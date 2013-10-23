Фильм Джона Форда «Сражение за Мидуэй» как исторический источник Кинематограф как одно из эффективных средств пропаганды был весьма популярен и востребован в годы Второй Мировой войны. Период Тихоокеанской войны стал временем создания настоящих шедевров в сфере пропагандистских фильмов, одним из которых является «Сражение за Мидуэй» Джона Форда. На чтение: 19 минут

С.О. Буранок

Фильм Джона Форда «Сражение за Мидуэй» как исторический источник

Кинематограф как одно из эффективных средств пропаганды был весьма популярен и востребован в годы Второй Мировой войны. Период Тихоокеанской войны стал временем создания настоящих шедевров в сфере пропагандистских фильмов, одним из которых является «Сражение за Мидуэй» Джона Форда.

Особое отличие, даже уникальность ему придают несколько важных черт:

Во-первых, это цветной фильм продолжительностью всего 18 минут.

Во-вторых, не только режиссером, но и непосредственным создателем картины выступил известный и уже к 1942 г. великий Джон Форд («Оскар» за лучшую режиссуру 1935, 1940, 1941 [1] ).

В-третьих, фильм рассказывал об одном из самых знаменитых эпизодов Тихоокеанской войны – битве 4 – 6 июня 1942 г.

В-четвертых, это очень важный американский документальный фильм о войне на Тихом океане, во многом заложивший традиции данного жанра для будущих кинолент [2] . Кроме того, в этом произведении скрыта масса интересных для историка деталей, приемов и особенностей, начиная с истории создания ленты.

Сразу после нападения на Перл-Харбор голливудский режиссер Джон Форд обратился в военно-морское и военное министерства с предложением отправиться на Гавайи для документальных съемок на месте недавней трагедии [3] .

По словам Форда, работа в Перл-Харборе заняла несколько месяцев, пока не была прервана звонком адмирала Нимица: «Собирайте вещи и сюда ко мне» [4] . У адмирала Форд узнал, что покидает Перл-Харбор [5] и на эсминце отправляется «неизвестно куда, неизвестно зачем» [6] . Так в конце весны 1942 г. режиссер оказался на атолле Мидуэй. Не получив никакого конкретного задания, он решил создать документальную историю Мидуэя, но быстро выяснилось, что снимать на острове кроме альбатросов и торпедных катеров нечего [7] . Стоит отметить, что в последующем интервью (от 17 августа 1943 г. [8] )

Такая спокойная обстановка меняется 3 июня 1942 г., когда коммандер Мэсси Хьюз предложил Форду отправиться вместе с воздушным патрулем, т.к. на завтра «ожидаются небольшие неприятности» [9] . Но никаких сенсаций в полете не произошло, зато на базе капитан Кирил Симард [10] вызвал режиссера и сообщил, что Форду следует разместиться на крыше электростанции ради будущих хороших снимков, «завтра утром мы будем атакованы» [11] . Помощь в съемках Форду оказывал фотограф флота Джек МакКензи-младший [12]

Такова краткая история, положившая начало картине. Из рассказа Форда видно, что создание ленты началось задолго до самого события, причем военно-морское командование до самого последнего момента не ставило в известность о цели «командировки» главное действующее лицо – режиссера. Отсюда можно сделать вывод, что адмирал Нимиц принял меры не только по формированию условий для военной победы, но и для ее последующего информационного обеспечения, поместив в самый эпицентр событий известного и прославленного режиссера.

Законченный в очень короткий срок фильм (премьера состоялась уже 14 сентября 1942 г. [13] ) состоял из 5 частей [14] : 1) Заставки и вступление; 2) Предыстория битвы; 3) Сражение за Мидуэй; 4) Действия сил США после победы; 5) Потери противника. Каждая из частей разделена на небольшие эпизоды.

Заставка с эмблемой военно-морского флота США и названием фильма занимает первые 30 секунд ленты [15] . Точно такое же по структуре вступление и у другого фильма Форда, посвященного сражению за Мидуэй – «Эскадрилья торпедоносцев»: 30 секунд от начала ленты занимает демонстрация эмблемы флота [16] .

Вступление «Сражения за Мидуэй» сопровождается мелодией известной патриотической песни 1831 г. «My Country, Tis of Thee». Выбор данной композиции далеко не случаен, т.к. воспринималась она как неофициальный гимн США [17] . А другое название песни, под которым она была впервые опубликована, – «Америка» [18] . Так, с самого начала фильма Форд взывал к наиболее сильным патриотическим чувствам сограждан, опираясь на традиции XIX в.

После заставки в «Сражении за Мидуэй» следует первая информативная часть фильма с кратким вступительным текстом: «Документальный фильм-отчет о сражении за Мидуэй. По числу уничтоженных кораблей и самолетов – это величайшая морская победа за всю историю. Подлинные кадры были сделаны фотографами флота» [19] . Важно отметить, слова «величайшая морская победа» выделены жирным шрифтом, так что внимание зрителей сразу концентрируется на них.

Кроме очевидного преувеличения победы 4 – 6 июня, здесь использован простой, но эффективный пропагандистский прием: наиболее важная, ключевая фраза текста («величайшая морская победа») помещена между двух предложений подчеркнуто официального характера, который получается в первом предложении благодаря словам «документальный» и «отчет», а в последнем – «подлинные». Такая комбинация обеспечивает восприятие центрального предложения с его «сильной» фразой как правдивого, достоверного и официального.

После текста на короткое время (8 секунд с 0.42 до 0.50) в кадре появляется карта Тихого океана с атоллом Мидуэй в центре [20] . Помимо фокусировки камеры на острове, внимание к нему привлекает и сделанная крупными буквами надпись: «Мидуэй». Все это служит для создания у зрителей представлений о месте будущих действий. Столь малое время демонстрации карты возможно объяснить тем, что в периодической печати уже более трех месяцев постоянно публиковали схемы и карты центральной части Тихого океана [21] и зрителям требовалось только напомнить примерную географию, для чего 8 секунд вполне достаточно.

У карты есть еще одна интересная особенность: кроме Мидуэя, на ней отмечено западное побережье США и Япония, причем представлены они не просто как государства, а как противостоящие друг другу, строго полярные силы и в данный момент их противостояние сошлось на маленькой центральной точке – Мидуэе.

Появление карты сопровождается мелодией «Anchors Aweigh» [22] , которая еще с начала ХХ в. стала визитной карточкой флота США. Выбор второй в фильме музыкальной композиции, скорее всего, призван продемонстрировать важность флота в победе, еще раз указать зрителям, что флот был главной действующей силой в сражении.

