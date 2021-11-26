ЗОГУ АХМЕТ

ЗОГУ АХМЕТ - албанский государственный дея­тель, ко­роль (1928-1939 годы).

Про­ис­хо­дил из дво­рян­ско­го ро­да бай­рак­та­ров (ме­ст­ных вое­на­чаль­ни­ков) Северной Ал­ба­нии . В 1907-1911 годах учил­ся в Кон­стан­ти­но­по­ле. Слу­жил в австрийской ар­мии, пол­ков­ник. Иг­рал ве­ду­щую роль на национальном кон­грес­се в Люш­не (январь 1920 года), на ко­то­ром бы­ло соз­да­но временное пра­ви­тель­ст­во Ал­ба­нии. В январе - но­ябре 1920 года, декабре 1921 года - декабре 1922 года министр внутренних дел, в декабре 1922 года - феврале 1924 года пре­мьер-министр.

Во вре­мя Июнь­ской ре­во­лю­ции 1924 года бе­жал в Ко­ро­лев­ст­во сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев, в декабре 1924 года при под­держ­ке югославского пра­ви­тель­ст­ва со­вер­шил в Ал­ба­нии государственный пе­ре­во­рот. С января 1925 года пре­зи­дент рес­пуб­ли­ки, ус­та­но­вил ре­жим лич­ной вла­сти. В сентябре 1928 года про­воз­гла­шён Уч­ре­дительным со­б­ра­ни­ем «ко­ро­лём ал­бан­цев».

Ав­то­ри­тар­ное прав­ле­ние Зогу со­про­во­ж­да­лось от­ме­ной сво­бо­ды сло­ва и пре­сле­до­ва­ния­ми по­ли­тических про­тив­ни­ков. Зогу до­бил­ся оп­ре­де­лён­ных ус­пе­хов в борь­бе с бан­ди­тиз­мом, в ис­ко­ре­не­нии тра­ди­ций кров­ной мес­ти, спо­соб­ст­во­вал объ­е­ди­не­нию ра­зоб­щён­ных пле­мён пу­тём при­вле­че­ния их к об­щественным ра­бо­там (строи­тель­ст­во до­рог, боль­ниц и школ), раз­ра­бо­тал уго­лов­ный, гражданский и тор­го­вый ко­дек­сы по ев­ропейским об­раз­цам. Од­на­ко по­пыт­ка Зогу про­вес­ти зе­мель­ную ре­фор­му за­кон­чи­лась не­уда­чей.

В пе­ри­од прав­ле­ния Зогу, осо­бен­но в 1930-х годах, уси­ли­лось влия­ние Ита­лии на внут­рен­нюю и внеш­нюю по­ли­ти­ку Ал­ба­нии, в т. ч. бла­го­да­ря фи­нан­со­вой под­держ­ке и тех­нической по­мо­щи с её сто­ро­ны (смотрите Ал­ба­но-италь­ян­ские до­го­во­ры и со­гла­ше­ния). В апреле 1939 года Ал­ба­ния бы­ла ок­ку­пи­ро­ва­на итальянскими вой­ска­ми. Зогу эмиг­ри­ро­вал в Гре­цию, за­тем в Ве­ли­ко­бри­та­нию, Еги­пет и Фран­цию.