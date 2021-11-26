МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ ПО НАУКЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ ПО НАУКЕ - международная неправительственная организация, объединяющая национальные научные учреждения, международные научные союзы и комитеты в области точных и естественных наук.
Основан в 1931 году как Международный совет научных союзов (с 1998 года современное название с сохранением прежней аббревиатуры) в целях развития и расширения деятельности Международной ассоциации академий (IAA; 1899-1914 годы) и Международного научного совета (IRC; 1919-1931 годы). Штаб-квартира - в Париже.
Цели МСНС согласно Уставу, принятому в 1971 году, - способствовать участию всех учёных, независимо от расы, гражданства, языка, политической или гендерной позиции, в международной научной деятельности. На 2011 год в МСНС входят: 121 междисциплинарная национальная научная организация (ассоциированные и наблюдателей), в т. ч. академии наук, научно-исследовательские советы и центры, представляющие 141 страну (РАН - член МСНС с 1955 года) и 22 международных научных союза, в т. ч. Международный математический союз, Международный астрономический союз, Международный союз геологических наук, Международный союз теоретической и прикладной физики, Международный союз теоретической и прикладной химии, Международный союз теоретической и прикладной биофизики, Международная организация по изучению мозга (1960 год) и др.
МСНС сотрудничает с различными учреждениями ООН. Высший руководящий орган МСНС - Генеральная ассамблея членов совета, созываемая 1 раз в 3 года; исполнительные органы - Генеральный комитет и Исполнительное бюро. Для координации деятельности членов-организаций МСНС создаёт междисциплинарные комитеты и комиссии. Среди исследований, проводимых МСНС, - Международный геофизический год (1957-1958 годы), Международный год спокойного Солнца (1964-1965 годы), Международный год активного Солнца (1969-1971 годы), Международная программа исследований верхней мантии Земли (1961-1971 годы), Международный геодинамический проект (1971-1980 годы), Международная биологическая программа (1964-1974 годы) и др. Издаёт ежегодник «Annual report» и ежеквартальный бюллетень «ICSU Bulletin».
Дополнительную информацию смотрите на сайте www.icsu.org.