Такие настойчивые ссылки на флотские символы возникли в фильме Форда не только из-за заказа ВМФ, но и являлись следствием специфики информационного обеспечения Мидуэя, а именно «борьбы за победу» на страницах прессы флота, армии и морской пехоты. Еще 9 июня 1942 г. во многих газетах, со ссылкой на агентство «Юнайтед пресс», появились статьи о «решающей роли базовой армейской авиации в разгроме японского флота» [23] . А в «New York Times» посчитали эту новость заслуживающей первой полосы, что сделало «подвиг» пилотов В-17 известным всей Америке [24] .

Несмотря на все попытки адмирала Нимица и военно-морского министерства доказать летом 1942 г. важнейшую роль флота в победе, общественность США продолжала воспринимать «армейскую версию» [25] . Такая ситуация в прессе незамедлительно сказалась на взаимоотношениях армейских флотских пилотов: как свидетельствуют их воспоминания, в июне 1942 г. в Гонолулу нередко случались конфликты и даже столкновения между пилотами из-за газетных публикаций [26] .

Весьма вероятно, что фильм должен был стать еще одним подтверждением заслуг флота в сражении. И флотская песня в самом начале фильма может выглядеть как претензия на лидерство в «борьбе за заслуги».

Следующая сцена фильма также сопровождается мелодией «Anchors Aweigh»: с 0.52 секунд по 1 минуту 20 секунд ленты [27] . С точки зрения пропаганды, эпизод очень важный – показана летающая лодка PBY «Каталина» на задании, а голос за кадром (принадлежал английскому актеру, продюсеру и режиссеру Дональду Крипсу [28] ) сообщает: «Патрульный самолет флота выполняет обычный рутинный полет, но в любой момент может быть замечен враг» [29] .

В этом коротком предложении заложена целая концепция сражения за Мидуэй, которое Форд пытается представить как случайно начавшееся, после обнаружения японских кораблей в ходе рядового патруля. Причем, визуальный образ (патрульный самолет «Каталина»), звуковое сопровождение (мелодия «Anchors Aweigh») и текст подчеркивают, что подобное неожиданное обнаружение врага на подступах к «нашему форпосту» – заслуга флота и только его.

Дополнительный мотив появления именно такого текста – попытка отвлечь внимание зрителей от случившейся в первые дни после сражения утечки информации из военно-морского министерства, в результате которой четыре крупные газеты США («Washington Times-Herald» [30] , «New York Evening News» [31] , «San Francisco Chronicle» [32] , «Chicago Tribune» [33] ) сообщили, что американский флот победил благодаря полным сведениям о японских планах и силах, добытых разведкой.

В период войны распространение подобных сенсаций могло негативно сказаться на проведении операций, поэтому министр Фрэнк Нокс санкционировал запрет публикации таких секретных данных, поставил в известность президента о всей сложности ситуации [34] , а в первом фильме о сражении об этом совсем нет упоминаний, более того, граждан США убеждают в случайном характере битвы.

Полет «Каталины» сменяется в ленте панорамой острова Мидуэй (время с 1.22 до 1.33), но без смены звукового сопровождения [35] . За кадром Дональд Крипс, характеризуя кадр, произносит: «Это наш форпост. Ваша передовая». Так очень просто, ясно и коротко авторы фильма объяснили значение острова для обороны США на Тихом океане.

Время фильма с 1.33 до 1.50 минут занято кадрами маневрирующих у причала торпедных катеров, которые Форд снял в период ожидания сражения [36] , и посадки патрульного самолета. Такой визуальный ряд позволяет предположить, что под словами «наш форпост» можно подразумевать не только «американский», но и в более узком значении – «форпост флота».

Кадры полета «Каталины», помимо создания устойчивых «флотских» образов у зрителей, позволили Форду осуществить плавный переход от вступления к демонстрации созданной на острове обороны: с 1.50 до 2.10 вдоль пришвартованных торпедных катеров проходит строй 6-ого оборонительного батальона морской пехоты. Смена сюжета вызывает и перемены в саундтреке: играет «Marines Hymn» – официальный гимн корпуса морской пехоты США.

Безусловным центральным местом всего эпизода является акцентирование внимание на двух флагах: американском и знамени батальона. Из 20 секунд (время ленты с 1.50 до 2.10), которые длится сюжет, демонстрация флагов занимает 18, причем некоторое время от солдат видны только каски.

Это можно расценивать как наиболее сильный, в первой части фильма, призыв к патриотическим чувствам граждан США. А также как отсылку к речи Рузвельта от 9 декабря 1941 г., где президент говорил: «Японцы обрушили бомбы и пулеметный огонь на наш флаг, наших воинов, наших граждан» [37] . И Форд показывает жизнерадостных солдат «на переднем крае обороны», гордый флаг; для полного завершения рузвельтовской триады не хватает граждан. Здесь режиссер делает очень оригинальный и неожиданный ход.

В период с 2 минут 11 секунд до 2 минут 46 секунд в кадре только птицы (два вида альбатросов [38] ), а саундтрек заменен на звуки живой природы и крики птиц. Голос Дональда Крипса сообщает: «Это коренные жители Мидуэя. Тодзио поклялся освободить их» [39] . В таком контексте особое значение приобретает первый кадр эпизода: два летящих альбатроса в безоблачном небе – очень яркий и простой символ свободы; клятва генерала Тодзио получает дополнительный ироничный оттенок [40] .

В итоге, процитированная выше фраза является ключом к пониманию внезапного появления в фильме на целых 35 секунд (морские пехотинцы довольствовались лишь 20 секундами времени ленты) альбатросов. Если птицы – коренное население Мидуэя, американского острова, получается, хотя и очень метафорично, что они почти граждане США, на которых посягает японский военный министр и глава правительства.

Так рузвельтовская триада обретает в фильме Форда законченный вид, причем «наш флаг, наши воины, наши граждане» показаны режиссером именно в той последовательности, как и у президента в речи 9 декабря. Следовательно, нельзя полностью согласиться с мнением исследовательницы американского кинематографа Т. Эллисон, что «легкий юмор картины – появление в фильме причудливых птиц, как единственных обитателей острова» [41] .

Эпизод с птицами, неожиданно нарушивший военно-патриотическую часть фильма, так же внезапно возвращает внимание зрителей от мирной природы к военной реальности. Достигается это не только за счет смены сюжета, но и словами за кадром: «Птицы выглядят обеспокоенными» [42] .

В подтверждение данного напряжения демонстрируется, как лучи закатного солнца пробиваются сквозь тучи, застилающие небо. А на фоне заката показан отдых американских солдат, один из которых исполняет на аккордеоне мелодию «Red River Valley» [43] .

В этой части фильма два ключевых момента. Первый: на 3 минуте 18 секунде – кадры с государственным флагом США, задний план которых занимают темные облака, – прекрасный образ стойкости американского гарнизона перед будущими испытаниями. Второй: на 3 минуте 27 секунде –последние лучи солнца прорываются через облака, что, по мнению Т. Галлахера, сильно напоминает японский флаг [44] .

