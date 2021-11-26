ДВИЖЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ

ДВИЖЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ - патриотическое освободительное демократическое движение против фашистских оккупантов и режимов. Так­же про­тив кол­ла­бо­ра­цио­ни­стов в Ев­ро­пе во вре­мя Вто­рой ми­ро­вой вой­ны 1939-1945 годов.

Раз­ви­ва­лось на ок­ку­пи­ро­ван­ных аг­рес­со­ра­ми тер­ри­то­ри­ях и в стра­нах фа­ши­ст­ско­го бло­ка. К Движению Сопротивления при­мы­ка­ла так­же дея­тель­ность в эмиг­ра­ции пра­ви­тельств ок­ку­пи­ро­ван­ных стран, пат­рио­тических ор­га­ни­за­ций и пар­тий.

Основными це­ля­ми Движения Сопротивления бы­ли ос­во­бо­ж­де­ние ев­ропейских стран от фа­ши­ст­ско­го по­ра­бо­ще­ния, вос­ста­нов­ле­ние национальной не­за­ви­си­мо­сти, ус­та­нов­ле­ние де­мо­кра­тического по­ли­тического строя, осу­ще­ст­в­ле­ние про­грес­сив­ных со­ци­аль­ных пре­об­ра­зо­ва­ний.

Уча­ст­ни­ки Движения Сопротивления ис­поль­зо­ва­ли раз­но­об­раз­ные фор­мы и ме­то­ды борь­бы: не­вы­пол­не­ние рас­по­ря­же­ний ок­ку­пан­тов, ан­ти­фа­ши­ст­ская про­па­ган­да, по­мощь пре­сле­дуе­мым фа­ши­ста­ми ли­цам, раз­ве­ды­ва­тель­ная дея­тель­ность в поль­зу со­юз­ни­ков по ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции, за­бас­тов­ки, са­бо­таж, ди­вер­сии, мас­со­вые вы­сту­п­ле­ния и де­мон­ст­ра­ции, пар­ти­зан­ская борь­ба (о пар­ти­зан­ской борь­бе, в т. ч. на ок­ку­пи­ро­ван­ной тер­ри­то­рии СССР, смотри Пар­ти­зан­ское дви­же­ние ), воо­руженные вос­ста­ния.

В Движении Сопротивления уча­ст­во­ва­ли различные со­ци­аль­ные груп­пы и слои на­се­ле­ния: ра­бо­чие, кре­сть­я­не, ин­тел­ли­ген­ция, ду­хо­вен­ст­во и бур­жуа­зия. В Движение Сопротивления вклю­чи­лись так­же во­ен­но­плен­ные, ли­ца, на­силь­ст­вен­но уг­нан­ные на ра­бо­ты в Гер­ма­нию, уз­ни­ки конц­ла­ге­рей.

СССР ока­зы­вал Движению Сопротивления многих стран раз­но­об­раз­ную не­по­средственную по­мощь: под­го­тов­ку и пе­ре­бро­ску спе­циа­ли­стов для раз­вёр­ты­ва­ния пар­ти­зан­ской борь­бы; снаб­же­ние ан­ти­фа­ши­ст­ских сил сред­ст­ва­ми аги­та­ции и про­па­ган­ды; обес­пе­че­ние уча­ст­ни­ков Движения Сопротивления ору­жи­ем, бо­е­при­па­са­ми, ме­ди­ка­мен­та­ми; эва­куа­цию ра­не­ных в советский тыл и др. Ве­со­мую по­мощь Движению Сопротивления ока­зы­ва­ли другие стра­ны ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции .

Ра­ди­каль­ное кры­ло Движения Сопротивления воз­глав­ля­ли ком­му­ни­стические и ра­бо­чие пар­тии, соз­дав­шие ос­во­бо­дительные ор­га­ни­за­ции и ар­мии, дей­ст­во­вав­шие в Юго­сла­вии, Гре­ции, Ал­ба­нии, Поль­ше, Фран­ции, Бель­гии, Да­нии, Бол­га­рии, Ита­лии.

