическая страна, которой маршал Тито руководил 35 лет – вплоть до своей смерти в мае 1980 года.

Обложка: Советские бойцы на улицах Белграда. Источник: https://pulserbia.ru

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