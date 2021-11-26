АФИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1930
Первая в ряду последовательно проведенных четырех Балканских конференций (1930—1933).
05.10—12.10. В ее работе участвовали представители всех Балканских стран. Инициаторами выступили Греция и Турция. В ходе А. к. был одобрен документ о намерениях создать региональное объединение стран «в духе Лиги Наций» в целях обеспечения безопасности и сотрудничества. Из-за противодействия Албании (находившейся под влиянием Италии) и Болгарии, которая стремилась ревизовать результаты Первой мировой войны, это объединение не было создано. Однако были заложены основы для формирования более узкой по количеству членов военно-политической организации — Антанты Балканской, образованной Грецией, Румынией, Турцией и Югославией в 1934.
Документы:
Lère Conférence balkanique. Athènes. 1930. 5—12 octobre. Documents officials;
Carnegie Endowment for International Peace. Publié avec l’appui de la Dotation Carnegie pour la paix internationale. 1931.
Автор статьи: Улунян А.А.
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