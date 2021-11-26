АФИНСКАЯ ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА 1943

Проявление массового протеста против реализации указа оккупационных властей «О принудительной работе город­ского населения Греции» от 30 января 1943, в соответствии с которым предполагалась массовая мобилизация трудоспособного населения в Германию на принудительные работы.

Февраль-март. Забастовка проходила в форме остановки всякой производительной деятельности и демонстраций , в которых участвовали 24 февраля 1943 в Афинах 100 тыс. чел., 5 марта 1943 в Афинах и Пирее 300 тыс. чел. Организаторами выступали Национально-освободительный фронт (ЭАМ) и компартия Греции . Аналогичные выступления проходили в Салониках, Спарте и других городах. В ходе столкновений погибло 18 чел. и более 100 чел. были ранены. Результатом выступления стал отказ оккупационных сил от проведения мобилизации (смотрите Вторая мировая война ).

Автор статьи: Улунян А.А.

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