Вместе оба эпизода являются вступлением к сражению по классической схеме «затишье перед бурей». При этом образ Японии (образ противника) получился у Форда более абстрактным, но вместе с тем и более мощным, что следует признать сознательным ходом режиссера, учитывая соотношение сил перед битвой [45] .

После этого в фильме наступает небольшой перерыв на 6 секунд (с 3.27 до 3.33), что является своеобразным разделительным моментом между вступительной, «мирной» частью ленты и основной «боевой», переход к которой осуществляется словами Крипса за кадром: «Волнующим утром патрульный самолет обнаружил флот противника» [46] .

Акцентирование внимания зрителей на времени обнаружения противника («утро») далеко не случайно и придает дополнительну4ю достоверность показываемым событиям [47] . В кадре открывается вид на корабли с летающей лодки «Каталина». Это очень короткий эпизод фильма – всего 3 секунды с 3.33 по 3.36.

Всего через три секунды происходит смена сюжета: показан тяжелый бомбардировщик В-17, с комментариями: «На Мидуэе базируются летающие крепости». Время картины с 3.36 до 3.58 занято демонстрацией подготовки бомбардировщиков к вылету, показаны пилоты, обсуждающие задание [48] . При этом сменяются не только эпизоды, текст теперь читает актер Генри Фонда [49] . В качестве звукового сопровождения идет мелодия патриотической песни «Columbia, the Gem of the Ocean».

На 3 минуте 59 секунде режиссер Форд вводит в фильм интересную особенность: снова меняется закадровый голос, причем меняется радикально. Теперь это диалог между абстрактной американской гражданкой (голос принадлежит актрисе Джейн Дарвелл [50] ) и военным (озвучивает Генри Фонда). Картинка при этом не меняется – продолжается показ В-17, поэтому и диалог строится вокруг них:

Джейн Дарвелл: «Эти парни выглядят знакомыми. Мой родной мальчик похож на них. Скажите, это ведь одна из летающих крепостей?» Генри Фонда: «Да, мадам!» Как отмечает биограф и исследователь творчества Форда Тэг Галлахер, в этом эпизоде изменяется роль комментаторов, которые «общаются с аудиторией, через фильм. Говорят понятным, простым языком, чтобы каждый мог узнать в них своих друзей и родных» [51] .

Формируемое у зрителей чувство близости к героям усиливается фолк- мелодиями звукового сопровождения. Все является подготовкой к следующему резкому сюжетному переходу. С 4.32 до 4.54 фильм переносит зрителей с Мидуэя в Соединенные Штаты, показывая семью обычного американского пилота: отца инженера-железнодорожника, сестру и «мать пилота, которая выглядит так же, как наши матери из Спрингфилда или любого другого американского городка» [52] .

Здесь показаны классические образы американской семьи, родных и близких: отец – высококвалифицированный работник, мать – домохозяйка, занятая вязанием, и их сын, сражающийся с японцами. Так создавался очень живой и реальный образ ценностей, за которые сражаются американцы на Мидуэе. Если вставка с альбатросами символизировала борьбу за свободу, то «спрингфилдский сюжет» – борьбу за счастье, спокойствие и образ жизни простых американцев.

То, что эпизод мирной жизни является подчеркнутой вставкой в основной сюжет, подтверждает возвращение к подготовке пилотов В-17 (всего на 2 секунды – с 4.54 до 4.56), после чего показан взлет тяжелых бомбардировщиков для удара по противнику.

Это занимает время ленты с 4.57 до 5.52 [53] , причем в полном соответствии с реальным ходом сражения, показаны 9 В-17 [54] . Правда в фильме демонстрируются не разные самолеты, а только несколько В-17, один из которых «играет» сразу несколько машин. Взлет снят таким образом, что почти в каждом кадре бомбардировщик занимает весь или, по крайней мере, большую часть переднего плана. Сопровождается это действие звуками работающих двигателей (единственный раз данный звук прерывается словами Дарвелл: «Удачи! Благослови тебя Бог, сынок!» [55] ), что в сумме с цветным изображением обеспечивает неплохой эффект присутствия для зрителей.

Если до конца 5 минуты фильма Форд следовал реальному ходу сражения [56] , то после взлета В-17 режиссер идет на первое серьезное нарушение хронологии событий. В период с 5.53 до 5.55 показан в небе строй из 5 самолетов, сопровождаемый восклицание Донольда Крипса: «Внезапно из-за облаков… Японская атака!» [57] .

После войны Форд в интервью расскажет, что это были первые самолеты врага, которое он увидел над Мидуэем и опознал их как «Зеро» – «их было 12 на высоте примерно в 10000 футов» [58] .

По логике развития фильма, получается, что обнаруженный 3 июня японский флот в это же утро смог нанести удар по Мидуэю, хотя на момент релиза картины американскому обществу было хорошо известно, что атака японских самолетов была утром 4 июня.

Еще 14 июля было выпущено специальное коммюнике военно-морского министерства, где подробно описывался ход битвы [59] . А на следующий день, 15 июля пересказ и анализ данного документа напечатали многие периодические издания [60] .

Возможно, Форд пошел на некоторые изменения хода сражения для создания более динамичного сюжета, в котором события развиваются очень быстро, чтобы постоянно удерживать внимание и интерес зрителей. Но еще до демонстрации результатов обозначенной японской атаки (или хотя бы ее хода) Форд показывает меры, предпринятые морскими пехотинцами: с 5.55 до 6.13 в кадре ведут огонь зенитные орудия (показаны только разрывы снарядов) и пулеметы [61] .

Используется очень простой способ формирования нужного образа сражения: японская атака только началась, а защитники острова уже ее отражают. Причем в первых кадрах обороны Мидуэя режиссер делает явный акцент не на морских пехотинцах (они либо не показаны совсем, либо со спины), а на оружии. Первый план указанного временного отрезка занимают пулеметы и винтовки [62] .

Перечисленные приемы позволяют зрителям поставить себя на место морских пехотинцев, более того, большая часть аудитории, наблюдая за действиями защитников из-за их спин, ощущает себя на стороне морпехов, под защитой их оружия, храбрости и мастерства.

При этом, в самом начале съемок Форд посоветовал своему помощнику МакКензи: «Снимай лица. Постановочное сражение мы всегда можем вставить позже» [63] . Следовательно, отсутствие лиц бойцов в первых кадрах атаки – сознательный ход режиссера для создания нужного образа у зрителей.

Но первые кадры обороны Мидуэя сменяются демонстрацией взлета группы пикирующих бомбардировщиков SB2U. Всего на острове было дислоцировано 17 машин данного типа [64] . В фильме показан взлет 5 из 11 [65] самолетов под командованием майора Бенджамина Норриса [66] .

Весьма характерно, что Форд не показывает в фильме итоги действий армейских тяжелых В-17 бомбардировщиков, об успехах и подвигах которых все лето писали почти все газеты США [67] . Это можно расценивать как дополнительный фактор, направленный на привлечение внимания зрителей к заслугам флота.