Ком­му­ни­сты рас­смат­ри­ва­ли воо­руженную борь­бу про­тив ок­ку­пан­тов и кол­ла­бо­ра­цио­ни­стов как спо­соб не толь­ко национального ос­во­бо­ж­де­ния, но и осу­ще­ст­в­ле­ния ре­во­люционных пре­об­ра­зо­ва­ний в сво­их стра­нах.

Уме­рен­ное кры­ло Движения Сопротивления, воз­глав­ляе­мое эмиг­рант­ски­ми пра­ви­тель­ст­ва­ми, бур­жу­аз­ны­ми ор­га­ни­за­ция­ми и пар­тия­ми, бо­рясь за не­за­ви­си­мость сво­их стран, стре­ми­лось к рес­тав­ра­ции до­во­ен­ных по­ряд­ков или ус­та­нов­ле­нию ли­бе­раль­но-де­мо­кра­тического строя. Влия­тель­ные бур­жу­аз­но-пат­рио­тические ор­га­ни­за­ции Со­про­тив­ле­ния сло­жи­лись во Фран­ции, Ни­дер­лан­дах, Нор­ве­гии и других стра­нах.

В Юго­сла­вии, Фран­ции, Гре­ции, Ал­ба­нии, Бель­гии, Бол­гарии, Че­хо­сло­ва­кии, Поль­ше и ря­де других стран воз­ник­ли ан­ти­фа­ши­ст­ские фрон­ты, объ­е­ди­няв­шие пат­рио­тов-ан­ти­фа­ши­стов различных убе­ж­де­ний. Важ­ную роль в кон­со­ли­да­ции ан­ти­гит­ле­ров­ских сил сыг­ра­ли об­ра­зо­ван­ные на тер­ри­то­рии СССР На­цио­наль­ный ко­ми­тет «Сво­бод­ная Гер­ма­ния», Все­сла­вян­ский комитет, Со­юз польских пат­рио­тов и др.

В то же вре­мя внутренние по­ли­тические про­ти­во­ре­чия в Движении Сопротивления при­ве­ли в ря­де стран (Поль­ше, Гре­ции и др.) к дра­ма­тической борь­бе ме­ж­ду его груп­пи­ров­ка­ми, осо­бен­но на за­клю­чительном эта­пе 2-й ми­ро­вой вой­ны.

На раз­ви­тие Движения Сопротивления не­по­средственное влия­ние ока­зы­вал ход во­енных дей­ст­вий на фрон­тах 2-й ми­ро­вой вой­ны, осо­бен­но на советско-германском фрон­те по­сле на­па­де­ния на­ци­ст­ской Гер­ма­нии на СССР в ию­не 1941 года.

В раз­ви­тии Движения Сопротивления вы­де­ля­ют­ся несколько эта­пов.

Пе­ри­од с сентября 1939 по июнь 1941 годов был для Движения Сопротивления эта­пом ор­га­ни­зации и про­па­ган­ди­ст­ской под­го­тов­ки мас­со­вой борь­бы, соз­да­ния и ук­ре­п­ле­ния под­поль­ных ор­га­ни­за­ций, на­ка­п­ли­ва­ния сил. В этот пе­ри­од под руководством Шарля де Гол­ля сфор­ми­ро­ва­лось дви­же­ние «Сво­бод­ная Фран­ция», французские ком­му­ни­сты на­ча­ли ан­ти­фа­ши­ст­скую под­поль­ную борь­бу.

В Поль­ше фор­ми­ро­ва­ние Движения Сопротивления на этом эта­пе про­ис­хо­ди­ло под руководством эмиг­рант­ско­го пра­ви­тель­ст­ва в Лон­до­не.

Июнь 1941 - ко­нец 1942 годов - пе­ри­од рас­ши­ре­ния и ак­ти­ви­за­ции борь­бы, соз­да­ния круп­ных во­еннных ор­га­ни­за­ций и народно-ос­во­бо­дительных ар­мий, скла­ды­ва­ния национально-ос­во­бо­дительных фрон­тов.

