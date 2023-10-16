10 класс | Всеобщая история

Муссолини

Ридли Д.

Бенито Муссолини — один из самых знаменитых диктаторов нашего века и одна из самых таинственных фигур в мировой истории, человек, который привел в действие машину фашизма — и погиб, смятый ее колесами. Его жизнь полна парадоксов и противоречий. Его взлет от простого каменщика, который спал под мостом, до главы итальянского правительства был поистине головокружительным. Его смерть до сих пор остается загадкой. Книга английского исследователя Джаспера Ридли, созданная на основе собранных по крупицам документальных материалов, приподнимает завесу тайны над этой легендарной личностью XX века.