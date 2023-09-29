Риббентроп, Иоа­хим фон

Риббентроп ( нем. Ribbentrop) , Иоа­хим (Ульрих Фридрих Вильгельм Иоахим) фон (30.04.1893, Везель — 16.10.1946, Нюрнберг) — германский государственный деятель, дипломат, предприниматель, нацистский преступник. Из семьи военного, систематического образования не получил. В 1910–1914 жил в Канаде, США. Во время Первой мировой вой­ны добровольцем воевал в германской армии, был ранен, награжден Железным крестом 1 класса. В 1930 познакомился с А. Гитлером , оказывал финансовую поддержку национал-­социалистам, в 1932 вступил в НСДАП. После передачи власти НСДАП возглавил внешнеполитическое «Бюро Риббентропа», штандартенфюрер. Гитлер назначил Р. уполномоченным по разоружению (1934), подписал Англо-германское морское соглашение 1935 , участвовал в подготовке Антикоминтерновского пакта . В 1936–1938 — посол в Лондоне, с 1938 — министр иностранных дел Германии, группенфюрер СС. Член германской делегации при подписании Мюнхенского соглашения 1938 , подписал в Москве Советско-­германские договоры 1939 , обеспечивал дипломатическую подготовку Германо-­польской вой­ны 1939 и подписание Пакта трех держав 1940 . Во время Второй мировой вой­ны призывал к уничтожению еврейского населения, военнопленных и мирных жителей. Отстранен от должности по политическому завещанию Гитлера. Укрылся в Гамбурге, однако был выдан оккупационным властям и арестован. В 1946 признан Международным военным трибуналом полностью виновным, казнен.

Лит. : Ribbentrop R. von . Mein Vater Joachim von Ribbentrop. Graz, 2013; Bloch M . Ribbentrop. Leipzig–Frankfurt am Main, 2022. А. Г. Матвеева.