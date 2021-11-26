ГЛЕЗОС МАНОЛИС

ГЛЕЗОС МАНОЛИС - политический и общественный деятель Греции .

Учил­ся в Выс­шей шко­ле эко­но­мических и тор­го­вых на­ук в Афи­нах. По­сле ок­ку­па­ции Гре­ции гит­ле­ров­ской Гер­ма­ни­ей в 1941 году ак­тив­но уча­ст­во­вал в Дви­же­нии Со­про­тив­ле­ния . 31.5.1941 года вме­сте с А. Сан­то­сом со­рвал германский флаг с Ак­ро­по­ля, за что был за­оч­но при­го­во­рён ок­ку­пационными вла­стя­ми к смер­ти. В 1942-1943 годах не­од­но­крат­но аре­сто­вы­вал­ся, в 1943 году бе­жал из тюрь­мы. По­сле ос­во­бо­ж­де­ния Гре­ции в октябре 1944 года ре­дак­тор центрального ор­га­на КП Гре­ции газеты «Ри­зос­па­стис», в 1947 года её главный ре­дак­тор.

В ус­ло­ви­ях гра­ж­дан­ской вой­ны в Гре­ции 1946-1949 годов во­енный суд два­ж­ды (в ию­не 1948 и феврале 1949 годов) при­го­ва­ри­вал Глезоса к смерт­ной каз­ни, но в ре­зуль­та­те про­тес­тов со сто­ро­ны греческой и ми­ро­вой об­ще­ст­вен­но­сти смерт­ный при­го­вор был за­ме­нён 10 го­да­ми ли­ше­ния сво­бо­ды. В 1951году на­хо­див­ший­ся в за­клю­че­нии Глезос был из­бран депутатом пар­ла­мен­та (вла­сти ан­ну­ли­ро­ва­ли его ман­дат). В ию­ле 1954 года под дав­ле­ни­ем де­мо­кра­тических сил Глезос был ос­во­бо­ж­дён.

С ию­ля 1956 года сек­ре­тарь, с 1958 года председатель Еди­ной де­мо­кра­тической ле­вой пар­тии (ЭДА), в 1956-1959 годах ди­рек­тор её пе­чат­но­го ор­га­на газеты «Ав­ги». В декабре 1958 года аре­сто­ван, в ию­ле 1959 года пре­дан су­ду по лож­но­му об­ви­не­нию в «со­дей­ст­вии шпио­на­жу» и при­го­во­рён к 5 го­дам тюрь­мы и 4 го­дам ссыл­ки. В октябре 1961 года из­бран депутатом пар­ла­мен­та (ман­дат вновь ан­ну­ли­ро­ван вла­стя­ми). Под дав­ле­ни­ем ши­ро­ко­го ме­ж­ду­народного дви­же­ния в декабре 1962 года ос­во­бо­ж­дён из за­клю­че­ния. В апреле 1967 года по­сле ус­та­нов­ле­ния «чёр­ных пол­ков­ни­ков дик­та­ту­ры» 1967-1974 годов аре­сто­ван. До апреля 1971 года на­хо­дил­ся в за­клю­че­нии. В по­сле­дую­щие го­ды член пар­ла­мен­та от различных ле­вых пар­тий; в 1984 году из­бран членом Ев­ро­пар­ла­мен­та. В соз­на­нии многих лю­дей Глезос - сим­во­лическая фи­гу­ра, оли­це­тво­ряю­щая борь­бу де­мо­кра­тических сил про­тив фа­шиз­ма и дик­та­ту­ры .

Ме­ж­ду­народная премия ми­ра (1959), Ме­ж­ду­народная Ле­нин­ская премия (1963).