Следующий эпизод фильма занимает почти минуту экранного времени с 6.30 до 7.26 – отражение налета на Мидуэй [68] . В отличие от первых боевых кадров, теперь камера сфокусирована на лицах морских пехотинцев, которые ведут огонь по японским самолетам [69] .

Важным моментом является акцент не только на мужестве американских морпехов, но и на потерях: показаны многочисленные пожары, сгоревший ангар и на 7 минуте 23 секунде согревший самолет, правда в кадре он всего на секунды. Человеческих жертв в фильме нет.

Связующим элементом почти всех боевых эпизодов анализируемого временного отрезка (6.30 – 7.26) выступает дым, который, судя по отдельным кадрам, застилает весь остров. И как раз на фоне черных клубов дыма в 7.26 начинается один из самых патриотических сюжетов картины: подъем государственного флага США, сорванного в ходе сражения.

Камера сопровождает взлетающий к небу флаг, который быстро преодолевает пожары и развивается на фоне безупречно чистого голубого неба под звуки гимна «Star-Spangled Banner» [70] . Здесь в очень простом образе переплетены мотивы стойкости, патриотизма, мужества и победного оптимизма, понятные всем гражданам США.

Гимн не перестает играть и при смене кадра – короткое время с 7.39 до 7.42 Форд показывает разрывы зенитных снарядов и пожар склада горюче-смазочных материалов на берегу. Следующие кадры стали впоследствии одной из самых знаменитых фотографий Мидуэя, настоящим символом сражения: флаг США, а дым от горящих нефтепродуктов разделяет небо пополам строго по диагонали [71] .

Постепенно дым и пожары занимают все пространство экрана, чередуясь с ранее продемонстрированными кадрами расчетов зенитных орудий, а музыка гимна снова заменяется звуками сражения. В 8.08 происходит важная перемена в сюжете фильма. Если до этого времени Форд показывал разрушения американской базы, то теперь крупным планом – горящий японский самолет. Эпизод налета на Мидуэй заканчивается в картине в 9.23, причем за это время одни и те же кадры морпехов, разрывов снарядов и пожаров были показаны (с чередованием) до 5 раз [72] .

Новый сюжет фильма строится уже вокруг сражения авианосцев, причем Форд показывает, что американские и японские палубные самолеты обнаружили оперативные соединения противников практически одновременно [73] . Поэтому в ленте тесно переплетены воздушные атаки, создавая с 9.23 до 11.43 единую картину морского сражения [74] . Показаны взлетающие с авианосцев истребители F4F «Wildcat» и пикирующие бомбардировщики SBD «Dauntless». Эти и другие подлинные боевые кадры дали возможность последующим исследователям творчества Форда указывать на особую «документальную эстетику режиссера» [75] и «неизменный пугающий документализм военного времени» [76] .

Сопроводительный текст к кадрам сражения состоит из очень простых предложений-комментариев, кроме одного: «Силы вторжения противника получают попадания, снова попадания и еще раз попадания» [77] . А на экране демонстрируются в это время как сбитые японские самолеты, так и корабли (вероятно, вражеские), окутанные клубами черного дыма.

Как и в случае с налетом на Мидуэй, американские потери и в самолетах, и в кораблях Форд не показывает, вместо этого в кадре (с 11.23 до 11.26) – улыбающиеся офицеры ВМС и прислуга зенитных орудий. Данный мотив радости от хорошо выполненной работы проходит через весь фильм «Сражение за Мидуэй». Он же является и ключевым в следующем по хронологии эпизоде: возвращение американских пилотов на авианосцы [78] .

В 11.43 в ленте сменяется не только сюжет, но и голос диктора – текст читает Ирвинг Пичел [79] : «Мужчины и женщины Америки, – это возвращаются ваши сыны домой, после рабочего дня. Вы должны встретить их» [80] . Этот текст проводит прямую параллель с создаваемыми Фордом образами войны как работы для американских пилотов, солдат и морпехов в первых одиннадцати минутах фильма.

И как в предыдущих случаях, лица пилотов палубных самолетов радостные, улыбающиеся, хотя и очень уставшие. Такой прием в фильме должен был сформировать у зрителей четкое понимание: для противника война – это гибель людей, уничтожение кораблей, самолетов, а для американцев – это трудная, но приносящая радость работа [81] .

Еще одним моментом, объединяющим почти всех пилотов, попавших в кадр, является то, что они – асы: каждый имеет по 5 или более сбитых японских самолетов, как указано на бортах их машин [82] .

Центральное место в этом сюжете занимает лейтенант Джон Тэч – командир 3-ей истребительной эскадрильи (авианосец «Йорктаун») [83] . В кадр также попали пилоты: А. Брэссфилд, М. Брайт, Р. Дибб [84] , а один из пилотов на вопрос режиссера «Сколько сегодня?» показал, улыбаясь, 4 пальца, имея в виду, очевидно, количество сбитых им самолетов противника. Следовательно, в данный момент показано время чуть позже 12.00 4 июня, когда истребители Тэча участвовали в отражении первой атаки самолетов «Хрию» против «Йорктауна» [85] . Этой сценой заканчивается наиболее насыщенная событиями и эмоциями «боевая» часть фильма – с 12.34 в центре сюжета фильма снова Мидуэй, причем данный эффект «возвращения» усиливается закадровым текстом: «Но вернемся на Мидуэй».

Так осуществляется переход к следующей части фильма – демонстрация последствий битвы. Форд в первых же кадрах показывает все многообразие и даже противоречие результатов сражения. С 12.35 до 12.37 на экране полностью сгоревший ангар, но всего лишь через 2 секунды сцена, характеризующая ущерб и разрушения, сменяется вторым сюжетом об альбатросах, который продолжается до 13.45 [86] .

Режиссер показывает птиц в данном случае всегда на фоне либо дыма от пожара, либо разрушенных зданий, а голос диктора сообщает, что защитники острова отстояли свободу коренных жителей [87] . Это формирует у зрителей четкое понимание: материальные потери, безусловно, стоят сохранения жизней, а главное – свободы американцев [88] .

Контрастом с данным эпизодом выступает следующий, где демонстрируются обломки японского самолета, осматриваемые морскими пехотинцами [89] . В ленте это занимает достаточно крупный временной отрезок – до 13.13, в котором основную нагрузку по формированию патриотических чувств и всего образа сражения снова несут альбатросы, «гуляющие» по фрагментам самолетов противника. Эти кадры идут без текстового сопровождения, т.к. Форд сделал их максимально понятными и, одновременно, чрезвычайно насыщенными в эмоциональном плане: показан наглядный результат провала японских планов.

