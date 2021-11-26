ДВИЖЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ
ДВИЖЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ - патриотическое освободительное демократическое движение против фашистских оккупантов и режимов. Также против коллаборационистов в Европе во время Второй мировой войны 1939-1945 годов.
Развивалось на оккупированных агрессорами территориях и в странах фашистского блока. К Движению Сопротивления примыкала также деятельность в эмиграции правительств оккупированных стран, патриотических организаций и партий.
Основными целями Движения Сопротивления были освобождение европейских стран от фашистского порабощения, восстановление национальной независимости, установление демократического политического строя, осуществление прогрессивных социальных преобразований.
Участники Движения Сопротивления использовали разнообразные формы и методы борьбы: невыполнение распоряжений оккупантов, антифашистская пропаганда, помощь преследуемым фашистами лицам, разведывательная деятельность в пользу союзников по антигитлеровской коалиции, забастовки, саботаж, диверсии, массовые выступления и демонстрации, партизанская борьба (о партизанской борьбе, в т. ч. на оккупированной территории СССР, смотри Партизанское движение), вооруженные восстания.
В Движении Сопротивления участвовали различные социальные группы и слои населения: рабочие, крестьяне, интеллигенция, духовенство и буржуазия. В Движение Сопротивления включились также военнопленные, лица, насильственно угнанные на работы в Германию, узники концлагерей.
СССР оказывал Движению Сопротивления многих стран разнообразную непосредственную помощь: подготовку и переброску специалистов для развёртывания партизанской борьбы; снабжение антифашистских сил средствами агитации и пропаганды; обеспечение участников Движения Сопротивления оружием, боеприпасами, медикаментами; эвакуацию раненых в советский тыл и др. Весомую помощь Движению Сопротивления оказывали другие страны антигитлеровской коалиции.
Радикальное крыло Движения Сопротивления возглавляли коммунистические и рабочие партии, создавшие освободительные организации и армии, действовавшие в Югославии, Греции, Албании, Польше, Франции, Бельгии, Дании, Болгарии, Италии.
Коммунисты рассматривали вооруженную борьбу против оккупантов и коллаборационистов как способ не только национального освобождения, но и осуществления революционных преобразований в своих странах.
Умеренное крыло Движения Сопротивления, возглавляемое эмигрантскими правительствами, буржуазными организациями и партиями, борясь за независимость своих стран, стремилось к реставрации довоенных порядков или установлению либерально-демократического строя. Влиятельные буржуазно-патриотические организации Сопротивления сложились во Франции, Нидерландах, Норвегии и других странах.
В Югославии, Франции, Греции, Албании, Бельгии, Болгарии, Чехословакии, Польше и ряде других стран возникли антифашистские фронты, объединявшие патриотов-антифашистов различных убеждений. Важную роль в консолидации антигитлеровских сил сыграли образованные на территории СССР Национальный комитет «Свободная Германия», Всеславянский комитет, Союз польских патриотов и др.
В то же время внутренние политические противоречия в Движении Сопротивления привели в ряде стран (Польше, Греции и др.) к драматической борьбе между его группировками, особенно на заключительном этапе 2-й мировой войны.
На развитие Движения Сопротивления непосредственное влияние оказывал ход военных действий на фронтах 2-й мировой войны, особенно на советско-германском фронте после нападения нацистской Германии на СССР в июне 1941 года.
В развитии Движения Сопротивления выделяются несколько этапов.
Период с сентября 1939 по июнь 1941 годов был для Движения Сопротивления этапом организации и пропагандистской подготовки массовой борьбы, создания и укрепления подпольных организаций, накапливания сил. В этот период под руководством Шарля де Голля сформировалось движение «Свободная Франция», французские коммунисты начали антифашистскую подпольную борьбу.
В Польше формирование Движения Сопротивления на этом этапе происходило под руководством эмигрантского правительства в Лондоне.
Июнь 1941 - конец 1942 годов - период расширения и активизации борьбы, создания крупных военнных организаций и народно-освободительных армий, складывания национально-освободительных фронтов.
В Югославии в июле 1941 года под руководством Коммунистической партии начались вооруженное восстание в Сербии и Черногории, вооруженные выступления в Словении, Боснии и Герцеговине. Осенью 1941 года Югославия стала для стран фашистского блока малым «вторым фронтом» в Европе. 26-27.11.1942 года было образовано Антифашистское вече народного освобождения Югославии.
Созданная в январе 1942 года Польская рабочая партия (ППР) организовала партизанские отряды, объединившиеся в Гвардию Людову. ППР не достигла соглашения о совместных действиях с лондонским правительством и его военной организацией - Армией Крайовой.
В Чехословакии первые партизанские группы были сформированы летом 1942 года.
В Болгарии по инициативе компартии в 1942 году в подполье был создан Отечественный фронт, объединивший все антифашистские силы и начавший партизанскую борьбу.
Набирало силу партизанское движение албанского народа.
Наиболее влиятельной силой в Движении Сопротивления Греции стал созданный в сентябре 1941 года по инициативе Коммунистическая партии Греции Греческий национально-освободительный фронт (ЭАМ). Партизанские отряды были объединены в декабре 1941 года в Греческую народно-освободительную армию (ЭЛАС).
