КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1913

Константинопольский мирный договор 1913 — заключен между Болгарским царством и Османской империей 16[29] сентября 1913, установил мир и определил границы государств, не урегулированные после окончания 2-й Балканской войны 1913 (см. Балканские войны ) в связи с неучастием Османской империи в подписании Бухарестского договора 20 июля [10 августа] 1913.

По К. м. д. болгаро-турецкая граница вместо установленной Лондонским договором 17 мая 1913, закончившим 1-ю Балканскую войну, линии Энез—Мидье, нарушенной Османской империей при попустительстве великих держав в ходе2-й Балканской войны 1913, была проведена значительно западнее. Болгария потеряла в пользу Османской империи значительную часть Вост. Фракии — Кирк-Килисе (Кыркларели), Люле-Бургас (Люлебургаз), а также Адрианополь (Эдирне) с железной дорогой, ведущей к Дедеагачу (Александруполис), но сохранила выход к Эгейскому морю в районе порта Дедеагач. Договор, содержащий 5 приложений, также предусматривал демобилизацию армий участников договора, обмен пленными, восстановление дипломатических отношений, транспортного сообщения, торговых связей. Отдельные статьи регулировали вопросы вероисповедания, арбитража и положения беженцев. Территориальные пункты договора были пересмотрены Болгаро-турецкой конвенцией 24 августа [6 сентября] 1915. По Болгаро-турецкому договору о дружбе 1925 все статьи К. м. д., за исключением тех, что касались границы между странами, утратили силу.

Лит: Трифонов Ст. Тракия. Административна уредба, политически и стопански живот, 1912—1915. София,1992; Георгиев В., Трифонов Ст. История на българите 1878—1944 в документи. София, 1996.