Но Форд не ограничивается подобным противопоставлением (живые американские солдаты – мертвые японские пилоты), и следующий сюжет так же построен на противопоставлении: сбитые самолеты врага, с пилотами, которых никто даже не пытался спасти, и боеспособные американские самолеты (снова в кадре летающие лодки «Каталина»), ведущие поиск летчиков, как сообщает голос диктора, «обследуя каждый коралловый риф, каждую милю океана» [90] .

Очень важным здесь является образ патрульного самолета – именно с него начинается сражение в картине Форда, им же и заканчивается (при появлении «Каталины» звучат слова Крипса: «Битва за Мидуэй окончена» [91] ) [92] . Это можно расценивать как еще одно доказательство, приводимое режиссером, в пользу версии о решающем вкладе флота в победу. А зрителям внушается мысль: патрульные самолеты флота находятся в постоянной боевой готовности, постоянно ведут поиск противника.

Такой акцент на каждодневной работе флота по защите рубежей США сделан Фордом далеко не случайно, т.к. благодаря прессе к сентябрю 1942 г. американское общество знало, что армейские пилоты сразу после сражения за Мидуэй поспешили информировать о своих успехах прессу [93] . На этом фоне деятельность флотских летчиков, показанная в фильме, выглядит не только более скромно, но и профессионально.

Значение флота подчеркивает и новый эпизод фильма, занимающий время с 13.31 до 15.35, – спасение экипажей подбитых самолетов. Кадры с поиском и спасением пилотов сопровождает текст, читаемый Крипсом: «Восемь, девять, десять дней без воды и еды» [94] . Очевидно, что такой сюжет рассчитан как на будущих военнослужащих, так и на их родственников, успокаивая их, что флот ведет борьбу за жизнь каждого пилота, до последней возможности. А как подтверждение хороших результатов в данной борьбе – кадры с измученными, но счастливыми людьми.

Очень возможно, что подобную расстановку акцентов и сюжетов Форд снова почерпнул у прессы, где 8 июня 1942 г. одной из главных новостей было «завершение битвы за Мидуэй», а 9 июня – спасение пилотов и их рассказы и свидетельства о сражении [95] .

Важнейшим здесь было повествование энсина Джорджа Гэя, наиболее активно растиражированное периодической печатью. Скорее всего, поэтому о нем не упоминает Форд в фильме – подвиг Гэя был к сентябрю 1942 г. слишком хорошо известен американскому обществу, а для развития интереса у граждан требовались новые образы и новые герои.

Завершают фильм Форда два эпизода: с 15.35 до 17.00 – похороны погибших американских солдат и моряков. Здесь тесно переплетаются патриотические мотивы (все гробы накрыты государственными флагами, скорбные лица почетного караула) и религиозные (играет мелодия «Onward, Christian Soldiers», которая сменяется потом «Great God Our King») [96] . А также мотив объединения: в нескольких кадрах показаны стоящие рядом и солдаты, и морпехи и моряки. Возможно, этим режиссер показывал единство всех вооруженных сил США в общей борьбе с японцами, что может оказаться важнее газетных сражений за решающий вклад в битву.

Финальные документальные кадры играют значительную роль в создании образа Мидуэя: с 17.01 в чистом голубом небе над Мидуэем проходит строй из четырех самолетов, а на переднем плане три летящих альбатроса, камера следит за движением самолетов, постепенно переходя к морскому пехотинцу, внимательно осматривающему небо на фоне черных клубов дыма. Как замечает Т. Галлахер, в эпизоде четыре темы: 1) свобода (летящие птицы); 2) настороженность (морской пехотинец); 3) опасность (дым пожара); 4) сила (летящие самолеты) [97] .

Вместе они формируют у зрителей образ трудной, но важной победы, которая позволяет смотреть в будущее с надеждой, продолжать борьбу за свободу, которую ведут «христовы войны» (именно в таком свете предстают военнослужащие США в заключительных кадрах картины Форда).

Завершают фильм сцены с подведением итогов сражения [98] . Всего их три. Первая – на белом фоне красным шрифтом надпись во весь экран: «4 японских авианосца потоплены». Вполне вероятно, что для заключения Форд избрал стиль подачи материала как газетный заголовок.

Но достижения кинематографа позволили его значительно усовершенствовать: под барабанную дробь часть надписи «4 японских авианосца» замазываются красной краской. Причем рука человека двигается резко наотмашь, что опять перекликается с заголовками прессы, где сообщалось – «Флот япошек при Мидуэй размазан» [99] . Весьма характерно, что в кадре не закрашивается слово «потоплены», – это именно то, что должно особенно прочно закрепиться в сознании граждан, – корабли врага потоплены.

Сцена вторая – снова красный шрифт: «28 линкоров, крейсеров и эсминцев потоплены или повреждены» [100] . И здесь Форд идет вслед за прессой, которая в период первой половины июня 1942 г. активно использовала данный простой прием для создания образа «поворотного момента Тихоокеанской войны» [101] . На это раз надпись перечеркивается черным крестом, но остается нетронутой цифра «28». Общественности необходимо внушить данное число выбывших из строя кораблей противника, а учитывая закрепившееся в сознании с прошлого эпизода слово «потоплены», то большая часть граждан будет интуитивно считать, что из данных 28 кораблей большая часть, безусловно, уничтожена.

Сцена третья – текст «300 японских самолетов уничтожено» [102] . Слова опять замазываются красной краской, оставляя цифру «300», но это уже не главное. Все внимание приковано к форме: краска образует букву «V», которая занимает весь экран. Более удачный символ победы придумать трудно. На этом фильм заканчивается.

Для получения более полных представлений о значении и роли образов, заложенных Фордом в фильм, необходимо проанализировать восприятие картины «Сражение за Мидуэй» американским обществом. Первые сведения о присутствии на острове во время битвы голливудского режиссера стали известны граждан США очень рано.

12 июня 1942 г. военный обозреватель «New York Times» Роберт Трамбулл в статье «Большие бомбардировщики побеждают», указывает, что часть информации о ходе операции была передана Фордом американским военным. Журналист сообщает, что в настоящее время прославленный режиссер является офицером военно-морского флота [103] .

Из этой скудной информации, сопоставив ее с другими материалами, общественность могла сделать два важных вывода: во-первых, военно-морское командование США действительно, как и утверждалось в заметках «Chicago Daily Tribune» [104] , «Washington Times-Herald» [105] , «New York Evening News» [106] , «San Francisco Chronicle» [107] от 7 июня 1942, заранее знало о предстоящем нападении на Мидуэй; во-вторых, присутствие на острове известного режиссера означало появление в скором времени фильма о сражении.

