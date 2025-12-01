Лучший друг Гитлера Юзеф Клеменс Пилсудский, польский военный, государственный и политический деятель, первый глава возрождённого Польского государства, основатель польской армии; маршал Польши. По совместительству, человек, амбиции которого привели независимую Польшу к новому разделу и оккупации нацистской Германией.

Любимое обвинение поляков, когда те хотят поругать Россию – это заключённый между СССР и Германией в 1939 году договор о ненападении, известный как "пакт Молотова-Риббентропа". Мол, сговорились две авторитарные державы поделить Европу и начали с маленькой мирной Польши, разорвав её пополам, с чего, якобы, и следует считать начало Второй Мировой войны. А уж потом, в 1941г, они передрались между собой… Но такая версия с истинной историей не имеет ничего общего. Потому что началось всё гораздо раньше: самой первой в Европе заключила с Гитлером Декларацию о неприменении силы" именно Польша 26 января 1934 года в Берлине, и в историю вошло это соглашение как "пакт Гитлера-Пилсудского", о чём поляки, разумеется, вспоминать не любят.

При этом Польша прекрасно понимала, с кем договаривается. Ещё ранее Гитлер ликвидировал все политические партии, кроме НСДАП, распустил профсоюзы и пересажал их лидеров, ликвидировал свободу печати и собраний, а также местное самоуправление. Уже год существовал в Германии и первый концлагерь "Дахау" для политических противников НСДАП. А чуть позже, в том же 1934 году, Гитлер устроил "ночь длинных ножей", перебив руководство приведших его к власти штурмовиков, после чего объявил себя "фюрером германской нации". Так что никаких иллюзий по поводу "демократичности" Гитлера у Пилсудского не было: был общий враг (СССР) и, что называется, "родство душ".

Кем же был "отец польской независимости" Юзеф Пилсудский? Изначально был социалистом и террористом, даже привлекался по делу о покушении на Александра III, но отделался ссылкой, по окончании которой стал одной из центральных фигур в Польской социалистической партии, услуги которой по организации терактов в русском тылу предлагал Японии в Русско-японскую войну 1904-1905 гг. В Первую Мировую он формирует "польские легионы", сражавшиеся против России на стороне Австро-Венгрии. А после распада Российской империи становится в 1918г главой образовавшегося государства Польша. Но мечтает о большем – его проект "Междуморье" – это воссоздание Речи Посполитой от Балтийского до Чёрного моря. Воспользовавшись Гражданской войной в России, с польской армией в феврале 1919 года вторгся на Украину и занял Киев, но был разбит. Красные гнали поляков до Варшавы, но там сами были разбиты, и по итогам войны Польша присоединила к себе ряд украинских, белорусских и литовских (Вильно) территорий.

В 1922 году Пилсудский уходит в отставку, но занимая должность военного министра, фактически управляет страной, а в мае 1926г его сторонники совершают военный переворот, после которого отказавшийся от президентской должности Пилсудский становится негласным диктатором Польши. Как Гитлер в Германии. Это сходство и определило польско-германское сближение и подписание пакта с Гитлером. Который смерть Пилсудского в 1935 году буквально оплакивал: в Германии был объявлен траур, а в главном костёле проведена заупокойная месса, на которой присутствовало всё руководство Третьего Рейха.

В 1935 году Пилсудский умер, но дело его продолжили соратники. В 1937 году в Варшаве гостил Герман Геринг, который в разговоре с военным министром Рылз-Смиглы прямо заявил, что угрозу Польше и Германии представляет даже не большевизм, а существование России (СССР) как таковой. И уже 31 августа 1937 года польский Генштаб повторил эту мысль в директиве № 2304/2/37, где говорилось, что конечной целью польской политики является "уничтожение всякой России". В декабре 1938 года (за 10 месяцев до нападения Германии на Польшу) в докладе 2-го отдела главного штаба Войска Польского (разведка) говорилось, что "Расчленение России лежит в основе польской политики на Востоке". Т.е. создавался польско-германский союз для похода на восток, целью которого для себя Польша видела в присоединении советской Украины и получение выхода к Чёрному морю. На Западе альянс с гитлеровской Германией позволил Польше поучаствовать в 1938 году в расчленении Чехословакии (Мюнхенский сговор) и оторвать от неё наскоро оккупированную Тешинскую область.

Почему же Германия 1 сентября 1939г всё же напала на Польшу? При том, что Англия и Франция целенаправленно подталкивали ими же выращенного Гитлера к войне с СССР, намереваясь обессилить войной обе стороны, после чего влезть в войну самим и продиктовать им условия, СССР 23 августа 1939 года заключил с Германией (последним из всех европейских стран!) договор о ненападении, известный как "пакт Молотова-Риббентропа". В секретном приложении к которому было разграничение сфер влияния: в зону влияния СССР отходили Прибалтика и восточная часть Польши (некогда оторванная у России Пилсудским), а также Западная Украина и Бессарабия. Что позволило отодвинуть границу на Запад на 350 км, получив возможность в 1941 году вовремя эвакуировать на восток многочисленные промышленные предприятия, а также дополнительно мобилизовать многие дивизии.

Гитлер же рассудил, что чем иметь ненадёжного союзника в лице Польши, лучше сделать её германским протекторатом, после чего, имея надёжный тыл со стороны СССР, можно было всерьёз заняться Францией и прочими (что и было сделано в следующем 1940 году). Поэтому 1 сентября 1939 году германский вермахт вошёл в Польшу, напрасно ожидавшей помощи от Англии и Франции, и за 36 дней полностью её захватил, разгромив совсем не слабую 3,5 – миллионную польскую армию. Что же касается СССР, то он ввёл свои войска в восточную часть страны только 17 сентября, когда всё было понятно, польской государственности фактически не существовало, а правительство сбежало в Лондон. В итоге 1 млн. поляков попали в плен к немцам, ещё 450 тыс. сдались Красной Армии. Польша получила результат, за который должна благодарить "отца своей независимости" Пилсудского, до конца жизни остававшегося едва ли не лучшим другом Гитлера.