ЗОГУ АХМЕТ
ЗОГУ АХМЕТ - албанский государственный деятель, король (1928-1939 годы).
Происходил из дворянского рода байрактаров (местных военачальников) Северной Албании. В 1907-1911 годах учился в Константинополе. Служил в австрийской армии, полковник. Играл ведущую роль на национальном конгрессе в Люшне (январь 1920 года), на котором было создано временное правительство Албании. В январе - ноябре 1920 года, декабре 1921 года - декабре 1922 года министр внутренних дел, в декабре 1922 года - феврале 1924 года премьер-министр.
Во время Июньской революции 1924 года бежал в Королевство сербов, хорватов и словенцев, в декабре 1924 года при поддержке югославского правительства совершил в Албании государственный переворот. С января 1925 года президент республики, установил режим личной власти. В сентябре 1928 года провозглашён Учредительным собранием «королём албанцев».
Авторитарное правление Зогу сопровождалось отменой свободы слова и преследованиями политических противников. Зогу добился определённых успехов в борьбе с бандитизмом, в искоренении традиций кровной мести, способствовал объединению разобщённых племён путём привлечения их к общественным работам (строительство дорог, больниц и школ), разработал уголовный, гражданский и торговый кодексы по европейским образцам. Однако попытка Зогу провести земельную реформу закончилась неудачей.
В период правления Зогу, особенно в 1930-х годах, усилилось влияние Италии на внутреннюю и внешнюю политику Албании, в т. ч. благодаря финансовой поддержке и технической помощи с её стороны (смотрите Албано-итальянские договоры и соглашения). В апреле 1939 года Албания была оккупирована итальянскими войсками. Зогу эмигрировал в Грецию, затем в Великобританию, Египет и Францию.