Если первый из обозначенных нами выводов журналисты так и не сделали, то второй был озвучен уже 19 июня 1942 г. на страницах «Milwaukee Journal»: «Кинозрители скоро смогут увидеть сражение за Мидуэй, снятое Джоном Фордом, который запечатлел японскую атаку на Тихоокеанский форпост, находясь на крыше электростанции – одной из главных целей во время налета. Даже после получения ранения в руку он продолжил снимать, держа камеру одной рукой. Известный режиссер направился в Вашингтон, где его материалы будут отредактированные военно-морскими офицерами и скоро выйдут на экраны» [108] . Этот же материал был напечатан в «Hartford Courant» [109] , «St. Petersburg Times» [110] . А в «Southeast Missourian» даже попал на первую полосу [111] .

Видно, что в анонсе предсказана одна из главных особенностей будущего фильма – то, что он будет отстаивать «флотскую» версию сражения. В остальном же газетный материал полностью шел в русле публикаций о Мидуэе второй половины июня: главная линия – героизация действий защитников острова.

Более подробная информация о фильме Форда появляется в прессе только 17 августа 1942 г., примерно за месяц до выхода картины. В «Hartford Courant» и «Warsaw Daily Times» была напечатана статья Питера Эдсона «За кулисами в Вашингтоне» [112] . Материал построен на выделении важнейших особенностей фильма, его уникальных черт, которых Эдсон нашел довольно много.

Во-первых, «Сражение за Мидуэй – это полномасштабная современная война, снятая в цвете» [113] . Не случайно такой анонс журналист поместил в начале статьи, т.к. это одна из главных особенностей картины, направленная на привлечение широкого круга зрителей и усиление визуального воздействия на аудиторию.

Во-вторых, Эдсон отмечает «известного режиссера Форда»: «Его новый документальный фильм имеет все шансы стать его величайшей картиной». Как подтверждение данных претензий в прессе отмечено: «Попадания в корабли, разрывы снарядов, раненые и убитые люди. Это реальная война» [114] . Из этого можно заключить, что Эдсон ознакомился только с частью кадров еще не вышедшего фильма, а остальные домыслил, т.к. у Форд нет ни убитых, ни раненых [115] .

В-третьих, журналист как несомненное достоинство фильма отмечает, что сцены снимались не только Фордом на Мидуэее, но и на американских самолетах, авианосцах во время посадки авиагрупп, а так же на крейсерах сопровождения [116] . Такая реклама должна была подействовать самым эффективным образом на потенциальных зрителей, т.к. очевидно – в фильме будет показана широкая картина боевых действий во всем многообразии, а не отдельные кадры отдельных эпизодов.

В-четвертых, «в картине абсолютный реализм, без голливудского пафоса, фантастики и сентиментальщины [117] . Такой отзыв тоже должен был способствовать привлечению зрителей.

В целом анонс Эдсона можно расценивать как хорошую рекламу фильму. Она была необходима, т.к. в конце августа – начале сентября 1942 г. американское обществу уже начало забывать Мидуэй. Внимание было сосредоточено на Гуадалканале и операциях на советско-германском фронте [118] .

C начала сентября 1942 г. подготовка аудитории к фильму Форда активизируется. В «New York Times» 4, 6, 8, 12 сентября выходят небольшие заметки о скором релизе фильма, а так же картина «Сражение за Мидуэй» уже сравнивается с фильмом Джона Хьюстона «Через Тихий океан», причем сравнения всего в пользу «цветной реалистичной, документальной ленты», а не «детективной черно-белой мелодрамы» [119] . Журналисты из «Pittsburgh Post-Gazette» перед самым релизом фильма – 12 сентября – ограничились простым анонсом [120] .

Первые отклики прессы на премьеру показывают, что многие из замыслов Форда подействовали на общество ожидаемым образом. Например, в статье-рецензии «New York Times» приводятся данные, что в фильме документально подтверждена «потеря японцами при Мидуэе 300 самолетов и 28 кораблей» [121] . Видно, что простые манипуляции режиссера с цифрами и красочными образами в последних трех сценах выполнили свою задачу на 100%. Эту же информацию дает и австралийская газета «Sydney Morning Herald», но с добавлением, что в фильме показано, как японцы лишились четырех авианосцев [122] .

Кроме этого, во всех первых отзывах отмечаются еще два важных момента: 1) что это официальный фильм флота, доказывающий, прежде всего, победу ВМС при Мидуэе; 2) достоверность, реализм и документализм картины. Следовательно, фильм Форда выполнил главную задачу: акцентировал внимание общественности США на роли флота в битве. Причем, благодаря рассмотренным нами приемам и пропагандистским средствам, образы, созданные режиссером, закрепились не только в сознании граждан, но и перешли в историографию, что в итоге привело к формированию представлений о Мидуэе как решающей битве Тихоокеанской войны.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Gallagher Т. John Ford: The Man and His Films. Berkeley, 1988. Р. 182 – 184.

[1] John Ford: interviews / Ed. by G. Peary. Jackson, 2001. P. 20.

[1] Commander John Ford USNR interview. Naval Historical Center. Operational Archives. World War II Interviews. Box 10. Davis R.L. John Ford: Hollywood's Old Master. Norman, 1997. P. 167; Blanpied R.B. Reading John Ford's December 7th: the influence of cultural context on the visual remembering of the Pearl Harbor attack. University of Hawaii at Manoa, (Ph.D.) Dissertation, 2004. Р. 5 – 7.

[1] Commander John Ford USNR interview. Naval Historical Center. Operational Archives. World War II Interviews. Box 10.

[1] Eyman S., Duncan P. John Ford: the searcher: 1894 – 1973. New York, 2004. P. 125.

[1] Commander John Ford USNR interview. Naval Historical Center. Operational Archives. World War II Interviews. Box 10.

[1] Commander John Ford USNR interview. Naval Historical Center. Operational Archives. World War II Interviews. Box 10.

[1] Stoehr K., Connolly M. John Ford in focus: essays on the filmmaker's life and work. New York, 2008. P. 110.

[1] Commander John Ford USNR interview. Naval Historical Center. Operational Archives. World War II Interviews. Box 10.

[1] Командующий военно-морской базой острова Мидуэй: Морисон С.Э. Коралловое море, Мидуэй и действия подводных лодок: весна – лето 1942 г. М.; СПб., 2003. С. 145.

[1] Commander John Ford USNR interview. Naval Historical Center. Operational Archives. World War II Interviews. Box 10.

[1] McBride J. Searching for John Ford. Jackson, 2011. P. 335.

[1] McBride J. Searching for John Ford. Jackson, 2011. P. 340 – 341.

[1] Исследователь творчества Джона Форда Тэг Галлахер выделяет только 3 части. См.: Gallagher Т. John Ford: The Man and His Films. Berkeley, 1988. Р. 209.

[1] «Battle of Midway» by John Ford. National Archives and Records Administration. College Park. General Records of the Department of the Navy, 1789 – 1947. Record Group 80.2.

[1] «Torpedo Squadron» by John Ford. National Archives and Records Administration. College Park. General Records of the Department of the Navy, 1789 – 1947. Record Group 80.2.