В Юго­сла­вии в ию­ле 1941 года под руководством Ком­му­ни­стической пар­тии на­ча­лись воо­руженное вос­ста­ние в Сер­бии и Чер­но­го­рии, во­оруженные вы­сту­п­ле­ния в Сло­ве­нии, Бос­нии и Гер­це­го­ви­не. Осе­нью 1941 года Юго­сла­вия ста­ла для стран фа­ши­ст­ско­го бло­ка ма­лым «вто­рым фрон­том» в Ев­ро­пе. 26-27.11.1942 года бы­ло об­ра­зо­ва­но Ан­ти­фа­ши­ст­ское ве­че на­род­но­го ос­во­бо­ж­де­ния Юго­сла­вии.

Соз­дан­ная в январе 1942 года Поль­ская ра­бо­чая пар­тия (ППР) ор­га­ни­зо­ва­ла пар­ти­зан­ские от­ря­ды, объ­е­ди­нившиеся в Гвар­дию Лю­до­ву. ППР не дос­тиг­ла со­гла­ше­ния о со­вме­ст­ных дей­ст­ви­ях с лон­дон­ским пра­ви­тель­ст­вом и его во­енной ор­га­ни­за­ци­ей - Ар­ми­ей Край­о­вой.

В Че­хо­сло­ва­кии пер­вые пар­ти­зан­ские груп­пы бы­ли сфор­ми­ро­ва­ны ле­том 1942 года.

В Бол­га­рии по ини­циа­ти­ве ком­пар­тии в 1942 году в под­по­лье был соз­дан Отечественный фронт, объ­е­ди­нив­ший все ан­ти­фа­ши­ст­ские си­лы и на­чав­ший пар­ти­зан­скую борь­бу.

На­би­ра­ло си­лу пар­ти­зан­ское дви­же­ние албанского на­ро­да.

Наи­бо­лее влия­тель­ной си­лой в Движении Сопротивления Гре­ции стал соз­дан­ный в сентябре 1941 года по ини­циа­ти­ве Ком­му­ни­стическая пар­тии Гре­ции Гре­че­ский на­цио­наль­но-ос­во­бо­ди­тель­ный фронт (ЭАМ). Пар­ти­зан­ские от­ря­ды бы­ли объ­еди­не­ны в декабре 1941 года в Гре­че­скую на­род­но-ос­во­бо­ди­тель­ную ар­мию (ЭЛАС).

Борь­ба про­тив ок­ку­пан­тов уси­ли­лась в других стра­нах Ев­ро­пы: Фран­ции, Бель­гии, Нор­ве­гии, Да­нии, Ни­дер­лан­дах.

В 1941-1942 годах про­ис­хо­ди­ла кон­со­ли­да­ция под­поль­ной се­ти ан­ти­фа­ши­ст­ских ор­га­ни­за­ций в Ита­лии.

Ко­нец 1942 - вес­на 1944 годов - пе­ри­од рас­ши­ре­ния со­ци­аль­ной ба­зы Движения Сопротивления, мас­со­вых ак­ций про­тес­та, раз­вёр­ты­ва­ния раз­но­об­раз­ной по сво­им фор­мам и ме­то­дам борь­бы про­тив фа­ши­ст­ских ок­ку­пан­тов, вы­ра­бот­ки про­грамм­ных до­ку­мен­тов по по­ли­тическим и со­ци­аль­но-эко­но­мическим во­про­сам.

По­бе­ды Крас­ной Ар­мии под Ста­лин­гра­дом и Кур­ском спо­соб­ст­во­ва­ли рез­кой ак­ти­ви­за­ции Движения Сопротивления. Во Фран­ции Ш. де Гол­лю уда­лось за­ру­чить­ся под­держ­кой боль­шин­ст­ва ор­га­ни­за­ций внутри Со­про­тив­ле­ния. Был со­здан и в ию­не 1943 года на­чал ак­тив­но дей­ст­во­вать Фран­цуз­ский ко­ми­тет на­цио­наль­но­го ос­во­бо­ж­де­ния, объ­е­ди­нив­ший 16 ор­га­ни­за­ций и пар­тий, в т. ч. Франц. ком­му­ни­стическую пар­тию.

На ба­зе пар­ти­зан­ских от­ря­дов бы­ли соз­да­ны народно-ос­во­бо­дительных ар­мии в Юго­сла­вии, Ал­ба­нии, Бол­га­рии.

