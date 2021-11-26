Геoрг VI (14.12.1895, Сандрингем, Норфолк ‒ 06.02.1952, Сандрингем)

Геóрг VI (14.12.1895, Сандрингем, Норфолк — 06.02.1952, Сандрингем) — король Соединенного Королевства Великобритании и Сев. Ирландии (с 11.12.1936), последний император Индии (до 1947). Был вторым сыном короля Георга V и королевы Марии. До 13 лет получал домашнее образование. В 1908 по традиции монаршего дома был направлен в Королевский морской колледж в Осборне, а в 1910 — в Военно-морской колледж в Дортмуте, где получил хорошую военную подготовку. Позднее освоил профессию пилота. В период Первой мировой войны служил на военных кораблях, в 1916 участвовал в Ютландском сражении. В 1919—1920 изучал историю, экономику и гражданское право в Тринити-колледже Кембриджского университета. В 1920 король пожаловал ему титул герцога Йоркского. С 1921 по 1939 по программе социального партнерства организовывал совместные летние лагеря для рабочей молодежи и учащихся привилегированных частных школ. 26 апреля 1923 женился на Элизабет Боулз-Лайон, происходившей из аристократической шотландской семьи и ставшей его опорой в исполнении королевских функций. 10 декабря 1936, в день отречения от престола старшего брата Эдуарда VIII, взошел на трон под именем Г. VI. В годы Второй мировой войны Г. VI стал символом нации в ее борьбе с нацизмом и опорой премьер-министра У. Черчилля. В апреле 1949 на конференции премьер-министров стран Содружества король был провозглашен главой Содружества. Соблюдая нейтральность в отношении лейбористских премьер-министров, Г. VI по своим политическим взглядам был близок к консерваторам. За время правления Г. VI был восстановлен пошатнувшийся после отречения Эдуарда VIII авторитет королевской семьи. Имел двух дочерей: Елизавету (королева Елизавета II) и Маргарет. Похоронен в церкви Сент-Джордж Виндзорского замка.

Лит.: Остапенко Г. С. Британская монархия от королевы Виктории до Елизаветы II. Концепция управления и личность суверена. М., 2006; Judd D. King George VI. London, 1982. Г. С. Остапенко.