Дебре (Debre), Мишель (15.01.1912, Париж ‒ 02.08.1996, Монтиуи-сюр- Луар) ‒

Дебре` (Debré), Мишель (15.01.1912, Париж — 02.08.1996, Монтиуи-сюр- Луар) — французский государственный деятель, один из основателей Пятой республики, ближайший спо­движник генерала Ш. де Голля. Учился в Свободной школе политических наук. Получил степень доктора права в Парижском университете. В начале Второй мировой войны был мобилизован в армию. В июне 1940 попал в плен, откуда вскоре бежал. До конца 1942 служил в администрации режима Виши. В феврале 1943 примкнул к Сопротивления движению. В феврале 1944 был назначен комиссаром Республики в г. Анжере, затем работал в аппарате Временного правительства де Голля. В 1945 руководил созданием Национальной школы администрации, готовившей кадры для государ­ственной службы. В годы Четвертой республики (1946—1958) — генеральный секретарь по делам Германии и Австрии в МИД Франции, сенатор (1948—1958), видный деятель голлистской партии Объединение французского народа (РПФ). Один из авторов конституции Пятой республики. В 1958 — министр юстиции в правительстве де Голля. В 1959—1962 — премьер-министр , в 1966—1967 — министр финансов, в 1967—1968 — министр экономики и финансов, в 1968—1969 — министр иностранных дел, в 1969—1973 — министр национальной обороны. В 1963—1988 — депутат Национального собрания от заморского департамента Реюньон. Выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах 1981, но потерпел поражение, получив всего 1,66 % голосов. В 1988 был избран во Французскую академию. В последние годы жизни отошел от политической деятельности. Соч.: Ces princes qui nous gouvernent. Paris, 1957; Une certaine idée de la France. Paris, 1972; Trois républiques pour une France. Mémoires. Vol. 1—5. Paris, 1984–1994. Лит.: Samuel P. Michel Debré. L’architecte du Général. Suresnes, 2000; Perrier J. Michel Debre. Paris, 2010; Rouvillois F. Michel Debré et l’île de la Réunion. Paris, 1996. П. П. Черкасов.