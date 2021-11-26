АЛХЕСИРАССКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Конференция 11 европейских держав, США и Марокко 15 января – 7 апреля 1906.

Созвана султаном по инициативе Германии , рассчитывавшей укрепить свои позиции в Марокко. Фактически Германия осталась в изоляции, т. к. Франция , заключив в 1900–1904 серию тайных соглашений, обеспечила себе поддержку Италии, Великобритании и Испании. Алхесирасская конференция признала «особые интересы» Франции и Испании, объявила «свободу и полное равенство» в Марокко для всех наций, создала государственный банк Марокко под контролем Великобритании, Германии, Испании и Франции, установила международный контроль над таможнями Марокко, подчеркнув, что «все существующие трактаты, конференции и соглашения между подписавшими международный договор державами и Марокко остаются в силе». Надзор за выполнением заключительного акта возлагался на Францию и Испанию. Решения Алхесирасской конференциии стали этапом усиливавшейся колониальной экспансии европейских держав в Марокко.

Автор статьи: Р. Г. Ланда.

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