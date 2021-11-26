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АНТАНТА Балканская
Заключенный в Афинах 09.02.1934 союз Греции, Румынии, Турции и Югославии, призванный сохранить сложившийся на Балканах после I мировой войны статус-кво.
(1934–1939 (1940). Был создан по инициативе Франции как инструмент дальнейшего усиления своего влияния в Юго-Восточной Европе. 2 участника А. Б. — Румыния и Югославия — одновременно входили в Малую Антанту, тесно связанную с Францией. Договор о создании Союза предусматривал взаимную гарантию безопасности границ ее участников, а также оказание взаимной помощи в случае нападения на одного из них. Конец существованию А. Б. положила II мировая война.
Автор статьи: Орлов И.Б.
© Российская Историческая Энциклопедия
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