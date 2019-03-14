Преданная страна: как оккупировали Чехословакию 15 марта 1939 года Германия добилась согласия президента Эмиля Гахи на аннексию и расчленение республики В истории европейской политики 1930-х годов есть несколько эпизодов, которые по сей день воспринимаются как дипломатические провалы. И один из них – Мюнхенское соглашение, которое чаще называют Мюнхенским сговором. В результате соглашения нацистской Германии была передана Судетская область Чехословакии, часть населения которой (2,8 млн человек) составляли этнические немцы. Прямым следствием сговора в Мюнхене стало расчленение и оккупация Чехословакии, что Германия и осуществила ровно 80 лет назад – 15 марта 1939 года. Эти события неразрывно связаны между собой, поскольку наплевательское отношение к союзническим обязательствам, которые продемонстрировали... На чтение: 4 минуты

15 марта 1939 года Германия добилась согласия президента Эмиля Гахи на аннексию и расчленение республики

В истории европейской политики 1930-х годов есть несколько эпизодов, которые по сей день воспринимаются как дипломатические провалы. И один из них – Мюнхенское соглашение , которое чаще называют Мюнхенским сговором. В результате соглашения нацистской Германии была передана Судетская область Чехословакии, часть населения которой (2,8 млн человек) составляли этнические немцы. Прямым следствием сговора в Мюнхене стало расчленение и оккупация Чехословакии, что Германия и осуществила ровно 80 лет назад – 15 марта 1939 года. Эти события неразрывно связаны между собой, поскольку наплевательское отношение к союзническим обязательствам, которые продемонстрировали Великобритания и Франция, на словах в Мюнхене гарантировавшие независимость Чехословакии, фактически развязало руки германскому лидеру Адольфу Гитлеру.

Мюнхенская мина замедленного действия

После того как Германия сумела без каких бы то ни было серьезных последствий осуществить аншлюс Австрии и добиться передачи ей Судетской области, положение Чехословакии стало откровенно угрожающим. Страна оказалась с трех сторон окружена германскими землями. Ситуацию существенно ухудшали и те шаги, которые чехословацкое руководство совершало в отношении защиты собственной страны. Несмотря на потенциальную возможность дать отпор хотя бы притязаниям Польши на Тешинскую область, деморализованное правительство Чехии решило принять и польский ультиматум.

Представители стран, подписавших Мюнхенское соглашение 30 октября 1938 года, слева направо: Артур Невилл Чемберлен (Великобритания), Эдуард Даладье (Франция), Адольф Гитлер (Германия), Бенито Муссолини и Галеаццо Чиано (Италия). Источник: https://crisstylephoto.com

В итоге Чехословакия к исходу 1938 года лишилась примерно 40% своей территории, причем весьма промышленно развитой. Это обстоятельство, а также совершенно не соответствовавшие союзническим заверениям Великобритании и Франции действия этих стран однозначно указывали на то, что Германии фактически дан зеленый свет для оккупации Чехии. И удивляться скорее приходится тому, что эта оккупация состоялась в марте 1939 года, а не в конце 1938-го, чем тому, что она вообще состоялась. Германское «жизненное пространство» настойчиво требовало расширения, и Западная Европа была готова пожертвовать чем угодно, чтобы отвести угрозу от французских и британских границ.

Президент, который не смыслил в политике

Когда 5 октября 1938 года чехословацкий президент Эдуард Бенеш сложил с себя полномочия и выехал в Великобританию, в стране воцарился правительственный кризис. Неудивительно, что им тотчас же воспользовались сторонники автономии Словакии, чьи интересы выражали сразу несколько партий, многие из которых пользовались поддержкой Германии: Словацкая народная партия, Аграрная партия, Национал-социалистическая партия, Ремесленническая партия и Народная партия. Уже 6 октября на встрече в Жилине их представители приняли решение о создании автономной республики Словакия и передаче власти в Словакии правительству Йозефа Тисо. Это был критически важный шаг: чуть позже именно «забота» о самоопределении Словакии станет тем поводом, который «заставит» Гитлера отдать приказ о начале наступления на Чехословакию.

