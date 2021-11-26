КАРРИЛЬО, КАРИЛЬО СОЛАРЕС САНТЬЯГО
КАРРИЛЬО, КАРИЛЬО СОЛАРЕС САНТЬЯГО - испанский политический деятель.
Из рабочей семьи, сын депутата кортесов от социалистической партии Венсеслао Каррильо. В 1928 году вступил в Федерацию социалистической молодёжи (ФСМ). В 1932-1936 годах член Исполнительного комитета ФСМ, в 1932-1934 годах директор центрального органа ФСМ газеты «Renovacion». В 1934-1936 годах генеральный секретарь ФСМ. За участие во всеобщей забастовке в октябре 1934 года был арестован, находился в заключении до февраля 1936 года. В мае 1936 года возглавил Объединённый союз социалистической молодёжи Испании, состоявший из социалистов и коммунистов. В августе 1936 года вступил в Коммунистическую партию Испании (КПИ). С началом Гражданской войны в Испании член республиканской Хунты обороны Мадрида (1936-1937 годы). С марта 1937 года член ЦК КПИ. После поражения республики эмигрировал во Францию, затем в Мексику. С 1945 года член Политбюро (с 1960 года член Исполкома) КПИ. В 1960 году избран генеральным секретарём КПИ. В 1968 году осудил ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию. В последующие годы один из ведущих теоретиков еврокоммунизма. В феврале 1976 года после падения франкистского режима вернулся в Испанию, депутат кортесов в 1977-1982 годах. В 1982 году в связи с поражением КПИ на выборах в парламент подал в отставку с поста генерального секретаря партии. В 1985 году после исключения из руководящих органов КПИ вышел из её состава. В 1986 году основал политическую организацию Рабочая партия Испании - Союз коммунистов. В феврале 1991 года подписал соглашение о её вхождении в Испанскую социалистическую рабочую партию.
Сочинения:
Después de Franco qué? P., 1965;
После Франко - что? Испания: действительность и перспективы. М., 1966;
Problemas del socialismo. P., 1969;
Eurocomunismo y Estado. Madrid, 1977;
Memoria de la transición. Madrid, 1983;
La Segunda República: recuerdos y reflecxiones. Barcelona, 1999.