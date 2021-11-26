ДЮНКЕРК

ДЮНКЕРК - город на севере Франции , в регионе Нор-Па-де-Кале, департамент Нор.

Население 71,1 тысыч человек (2007 год; в аг­ло­ме­ра­ции около 200 тысяч человек). Рас­по­ло­жен на бе­ре­гу Се­вер­но­го моря, близ гра­ни­цы с Бель­ги­ей. Круп­ный морской порт (гру­зо­обо­рот 56,6 млн. т и 206 тысяч кон­тей­не­ров ДФЭ, 2006; 3-е ме­сто в стра­не по­сле Гав­ра и Мар­се­ля). Железнодорожный узел (в т. ч. вет­ки вы­со­ко­ско­ро­ст­ных по­ез­дов на Лилль и Ка­ле); узел внутренних вод­ных пу­тей.

По од­ной вер­сии, Дюнкерк был ос­но­ван в 960 году гра­фом Флан­д­рии Бол­дуи­ном, по дру­гой - в 1183 году гра­фом Флан­д­рии Фи­лип­пом Эль­зас­ским на мес­те ры­бац­ко­го се­ле­ния, впер­вые упо­ми­нае­мо­го в 1067 году. В 1218 году или в 1233 году по­лу­чил городское пра­во . Раз­ви­вал­ся как центр морской тор­гов­ли и ры­бо­лов­ст­ва. В пе­ри­од Сто­лет­ней вой­ны 1337-1453 за­хва­чен и раз­ру­шен анг­ли­ча­на­ми (1383 год). В 1384 году вме­сте с Флан­д­ри­ей ото­шёл к Бур­гунд­ско­му гер­цог­ст­ву. В 1405-1406 годах ок­ру­жён кре­по­ст­ной сте­ной. С 1477 года во вла­де­нии Габс­бур­гов. В пе­ри­од Ни­дер­ланд­ской ре­во­лю­ции XVI века при­сое­ди­нил­ся к вос­ста­нию про­тив испанского гос­под­ства (1579 год). В 1583 году взят испанскими вой­ска­ми (стал ба­зой испанских ка­пе­ров), в 1646, 1658 годах за­хва­ты­вал­ся французской ар­ми­ей. В 1658 году ото­шёл к Анг­лии. В 1662 году вы­ку­п­лен у неё Лю­до­ви­ком XIV и окон­ча­тель­но при­сое­ди­нён к Фран­ции. В по­сле­дую­щие го­ды пре­вра­щён в мощ­ную кре­пость (строи­тель­ст­вом ук­ре­п­ле­ний ру­ко­во­дил С. Ле Претр де Во­бан).

В конце XVII-XVIII веков Дюнкерк - ба­за французских ка­пе­ров. По ус­ло­ви­ям Ут­рехт­ско­го ми­ра 1713 года его ук­ре­п­ле­ния и порт бы­ли час­тич­но раз­ру­ше­ны; пол­но­стью вос­ста­нов­ле­ны при Лю­до­ви­ке XV. В 1794 году Дюнкерк вы­дер­жал оса­ду британской ар­мии, дей­ст­во­вав­шей при под­держ­ке фло­та. В 1850 году порт в Дюнкерке был зна­чи­тель­но рас­ши­рен. В го­ды Первой ми­ро­вой вой­ны го­род по­стра­дал от ар­тил­ле­рий­ских об­стре­лов германской ар­мии. В пе­ри­од Второй ми­ро­вой вой­ны че­рез Дюнкерк эва­куи­ро­ва­лись в Ве­ли­ко­бри­та­нию британские вой­ска, часть французских и бельгийских войск. По­сле ок­ку­па­ции гит­ле­ров­ской Гер­ма­ни­ей в июне 1940 года Дюнкерк - один из уз­ло­вых пунк­тов в сис­те­ме ук­ре­п­ле­ний германского «Ат­лан­ти­че­ско­го ва­ла». Гар­ни­зон Дюнкерка ка­пи­ту­ли­ро­вал пе­ред вой­ска­ми со­юз­ни­ков 09.05.1945 года.

Сре­ди дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей: т. н. Баш­ня лже­ца (XV век), ча­сов­ня Нотр-Дам-­де-­Дюн (XV век), церковь Святого Эди­гия (XV-XVI века, ко­ло­коль­ня высотой 58 м, нео­го­тический фа­сад - 1887-1889 годы), ос­тат­ки фор­ти­фи­ка­ци­он­ных со­ору­же­ний в пор­ту, зда­ние мэ­рии (начало XX века) и др.

Па­мят­ник пи­ра­ту Ж. Ба­ру (1847 год, скульп­тор Да­вид д’Анже). Ис­то­рический центр го­ро­да вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия. Главный кам­пус Университета По­бе­ре­жья. Му­зеи: изо­бра­зительных ис­кусств, современного ис­кус­ст­ва. Еже­год­но про­во­дит­ся кар­на­вал (фев­раль - ап­рель).

Дюн­керк. Вид цен­траль­ной час­ти го­ро­да. из Архива БРЭ.

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