Но в тот момент у Чехословакии были более важные проблемы, и в том числе вопрос, кто станет новым президентом страны. В итоге 30 ноября им был избран Эмиль Гаха – человек, который не раз признавался, что он мало что смыслит в политике. Это был еще один момент, предопределивший скорую оккупацию Чехословакии. Именно действия президента Гахи привели в конечном счете к серьезному внутриполитическому кризису, а его нерешительность не позволила чешской армии, которая считалась равной по силам тогдашней германской (особенно с точки зрения технического оснащения, прежде всего бронетанковой техникой и автоматическим оружием), оказать отпор оккупантам.

Польский танк 7ТР преодолевает пограничные чехословацкие укрепления в районе польско-чехословацкой границы. Источник: https://warspot.ru

Разгар идеологической войны

С начала 1939 года пропагандистская машина Германии приступила к идеологической обработке своего населения и жителей соседних стран, убеждая их в том, что правительство Чехословакии готовится к силовому пересмотру Мюнхенских соглашений. Сообщалось, что в Судетской области концентрируются чехословацкие войска, что усиливается политический и этнический нажим на немецкое население страны, что президент вступил в сговор с Советским Союзом… Последнее во многом было правдой: во время Судетского кризиса летом-осенью 1938 года СССР предпринимал серьезные усилия, чтобы убедить Чехословакию в своей готовности оказать ей военную помощь. Но в реальности рассчитывать на советские войска чехам и словакам не приходилось: Польша, только что аннексировавшая Тешинскую область, совершенно не собиралась терять это приобретение и под угрозой объявления войны отказывалась пропустить через свою территорию советские войска и даже открыть небо для советских самолетов.

Тем временем в Берлине полным ходом шла подготовка к операции по вторжению в Чехословакию. Еще 21 октября 1938 года была разработана директива за подписью Гитлера и начальника Генерального штаба Верховного главнокомандования вермахта Вильгельма Кейтеля о разработке плана «ликвидации остатка Чехии и занятия Мемельской области». В документе прямо говорилось, что «организация, эшелонирование и степень готовности войск должны быть рассчитаны на нападение, с тем чтобы предотвратить всякую возможность отпора. Целью является быстрая оккупация Чехии и изоляция ее от Словакии».

Через два месяца, 17 декабря появилось очень важное дополнение к этой директиве за подписью генерала Кейтеля. Новый документ предусматривал, что вся операция по захвату Чехии может и должна быть осуществлена силами вермахта мирного времени. С военной точки зрения это могло объясняться только одним: Германия была совершенно уверена, что Прага не просто не рискнет оказать сопротивление, но и всеми силами будет удерживать свои войска от того, чтобы сопротивляться германским. Именно так через три месяца все и случилось.

Танки венгерских оккупационных войск входят на улицы чехословацкого города Хуст (ныне входит в Закарпатскую область Украины). Источник: http://wio.ru

Разведка, которой не верят

Март 1939 года стал черным месяцем для Чехословакии, несмотря на то что в руководстве страны к тому времени уже знали о германских планах. 3 марта некий «агент Карл», сотрудничавший с чешской разведкой, уверенно сообщил: «Оккупация страны намечена на 15 марта. Богемию и Моравию займут четыре армейских корпуса; в 9.00 войска вступят в Прагу. Одновременно будет провозглашена «независимость» Словакии. Операцию осуществят под видом мирной акции в целях установления порядка. Поскольку сопротивления не ожидается, мобилизация в Германии проводиться не будет».

Информация, полученная от «Карла», попала не только в Градчанский замок, ее получили и в Лондоне через сотрудников британской разведки, которым эти сведения передал их чешский коллега Франтишек Моравец. Но реакция и в Праге, и на Британских островах была предсказуемой: в первой – важнейшие разведданные просто проигнорировали, вторые – пообещали помочь.