[1] Snyder L.L. Encyclopedia of Nationalism. Paragon House, 1990. Р. 13.

[1] Именно под таким названием хранится недатированный текст песни середины XIX века в Библиотеке Конгресса США: Library of Congress. Rare Book and Special Collections Division. Civil War Song Sheets, Series 1, Volume 1. No. 736.

[1] Хронология: 0.30 – 0.42. «Battle of Midway» by John Ford. National Archives and Records Administration.College Park. General Records of the Department of the Navy, 1789 – 1947. Record Group 80.2.

[1] «Battle of Midway» by John Ford. National Archives and Records Administration.College Park. General Records of the Department of the Navy, 1789 – 1947. Record Group 80.2.

[1] Pittsburgh Press. 1942. June 5. P. 2; Milwaukee Journal. 1942. June 13. P. 2; Lewiston Daily Sun. 1942. June 6. P. 4; Warsaw Daily Times. 1942. June 6. P. 1; News and Courier. 1942. June 6. P. 1.

[1] Написана в 1906 г. Чарльзом Циммерманом для Военно-морской академии США. См.: War and American Popular Culture: A Historical Encyclopedia. Westport, 1999. Р. 163.

[1] Pittsburgh Press. 1942. June 9. P. 8; New York Times. 1942. June 9. P. 1; Charleston Gazette. 1942. June 9. P. 1; Port Arthur News. 1942. June 9. P. 1.

[1] New York Times. 1942. June 9. P. 1.

[1] См. подробнее: Буранок С.О. Сражение за Мидуэй и американское общество. Самара, 2011. 190 с.

[1] Эмброз Х. Тихоокеанский фронт / пер. с англ. А.В. Бушуева, Т.С. Бушуевой. М., 2011. С. 79.

[1] «Battle of Midway» by John Ford. National Archives and Records Administration.College Park. General Records of the Department of the Navy, 1789 – 1947. Record Group 80.2.

[1] Gallagher Т. John Ford: The Man and His Films. Berkeley, 1988. Р. 208.

[1] «Battle of Midway» by John Ford. National Archives and Records Administration.College Park. General Records of the Department of the Navy, 1789 – 1947. Record Group 80.2.

[1] Washington Times-Herald.1942. June 7. P. 1.

[1] New York Evening News. 1942. June 7. P. 1.

[1] San Francisco Chronicle. 1942. June 7. P. 1.

[1] Chicago Daily Tribune. 1942. June 7. P. 1

[1] Memorandum, Frank Knox to President. The Franklin Delano Roosevelt Library. Box 4. Navy Department Mar. Sept. 1942.

[1] «Battle of Midway» by John Ford. National Archives and Records Administration.College Park. General Records of the Department of the Navy, 1789 – 1947. Record Group 80.2.

[1] Commander John Ford USNR interview. Naval Historical Center. Operational Archives. World War II Interviews. Box 10.

[1] Рузвельт Ф . Беседы у камина. М., 2003. С. 244.

[1] Темноспинный альбатрос и Черноногий альбатрос.

[1] «Battle of Midway» by John Ford. National Archives and Records Administration.College Park. General Records of the Department of the Navy, 1789 – 1947. Record Group 80.2.

[1] Allison T. Screen combat: Recreating World War II in American film and media. University of Pittsburgh, 2010. Р. 58.

[1] Allison T. Screen combat: Recreating World War II in American film and media. University of Pittsburgh, 2010. Р. 58.

[1] «Battle of Midway» by John Ford. National Archives and Records Administration.College Park. General Records of the Department of the Navy, 1789 – 1947. Record Group 80.2.

[1] Фолк-песня конца XIX в.

[1] Gallagher Т. John Ford: The Man and His Films. Berkeley, 1988. Р. 208.

[1] Battle of Midway Island, Serial 0133, June 4 – 6, 1942. World War II action reports, Modern Military Branch, National Archives and Records Administration, College Park; Commander in Chief, Pacific Fleet report, Serial 01849 of 28 June 1942. World War II action reports, Modern Military Branch, National Archives and Records Administration, College Park; Stille M. USN Carriers vs IJN Carriers: The Pacific 1942. Oxford, 2007. С. 58 – 59; Апальков Ю.В. Боевые корабли японского флота: Линкоры и авианосцы. СПб., 1997. С. 40; Detailed engagement report on Midway Military Operation, 1st Air Fleet Task Force, From May 27 to June 9, 1942. Japan Centre for Asian Historical Records. The National Institute for Defense Studies. Ministry of Defense. Ref. C08030023700; Midway Operations May-June 1942. Japanese Monograph № 93. Washington, 1953. Р. 12 – 14.

[1] «Battle of Midway» by John Ford. National Archives and Records Administration.College Park. General Records of the Department of the Navy, 1789 – 1947. Record Group 80.2.

[1] В боевом журнале морской авиабазы о. Мидуэй: «3 июня 9.04 замечены два японских транспортных корабля, дистанция 470 миль». См.: War Diary NAS Midway. National Archives and Records Administration.Pacific Region (San Bruno, CA). Record Group 313; Action Report of the Battle of Midway NAS Midway. National Archives and Records Administration.Pacific Region (San Bruno, CA). Record Group 313.

[1] «Battle of Midway» by John Ford. National Archives and Records Administration.College Park. General Records of the Department of the Navy, 1789 – 1947. Record Group 80.2.

[1] Американский актер, исполнитель главной роли в фильме Форда «Гроздья гнева».

[1] Это вторая работа Джейн Дарвелл с Джоном Фордом. Первой был фильм «Гроздья гнева», за который актриса получила «Оскара».

[1] Gallagher Т. John Ford: The Man and His Films. Berkeley, 1988. Р. 208.

[1] «Battle of Midway» by John Ford. National Archives and Records Administration.College Park. General Records of the Department of the Navy, 1789 – 1947. Record Group 80.2.

[1] «Battle of Midway» by John Ford. National Archives and Records Administration.College Park. General Records of the Department of the Navy, 1789 – 1947. Record Group 80.2.

[1] The Battle of Midway 3 – 6 June 1942: Combat Narrative. Washington, 1943. Р. 10; Commander in Chief, Pacific Fleet report, Serial 01849 of 28 June 1942. World War II action reports, Modern Military Branch, National Archives and Records Administration, College Park.

[1] «Battle of Midway» by John Ford. National Archives and Records Administration.College Park. General Records of the Department of the Navy, 1789 – 1947. Record Group 80.2.

[1] Форд последовательно показывает обнаружение японских кораблей, подготовку первой атаки В-17, взлет бомбардировщиков.

[1] «Battle of Midway» by John Ford. National Archives and Records Administration.College Park. General Records of the Department of the Navy, 1789 – 1947. Record Group 80.2.

[1] Commander John Ford USNR interview. Naval Historical Center. Operational Archives. World War II Interviews. Box 10.

