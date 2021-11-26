КАСАБЛАНКСКИЙ ИНЦИДЕНТ 1908‒1909

Касабланкский инцидент 1908—1909 — конфликт между Германией и Францией за господство в Марокко.

После Альхесирасской конференции 1906, которая не разрешила проблем франко-германского соперничества в регионе, Франция продолжала наращивать здесь свое политическое и экономическое влияние, а Германская империя по-прежнему стремилась усилить свое присутствие, получив прежде всего доступ к полезным ископаемым султаната.

25 сентября 1908 в Касабланке возник крупный политический конфликт между германским консульством и французскими оккупационными властями. Германский консул оказал содействие в побеге шести дезертиров из французского Иностранного легиона, трое из которых были немцами, и отдал приказ посадить дезертиров на немецкое судно, стоявшее на рейде. Во время переправки на корабль дезертиры были схвачены французскими властями, которые угрожали секретарю консульства и избили другого германского дипломата; легионеры были арестованы. Германская сторона потребовала от французов освободить трех германских подданных и принести извинения персоналу консульства за насилие, угрожая отозвать германского посла из Парижа. Французское правительство отвергло эти требования. Боснийский кризис 1908—1909, в который были вовлечены обе великие державы, не позволил К. и. перерасти в серьезный военный конфликт, однако международная обстановка осложнилась еще больше.

В ноябре 1908 Германская империя согласилась на передачу касабланкского дела в Гаагский международный третейский суд, который вынес решение, благоприятное для Франции.

Между Францией и Германией начались переговоры по марокканскому вопросу. 9 февраля 1909 в Берлине между сторонами была достигнуто соглашение. Державы взяли на себя взаимные обязательства выполнять Альхесирасский договор и предотвращать возникающие «недоразумения». Французская сторона обещала обеспечить германским подданным равенство прав в промышленной деятельности и торговле в Марокко. Германия, в свою очередь, заявила, что преследует в Марокко только экономические интересы, оставляя за Францией право на политические инициативы. Эти договоренности не смогли предотвратить Марокканский кризис 1911 (см. Марокканские кризисы 1905, 1911 ).

Ист.: Affaires du Maroc IV—V. Paris, 1910–1912.

Лит.: Silberstein G. E. Germany, France and the Casablanca Incident, 1908—1909. An Investigation of a Forgotten Crisis // Canadian Journal of History. 1976. 11. P. 331—334; Франко-германский антагонизм. Соглашение о Марокко 9 февраля 1909 г. // История дипломатии / Под ред. М. В. Хвостова, В. А. Зорина. Т. 2. М., 1963.