Между тем, помогать было уже поздно. Через шесть дней чехословацкий президент Эмиль Гаха, разъяренный февральским требованием словацких депутатов о предоставлении их стране независимости, объявляет о роспуске правительства Словакии во главе с Йозефом Тисо и отдает приказ ввести туда войска. Лучшего повода для вмешательства Германии в ситуацию было не придумать. Йозефу Тисо тут же предложили помощь из Берлина, которую он с радостью принял. И вскоре он уже звонил в Братиславу по телефону из кабинета самого Гитлера, убеждая парламент объявить о назначении на 14 марта внеочередного заседания, посвященного объявлению независимости Словакии.

Немецкие войска маршируют по Вацлавской площади во время парада по случаю оккупации Чехии. Источник: http://istoriia.ru

К этому времени сосредоточенные на чехословацкой границе германские войска уже несколько дней как были приведены в боевую готовность. И в ночь с 14 на 15 марта, после того как Словакия объявила о своей независимости, началась оккупация Чехословакии. Согласно приказу из Праги, чешские войска не оказали сопротивления противнику, за исключением оборонявшей Чаянковы казармы (город Мистек) пулеметной роты капитана Карела Павлика. Впрочем, и его в конце концов приказом сверху заставили прекратить огонь по немецким «миротворцам». Но заставить смириться с оккупацией так и не смогли: Павлик стал одним из участников чешского сопротивления и в конце концов погиб в концлагере Маутхаузен.

Свастика над Градчанами

Известие о начале оккупации своей страны президент Чехословакии Эмиль Гаха получил в… Берлине! Когда Словакия объявляла о своей независимости, он ехал в столицу Германии по приглашению Гитлера, чтобы получить ультиматум. Под угрозой применения массированных бомбардировок от президента Гахи потребовали согласиться на установление германского протектората над Богемией и Моравией, а также о признании отделения Словакии.

Было без пяти четыре утра 15 марта, когда Эмиль Гаха и глава МИД Чехословакии Франтишек Хвалковский подписали соглашение об аннексии страны. К этому времени немецкие войска уже перешли границу и двигались по направлению к Праге. За сутки до этого границу Чехословакии перешли венгерские войска, которые заняли Закарпатскую область Украины. Фактически к утру 15 марта Чехословакия как независимое и самостоятельное государство перестала существовать.

Адольф Гитлер осматривает германские войска во дворе Пражского Замка утром 15 марта 1939 года. Источник: http://www.urokiistorii.ru

15 марта Адольф Гитлер, приехавший в занятую немецкими войсками Прагу и войдя в Пражский Град, объявил о создании германского протектората Богемия и Моравия, о признании независимой Словакии и о том, что все это делается, чтобы предотвратить кровопролитие, к которому, дескать, неизбежно привел бы этнический кризис в стране. Президентом протектората тут же был объявлен Эмиль Гаха, сделавший так много для того, чтобы замыслы Берлина воплотились в жизнь без особых усилий. Он оставался в этой должности до самого конца Великой Германии – до мая 1945 года. В том же году был арестован за предательство и сотрудничество с немцами, но избежал суда, поскольку умер в июне 1945 года в тюремной камере.

Немногим лучше сложилась дальнейшая история «независимой» Словакии. Ее независимость была признана только Берлином, Токио и Римом и сателлитами Оси, а также СССР (который после начала войны отменил свое решение). После начала Второй мировой войны словаки, прибегнув к военной силе, отторгли у Польши потерянные в 1920-х годах земли. Но взамен Братислава вынуждена была сформировать и отправить на Восточный фронт Словацкий экспедиционный корпус, существенная часть которого в 1943 году перешла на сторону Красной Армии. Через два года, 4 мая 1945 года Словацкая республика пала, а ее президент Йозеф Тисо вскоре был повешен за предательство.

Капитан Карел Павлик — единственный чешский офицер, решившийся оказать сопротивление немецким войскам, оккупировавшим его родину. Источник: https://pinterest.com

Фото обложки: Чешский полицейский регулирует движение германской военной колонны по Праге, 1939 год. Источник: https://pinterest.com