Галифакс (англ. Halifax), Эдуaрд Фредерик Линдли Вуд, с 1925 барон Ирвин (Irwin), с 1934 виконт Галифакс, с 1944 граф Галифакс (16.04.1881, Паудерем, Девоншир,

Га́лифакс (англ. Halifax), Эдуáрд Фредери́к Ли́ндли Вуд, с 1925 барон Ирвин (Irwin), с 1934 виконт Галифакс, с 1944 граф Галифакс (16.04.1881, Паудерем, Девоншир, — 23.12.1959, Йорк) — британский государственный и политический деятель. Окончил колледж Итон и Оксфордский университет. В 1910—1925 — член парламента от Консервативной партии. В 1922—1924 и 1932—1935 — министр просвещения, в 1924—1925 — министр сельского хозяйства. На посту вице-короля Индии (1926—1931) сочетал репрессии против представителей национально-освободительного движения с политикой, направленной на поиск путей частичного реформирования конституционного устройства Индии. В 1935—1937 — лорд-хранитель печати. С ноября 1937 по март 1938 — заместитель премьер-министра. 25 февраля 1938 возглавил Министерство иностранных дел, став одним из главных архитекторов политики умиротворения нацистской Германии; содействовал подписанию Мюнхенских соглашений 1938. В январе 1941 — 1 мая 1946 — посол Великобритании в США (см. Соединенные Штаты Америки). В 1947—1953 — председатель Генерального консультативного совета радиовещательной компании Би-Би-Си. В 1957 опубликовал мемуары «Полнота жизни» («The Fullness of Days»).

Лит.: Roberts A. «The Holy Fox». The Life of Lord Halifax. London, 1991; Cowling M. The Impact of Hitler: British Politics and British Policy, 1933—1940. Cambridge, 1975. А. Ю. Прокопов.