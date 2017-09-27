Как русский генерал пытался не допустить Вторую мировую Как русский генерал пытался не допустить Вторую мировую На чтение: 2 минуты

Великая российская революция 1917 года оставила огромный след в истории человечества. Сегодня, когда мы отмечаем 100-летний юбилей этого события, историки, политики, простые люди с новой силой стали вновь обсуждать ее цели и задачи, делать выводы и давать оценку ее значению.

Среди итогов революции лично меня не оставляет равнодушным то, что многие тысячи русских людей вынужденно покинули свою родину и расселились по всему свету. Наверное, нет места на земле, где не осели бы наши соотечественники: Китай, Франция, США, Боливия, Эфиопия, Марокко, Тунис, Сербия, Болгария... Разве только Антарктида так и осталась белым пятном на карте, куда не добрались русские эмигранты. К сожалению, уезжали не самые худшие наши люди. Талантливые офицеры, врачи, художники, писатели – те, кому не по пути было с новой властью. Но русский человек и на чужбине оставался русским человеком. Честность, порядочность, высокий профессионализм всегда отличали русских офицеров.

Февральская революция внесла свои трагические коррективы в состояние русской армии – она начала разваливаться. Островками дисциплины и надежности оставались чехословацкие подразделения, которые формировались из пленных солдат австро-венгерской армии. Эти войска были готовы воевать на стороне России ради независимости своей родины. Командный состав этих подразделений был смешанным. К ним были прикомандированы русские офицеры. Одним из них был выпускник Николаевской академии Генштаба Сергей Николаевич Войцеховский (1883–1951). В Первую мировую войну, в 1917 году он становится начальником штаба 1-й чехословацкой дивизии.

Существовала договоренность между большевиками и западными странами, что все чехословацкие войска будут направлены во Францию, где они продолжат войну с немцами. Только путь для следования войск был выбран не самый короткий. Части должны были проследовать через всю Россию до Владивостока, а уже оттуда пароходами попасть во Францию.

1918 год оказался очень сложным, и Чехословацкий корпус начинает принимать участие в борьбе с большевиками – его выступление 25 мая 1918 года на Транссибирской магистрали ознаменовало начало активной фазы Гражданской войны. Бои с участием корпуса велись на огромном расстоянии, от Волги до Сибири. Уже в октябре 1918 года Чехословацкий национальный совет, учитывая воинские способности Войцеховского, производит его в генералы. Честность и сильный характер Сергея Николаевича снискали глубокое уважение у чехословацких солдат.

После гибели генерала Каппеля Войцеховский становится во главе всех белогвардейских сил под Иркутском, затем в апреле 1920-го он отправляется в Крым, к генералу Врангелю, а после его разгрома оказывается в эмиграции. В начале 1921 года он переезжает из Константинополя в Чехословакию и для начала становится командиром бригады, а с 1927 года командует чехословацкими военными округами. В 1929 году Войцеховский получает звание генерала армии.

Людвиг Крейчи, начальник Чехословацкого генштаба, так аттестовал Войцеховского: «Обладает честным, энергичным, ответственным характером. Надежен. Высокообразованный командир с богатым военным опытом…». Интересно, что эту характеристику дал генерал, у которого с Войцеховским были натянутые отношения.

В 1935 году Сергей Войцеховский становится командующим Пражским земским военным округом, одним из ключевых в обороне страны. Современники считали, что генерал работал для своей новой родины на пределе своих возможностей.

Наступает 1938 год, который для Чехословакии стал роковым. Западные державы, на словах поддерживая Прагу, по сути, оставили страну один на один с агрессором. «Мюнхенский сговор» 29–30 сентября лишил Чехословакию пограничных с Германией земель. На совещании у главы государства патриотически настроенные чехословацкие генералы убеждали президента Эдварда Бенеша не сдаваться. Генералы считали, что надо воевать, что армия может и обязана защищать целостность республики, она готова сражаться. Среди этих генералов был и Сергей Войцеховский. К сожалению, генералы не убедили своего президента, а план военного переворота остался только на бумаге. А ведь от этого решения зависела будущая судьба и Чехословакии, и Европы.

У истории нет сослагательного наклонения. Но именно в тот момент Германия не была готова к большой войне, а вот чехословацкая армия представляла собой очень серьезную силу. Накануне этих событий Чехословакия располагала 45 дивизиями (численность которых составляла около 2 млн человек), имела более 1500 самолетов, 469 танков и 5700 артиллерийских орудий.

При надлежащей организации обороны, к которой призывал Войцеховский, чехословацкая армия самостоятельно могла не просто задержать агрессора, но и сорвать планы захватчиков. Но власти решили покориться обстоятельствам. 15 марта 1939 года Чехословакия была оккупирована Германией. А вся ее техническая мощь стала составной частью фашистской армии.

Несогласные с политикой правительства генералы создали подпольную организацию «Защита нации», в руководство которой вошел Войцеховский. Через некоторое время его арестовали немцы, но быстро выпустили под надзор гестапо. Гитлеровцы имели на него свои виды. Сергею Николаевичу предлагали возглавить Русскую освободительную армию вместо генерала Власова, но он решительно отказался, сказав, что большевиков ненавидит, но против русских солдат воевать не будет.

А вскоре после освобождения Праги, уже 12 мая 1945 года, Войцеховский был арестован контрразведкой СМЕРШ. Его обвинили в антисоветской деятельности, членстве в Русском общевоинском союзе и других довоенных грехах. Генерал был переправлен в Москву и приговорен к 10 годам лагерей. Все попытки друзей генерала добиться от чехословацких властей хотя бы какого-то вмешательства не увенчались успехом. Официальная Прага не решилась встать на его защиту. Бенешу, вернувшемуся на свой пост из эмиграции по согласию Сталина , очень не хотелось портить хорошие отношения с СССР. В 1951 году Войцеховский умер в Озерлаге под Тайшетом.

Чешские власти вспомнили о генерале лишь многие годы спустя. 28 октября 1997 года президент Чехии Вацлав Гавел подписал указ о награждении генерала Войцеховского высшей наградой республики – орденом Белого Льва «За выдающиеся заслуги в области обороны и безопасности государства».