В Поль­ше пар­ти­зан­скую вой­ну ве­ли от­ря­ды Ар­мии Лю­до­вой и Ар­мии Край­о­вой, про­изош­ло Вар­шав­ское вос­ста­ние 1943 года.

В Ру­мы­нии в ию­не 1943 года ос­но­ван Пат­рио­тических ан­ти­гит­ле­ров­ский фронт.

В Гре­ции, Ал­ба­нии, Юго­сла­вии и Северной Ита­лии бы­ли ос­во­бо­ж­дены це­лые рай­оны, где дей­ст­во­ва­ли соз­дан­ные пат­рио­та­ми ор­га­ны вла­сти.

С вес­ны - ле­та 1944 года и до ос­во­бо­ж­де­ния - пе­ри­од ак­тив­ной мас­со­вой борь­бы про­тив ок­ку­пан­тов и фа­ши­ст­ских ре­жи­мов, воо­руженных вос­ста­ний и уча­стия сил Движения Сопротивления в ос­во­бо­ж­де­нии ев­ропейских стран от фа­ши­ст­ско­го ига.

Всту­п­ле­ние Крас­ной Ар­мии на тер­ри­то­рию стран Восточной Ев­ро­пы и от­кры­тие Вто­ро­го фрон­та в Западной Ев­ро­пе в ре­зуль­та­те вы­сад­ки войск западных со­юз­ни­ков в Нор­ман­дии в начале ию­ня 1944 года соз­да­ли пред­по­сыл­ки для мощ­но­го подъ­ё­ма ан­ти­фа­ши­ст­ской борь­бы, пе­ре­рос­шей в ря­де стран в об­ще­на­цио­наль­ные воо­руженные вос­ста­ния (Народное воо­руженное вос­ста­ние 23.8.1944 года в Ру­мы­нии, Сен­тябрь­ское народное воо­руженное вос­ста­ние 1944 года в Бол­га­рии, Сло­вац­кое на­цио­наль­ное вос­ста­ние 1944 года, Народное вос­ста­ние 1945 года в чешских зем­лях).

В Поль­ше по­сле по­ра­же­ния Вар­шав­ско­го вос­ста­ния 1944 года, под­ня­то­го по ини­циа­ти­ве эмиг­рант­ско­го пра­ви­тель­ст­ва, рас­счи­ты­вав­ше­го пе­ре­хва­тить по­ли­тическую ини­циа­ти­ву, ли­дер­ст­во в Движении Сопротивления окон­ча­тель­но пе­ре­шло к соз­дан­но­му ППР в ию­ле 1944 года Поль­ско­му комитету национального ос­во­бо­ж­де­ния, ко­то­рый взял на се­бя функ­ции временного пра­ви­тель­ст­ва.

В Венг­рии в ус­ло­ви­ях на­чав­ше­го­ся ос­во­бо­ж­де­ния стра­ны советскими вой­ска­ми 2.12.1944 года по ини­циа­ти­ве ком­пар­тии был соз­дан Венгерский национальный фронт не­за­ви­си­мо­сти, а 22.12.1944 года Временное национальное со­б­ра­ние об­ра­зо­ва­ло Временное национальное пра­ви­тель­ст­во.

В Юго­сла­вии 29.11.1943 года был соз­дан Национальный комитет ос­во­бо­ж­де­ния Юго­сла­вии, ис­пол­няв­ший функ­ции Временного ре­во­люционног пра­ви­тель­ст­ва, а 7.3.1945 года, по­сле ос­во­бо­ж­де­ния стра­ны советскими и югославскими во­оруженными си­ла­ми, - Временное народное пра­ви­тель­ст­во Де­мо­кра­тической Фе­де­ра­тив­ной Юго­сла­вии.

В Гре­ции пат­рио­ты ис­поль­зо­ва­ли бла­го­при­ят­ную об­ста­нов­ку, соз­дан­ную бы­ст­рым про­дви­же­ни­ем Крас­ной Ар­мии на Бал­ка­нах, и до­би­лись к кон­цу октября 1944 года ос­во­бо­ж­де­ния всей тер­ри­то­рии кон­ти­нен­таль­ной Гре­ции.