Борьба против оккупантов усилилась в других странах Европы: Франции, Бельгии, Норвегии, Дании, Нидерландах.
В 1941-1942 годах происходила консолидация подпольной сети антифашистских организаций в Италии.
Конец 1942 - весна 1944 годов - период расширения социальной базы Движения Сопротивления, массовых акций протеста, развёртывания разнообразной по своим формам и методам борьбы против фашистских оккупантов, выработки программных документов по политическим и социально-экономическим вопросам.
Победы Красной Армии под Сталинградом и Курском способствовали резкой активизации Движения Сопротивления. Во Франции Ш. де Голлю удалось заручиться поддержкой большинства организаций внутри Сопротивления. Был создан и в июне 1943 года начал активно действовать Французский комитет национального освобождения, объединивший 16 организаций и партий, в т. ч. Франц. коммунистическую партию.
На базе партизанских отрядов были созданы народно-освободительных армии в Югославии, Албании, Болгарии.
В Польше партизанскую войну вели отряды Армии Людовой и Армии Крайовой, произошло Варшавское восстание 1943 года.
В Румынии в июне 1943 года основан Патриотических антигитлеровский фронт.
В Греции, Албании, Югославии и Северной Италии были освобождены целые районы, где действовали созданные патриотами органы власти.
С весны - лета 1944 года и до освобождения - период активной массовой борьбы против оккупантов и фашистских режимов, вооруженных восстаний и участия сил Движения Сопротивления в освобождении европейских стран от фашистского ига.
Вступление Красной Армии на территорию стран Восточной Европы и открытие Второго фронта в Западной Европе в результате высадки войск западных союзников в Нормандии в начале июня 1944 года создали предпосылки для мощного подъёма антифашистской борьбы, переросшей в ряде стран в общенациональные вооруженные восстания (Народное вооруженное восстание 23.8.1944 года в Румынии, Сентябрьское народное вооруженное восстание 1944 года в Болгарии, Словацкое национальное восстание 1944 года, Народное восстание 1945 года в чешских землях).
В Польше после поражения Варшавского восстания 1944 года, поднятого по инициативе эмигрантского правительства, рассчитывавшего перехватить политическую инициативу, лидерство в Движении Сопротивления окончательно перешло к созданному ППР в июле 1944 года Польскому комитету национального освобождения, который взял на себя функции временного правительства.
В Венгрии в условиях начавшегося освобождения страны советскими войсками 2.12.1944 года по инициативе компартии был создан Венгерский национальный фронт независимости, а 22.12.1944 года Временное национальное собрание образовало Временное национальное правительство.
В Югославии 29.11.1943 года был создан Национальный комитет освобождения Югославии, исполнявший функции Временного революционног правительства, а 7.3.1945 года, после освобождения страны советскими и югославскими вооруженными силами, - Временное народное правительство Демократической Федеративной Югославии.
В Греции патриоты использовали благоприятную обстановку, созданную быстрым продвижением Красной Армии на Балканах, и добились к концу октября 1944 года освобождения всей территории континентальной Греции.
Во Франции весной 1944 года боевые организации Сопротивления объединились и создали единые Французские внутренние силы, начавшие вооруженную борьбу против германских оккупантов. Её апогеем стало победоносное Парижское восстание 1944 года. Французские патриоты своими силами освободили большую часть территории Франции.
В Италии летом 1944 года была создана объединённая партизанская армия - Корпус добровольцев свободы, которая освободила обширные районы на севере страны. В апреле 1945 года там началась всеобщая забастовка, переросшая в восстание, которое закончилось фактическим освобождением от оккупантов Северной и Центральной Италии ещё до прихода англо-американских войск (Апрельское восстание 1945 года).
В Бельгии вооруженная борьба партизан и патриотической милиции завершилась общенациональным восстанием в сентябре 1944 года.
Движение Сопротивления внесло заметный вклад в разгром фашизма и оказало существенное влияние на послевоенное развитие мира, способствовало укреплению влияния демократических и левых сил, создало предпосылки для развития революционных процессов в ряде стран Центральной и Восточной Европы. В колониях и зависимых странах, оккупированных силами фашистских агрессоров, Движение Сопротивления сливалось с национально-освободительной борьбой против колониального угнетения (смотри в статье Антияпонское движение сопротивления).
Важной чертой Движения Сопротивления был его интернациональный характер, в нём объединились люди разных национальностей, в т. ч. советские граждане, оказавшиеся на территории других стран (в основном, военнопленные, бежавшие из эшелонов и концлагерей).
В Польше общая численность совестских граждан, сражавшихся в 90 советских или смешанных советско-польских партизанских отрядах и группах, составляла 20 тысяч человек.
В Чехословакии сражалось в общей сложности 3 тысячи советских партизан, в Югославии - свыше 6 тысяч человек.
Во Франции на начало 1944 года действовало до 40 партизанских отрядов и почти столько же групп, в которых сражалось до 4 тысяч советских граждан.
В партизанских отрядах Италии в борьбе против фашизма участвовали 5 тысяч советских граждан.
Советские патриоты сражались также в Нидерландах (800 человек), Бельгии (800 человек), Норвегии (100 человек), Болгарии (120 человек), Греции (300 человек) и других странах.
В Движении Сопротивления во Франции, как и в других странах, участвовали многие представители русской эмиграции.