[1] Navy Department Communiqués 1 - 300 and Pertinent Press Releases: December 10, 1941 to March 5, 1943. Washington, 1943. Р. 65.

[1] New York Times. 1942. July 15. Р. 1; Ludington Daily News. 1942. July 15. Р. 1 – 3; Toledo Blade. 1942. July 15. Р. 2; Pittsburgh Press. 1942. July 15. Р. 1; Piqua Daily Call. 1942. July 15. Р. 2; Los Angeles Times. 1942. July 15. Р. 1, 3; Oxnard Press-Courier. 1942. July 15. Р. 1, 4; Christian Science Monitor Magazine. 1942. July 15. Р. 1.

[1] «Battle of Midway» by John Ford. National Archives and Records Administration.College Park. General Records of the Department of the Navy, 1789 – 1947. Record Group 80.2.

[1] Браунинг M1919 и Спрингфилд M1903.

[1] Ford D. Pappy: The Life of John Ford.New York, 1979. P. 170.

[1] Heinl R.D. Marines in World War II: Historical Monograph: Marines at Midway. Washington, 1948. P. 25; Parshall J., Tully A. Shattered Sword: The Untold Story of the Battle of Midway, Washington 2005. Р. 96; Healy M. Midway 1942: Turning Point in the Pacific. Westport-London 2004. Р. 23 – 24; Isom D.W. Midway inquest: why the Japanese lost the Battle of Midway. Bloomington, 2007. Р. 3.

[1] «Battle of Midway» by John Ford. National Archives and Records Administration.College Park. General Records of the Department of the Navy, 1789 – 1947. Record Group 80.2.

[1] Морисон С.Э. Коралловое море, Мидуэй и действия подводных лодок: весна – лето 1942 г. М.; СПб., 2003. С. 167.

[1] Wall Street Journal. 1942. June 12. Р. 1; Daily Boston Globe. 1942. June 12. Р. 1; New York Times. 1942. June 12. Р. 1. Перепечатка выпусков и сообщений от 12 июня предпринималась на протяжении всего лета 1942 г.

[1] «Battle of Midway» by John Ford. National Archives and Records Administration.College Park. General Records of the Department of the Navy, 1789 – 1947. Record Group 80.2.

[1] Как создавались эти кадры, Форд подробно рассказал в интервью представителям флота: Commander John Ford USNR interview. Naval Historical Center. Operational Archives. World War II Interviews. Box 10.

[1] «Battle of Midway» by John Ford. National Archives and Records Administration.College Park. General Records of the Department of the Navy, 1789 – 1947. Record Group 80.2.

[1] «Battle of Midway» by John Ford. National Archives and Records Administration.College Park. General Records of the Department of the Navy, 1789 – 1947. Record Group 80.2.

[1] «Battle of Midway» by John Ford. National Archives and Records Administration.College Park. General Records of the Department of the Navy, 1789 – 1947. Record Group 80.2.

[1] Здесь режиссер нарушает даже упрощенную хронологию сражения, которую к сентябрю 1942 г. много раз публиковали американские газеты.

[1] «Battle of Midway» by John Ford. National Archives and Records Administration.College Park. General Records of the Department of the Navy, 1789 – 1947. Record Group 80.2.

[1] Allison T. Screen combat: Recreating World War II in American film and media. University of Pittsburgh, 2010. Р. 43.

[1] Eyman S., Duncan P. John Ford: the searcher: 1894 – 1973. New York, 2004. Р. 125 – 126.

[1] «Battle of Midway» by John Ford. National Archives and Records Administration.College Park. General Records of the Department of the Navy, 1789 – 1947. Record Group 80.2.

[1] Время фильма: 11.43 – 12.33. «Battle of Midway» by John Ford. National Archives and Records Administration.College Park. General Records of the Department of the Navy, 1789 – 1947. Record Group 80.2.

[1] Американский актер, которого Форд пригласил для участия в одном из своих главных проектов «Тихоокеанской серии» «7 Декабря», но привлек и для озвучивания нескольких эпизодов в «Сражении за Мидуэй»: Gallagher Т. John Ford: The Man and His Films. Berkeley, 1988. Р. 211.

[1] «Battle of Midway» by John Ford. National Archives and Records Administration.College Park. General Records of the Department of the Navy, 1789 – 1947. Record Group 80.2.

[1] Параллельно с фильмами такие образы создавали и пропагандистские кампании. Подробно об этом см.: Эмброз Х. Тихоокеанский фронт / пер. с англ. А.В. Бушуева, Т.С. Бушуевой. М., 2011. С. 229, 236, 247.

[1] «Battle of Midway» by John Ford. National Archives and Records Administration.College Park. General Records of the Department of the Navy, 1789 – 1947. Record Group 80.2.

[1] Lundstrom J. The first team: Pacific naval air combat from Pearl Harbor to Midway . Annapolis, 2005. Р. 490 – 491.

[1] «Battle of Midway» by John Ford. National Archives and Records Administration.College Park. General Records of the Department of the Navy, 1789 – 1947. Record Group 80.2.

[1] Морисон С.Э. Коралловое море, Мидуэй и действия подводных лодок: весна – лето 1942 г. М, СПб., 2003. С. 198.

[1] «Battle of Midway» by John Ford. National Archives and Records Administration.College Park. General Records of the Department of the Navy, 1789 – 1947. Record Group 80.2.

[1] «Battle of Midway» by John Ford. National Archives and Records Administration.College Park. General Records of the Department of the Navy, 1789 – 1947. Record Group 80.2.

[1] Очень похожий мотив звучит и в прессе. См.: Chicago Daily Tribune. 1942. June 6. P. 1 – 2; Hartford Courant. 1942. June 6. P. 1; Los Angeles Times. 1942. June 6. P. 1.

[1] «Battle of Midway» by John Ford. National Archives and Records Administration.College Park. General Records of the Department of the Navy, 1789 – 1947. Record Group 80.2.

[1] «Battle of Midway» by John Ford. National Archives and Records Administration.College Park. General Records of the Department of the Navy, 1789 – 1947. Record Group 80.2.

[1] Источником для таких слов, возможно, послужили материалы периодической печати от 8 июня 1942 г.: Daily Kennebec Journal. 1942. June 8. P. 1; Los Angeles Times. 1942. June 8. P. 1; Chicago Daily Tribune. 1942. June 8. P. 1.

[1] «Battle of Midway» by John Ford. National Archives and Records Administration.College Park. General Records of the Department of the Navy, 1789 – 1947. Record Group 80.2.

[1] New York Times. 1942. June 9. P. 1; Charleston Gazette. 1942. June 9. P. 1.

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Об авторе:

Буранок Сергей Олегович — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник НОЦ «Актуальные проблемы новейшей истории и политики» МГГУ им. М.А. Шолохова.