Во Фран­ции вес­ной 1944 года бое­вые ор­га­ни­за­ции Со­про­тив­ле­ния объ­е­ди­ни­лись и соз­да­ли еди­ные Французские внутренние си­лы, на­чав­шие воо­руженную борь­бу про­тив германских ок­ку­пан­тов. Её апо­ге­ем ста­ло по­бе­до­нос­ное Па­риж­ское вос­ста­ние 1944 года. Французские пат­рио­ты свои­ми си­ла­ми ос­во­бо­ди­ли большую часть тер­ри­то­рии Фран­ции.

В Ита­лии ле­том 1944 года бы­ла соз­да­на объ­е­ди­нён­ная пар­ти­зан­ская ар­мия - Кор­пус доб­ро­воль­цев сво­бо­ды, ко­то­рая ос­во­бо­ди­ла об­шир­ные рай­оны на се­ве­ре стра­ны. В апреле 1945 года там на­ча­лась все­об­щая за­бас­тов­ка, пе­ре­рос­шая в вос­ста­ние, ко­то­рое за­кон­чи­лось фак­тическим ос­во­бо­ж­де­ни­ем от ок­ку­пан­тов Северной и Центральной Ита­лии ещё до при­хо­да анг­ло-американских войск (Ап­рель­ское вос­ста­ние 1945 года).

В Бель­гии воо­руженная борь­ба пар­ти­зан и пат­рио­тической ми­ли­ции за­вер­ши­лась об­ще­на­цио­наль­ным вос­ста­ни­ем в сентябре 1944 года.

Движение Сопротивления вне­сло за­мет­ный вклад в раз­гром фа­шиз­ма и ока­за­ло су­ще­ст­вен­ное влия­ние на по­сле­во­ен­ное раз­ви­тие ми­ра, спо­соб­ст­во­ва­ло ук­ре­п­ле­нию влия­ния де­мо­кра­тических и ле­вых сил, соз­да­ло пред­по­сыл­ки для раз­ви­тия ре­во­люционных про­цес­сов в ря­де стран Центральной и Восточной Ев­ро­пы. В ко­ло­ни­ях и за­ви­си­мых стра­нах, ок­ку­пи­ро­ван­ных си­ла­ми фа­ши­ст­ских аг­рес­со­ров, Движение Сопротивления сли­ва­лось с национально-ос­во­бо­дительной борь­бой про­тив ко­ло­ни­аль­но­го уг­не­те­ния (смотри в статье Ан­ти­япон­ское дви­же­ние со­про­тив­ле­ния).

Важ­ной чер­той Движения Сопротивления был его ин­тер­на­цио­наль­ный ха­рак­тер, в нём объ­е­ди­ни­лись лю­ди раз­ных на­цио­наль­но­стей, в т. ч. советские гра­ж­да­не, ока­зав­шие­ся на тер­ри­то­рии других стран (в основном, во­ен­но­плен­ные, бе­жав­шие из эше­ло­нов и конц­ла­ге­рей).

В Поль­ше об­щая чис­лен­ность совестских гра­ж­дан, сра­жав­ших­ся в 90 со­вет­ских или сме­шан­ных советско-польских пар­ти­зан­ских от­ря­дах и груп­пах, со­став­ля­ла 20 тысяч человек.

В Че­хо­сло­ва­кии сра­жалось в об­щей слож­но­сти 3 тысячи советских пар­ти­зан, в Юго­сла­вии - свыше 6 тысяч человек.

Во Фран­ции на начало 1944 года дей­ст­во­ва­ло до 40 пар­ти­зан­ских от­ря­дов и поч­ти столь­ко же групп, в ко­то­рых сра­жа­лось до 4 тысяч советских гра­ж­дан.

В пар­ти­зан­ских от­ря­дах Ита­лии в борь­бе про­тив фа­шиз­ма уча­ст­во­ва­ли 5 тысяч советских гра­ж­дан.

Советские пат­рио­ты сра­жа­лись так­же в Ни­дер­лан­дах (800 человек), Бель­гии (800 человек), Нор­ве­гии (100 человек), Бол­га­рии (120 человек), Гре­ции (300 человек) и других стра­нах.

В Движении Сопротивления во Фран­ции, как и в других стра­нах, уча­ст­во­ва­ли многие пред­ста­ви­те­ли русской эмиг­ра­ции .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)