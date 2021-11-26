КОМИТЕТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ (КНО) В ИТАЛИИ

Комитеты национaльного освобождения (КНО) в Италии — орган политического руководства Сопротивления движения в Италии.

Центральный КНО был создан в Риме 9 сентября 1943, в него вошли представители Христианско-демократической партии (ХДП), Итальянской социалистической партии пролетарского единства (ИСППЕ), Партии действия, Итальянской коммунистической партии (ИКП), Партии демократии труда и Либеральной партии (ЛП). Вскоре возникли КНО в различных областях Италии: КНО Неаполя, КНО Тосканы, КНО Пьемонта (Турин), КНО Ломбардии (Милан), формально подчиненные Центральному КНО, но пользовавшиеся значительной автономией. Миланский КНО в январе 1944 был преобразован в КНО Северной Италии (КНОСИ), включив в себя КНО Тосканы и Эмилии-Романьи. В него входили представители лишь четырех партий: ХДП, ИСППЕ, ИКП и ЛП. КНО координировали действия создаваемых с осени 1943 партизанских отрядов в Северной и Центральной Италии, оккупированной Германией: гарибальдийских бригад (под руководством ИКП), отрядов «Справедливость и свобода» (Партии действия), отрядов «Маттеотти» (социалистов), отрядов «Зеленое пламя» (ХДП), «Автономных отрядов» (либералов), отрядов «Мадзини» (республиканцев, не входивших в блок КНО). В июне 1944 они были соединены в единую партизанскую армию — Корпус добровольцев свободы. В апреле 1945 при КНОСИ был создан повстанческий комитет, принявший решение о национальном восстании, в результате которого были освобождены главные города Северной Италии. КНО фактически взяли на себя правительственную и административную власть на всех освобожденных территориях. Прекратили свое существование после созыва Учредительного собрания (июнь 1946).

Лит.: Комолова Н. П. Движение Сопротивления и политическая борьба в Италии. 1943—1947 гг. М., 1972; Pizzoni A. Alla guida del CLNAI. Bologna, 1995.