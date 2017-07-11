Как русский авантюрист стал королём Андорры Любители горнолыжного отдыха хорошо знают о том, что в Пиренейских горах, между Францией и Испанией, располагается княжество Андорра. Карликовой державой исстари по-соседски управляли французский президент и испанский епископ из соседней провинции. 83 года назад всё могло измениться: андоррцами собрался править энергичный авантюрист, провозгласивший себя королём Борисом I. Целую неделю 38-летний русский эмигрант Борис Михайлович Скосырев возглавлял гордый пятитысячный народ этого государства, пока на суверенные земли не прибыли четыре жандарма с сержантом и не препроводили незадачливого монарха в тюрьму. В 1934 году во всей Европе было тревожно, неспокойно было и в крошечной Андорре. Совсем недавно в этой стране появились почта, электричество... На чтение: 1 минута

Любители горнолыжного отдыха хорошо знают о том, что в Пиренейских горах, между Францией и Испанией, располагается княжество Андорра. Карликовой державой исстари по-соседски управляли французский президент и испанский епископ из соседней провинции. 83 года назад всё могло измениться: андоррцами собрался править энергичный авантюрист, провозгласивший себя королём Борисом I. Целую неделю 38-летний русский эмигрант Борис Михайлович Скосырев возглавлял гордый пятитысячный народ этого государства, пока на суверенные земли не прибыли четыре жандарма с сержантом и не препроводили незадачливого монарха в тюрьму.

В 1934 году во всей Европе было тревожно, неспокойно было и в крошечной Андорре. Совсем недавно в этой стране появились почта, электричество и, что самое главное, демократия. Демократические преобразования начал было осуществлять Генеральный совет долин (так назывался андоррский парламент). Именно этот уважаемый орган и утвердил Скосырева королём.

Причина воцарения была вполне уважительной: Борис I вдохновился примером князя Монако и прельстил андоррцев проектом превращения их страны в игорную зону. Скосырев скоренько сочинил конституцию меньше чем из 20 статей и заявил потенциальным подданным, что он преемник свергнутых французских королей, а президент в Париже теперь ни при чём, ибо к нему якобы никогда не переходило право управления маленькой, но гордой Андоррой.

Шансы укрепиться на престоле у современника Остапа Бендера, как ни странно, были. Епископ, управлявший княжеством с испанской стороны, поначалу обрадовался перспективе унизить ненавистных французов. Но, узнав о планах строительства Нью-Монако, католический иерарх разозлился и прислал тех самых жандармов. «Его Величеству» впаяли год тюрьмы, который в итоге заменили высылкой в Португалию. Скосырев в итоге дожил до глубокой старости и скончался в ФРГ в 1989 году.