Движение Сопротивления во Франции Движение Сопротивления во Франции На чтение: 1 минута

В годы Великой Отечественной войны неоценимый вклад в разгром фашизма внесло Движение Сопротивления.

В июне 1943 года был создан Французский комитет национального освобождения, объединивший 16 организаций и партий. Весной 1944 года боевые организации Сопротивления создали единые Французские внутренние силы, начавшие вооруженную борьбу против нацистских оккупантов. Её итогом стало победоносное Парижское восстание 1944 года. Французские патриоты своими силами освободили большую часть территории Франции.

Им помогали 55 советских партизанских отрядов численностью от 12 до 250 человек. Вот лишь некоторые из них: «Сталинград», «Чапаев», «Жуков», «Свобода», «Котовский», «За Родину» и др.

В героическую историю французского Движения Сопротивления навсегда вписаны имена княгини Веры Оболенской, казненной 4 августа 1944 года в тюрьме Плетцензее, и монахини Марии (в миру – Елизаветы Скобцовой), погибшей в лагере Равенсбрюк 31 марта 1945 года.

«Я - русская, но выросла во Франции и здесь провела всю свою жизнь. Я не предам ни своей родины, ни страны, меня приютившей» - Княгиня Вера Оболенская.

В апреле 1943 года открыла боевой счет знаменитая французская эскадрилья, воевавшая в составе Военно-Воздушных Сил Красной Армии. Французские летчики сражались в небе над Курской дугой, принимали участие в Белорусской операции «Багратион» и разгроме немецких войск в Восточной Пруссии.

Летчики авиаполка «Нормандия-Неман» одержали 309 побед, из которых 273 – подтвержденные. Четыре французских пилота – Ролан де ля Пуап, Альбер Марсель, Жак Андре и Марсель Лефевр (посмертно) – были удостоены звания Героя Советского Союза, практически все летчики стали кавалерами французских и советских боевых наград.

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