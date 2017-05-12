Из кого и зачем делают евромайданы. К годовщине переворота в Польше Из кого и зачем делают евромайданы. К годовщине переворота в Польше На чтение: 2 минуты

12 мая 1926 года в результате переворота в Польше был установлен режима Юзефа Пилсудского.

Несмотря на сложное положение в мировой экономике, всё ещё остаются точки роста, где можно гарантированно заработать честному западному человеку. Это оборонные контракты (расходы на оборону в Европе и «сдерживание России» растут третий год подряд); антироссийские СМИ (США планируют нарастить соответствующее финансирование). Есть ещё одна специфическая отрасль – получать кредиты и гранты под грядущий раздел РФ, который неминуем.

Сегодня, в 91-ю годовщину переворота в Польше, одним из следствий которого стало сколачивание широкого антисоветского фронта (от эмигрантов-лишенцев и борцов за независимость Идель-Урала до правительств Антанты и стран Оси) стоит поговорить о давней традиции: нести свободу народам России.

От террориста до главы государства

Смотреть на историю своей страны глазами её врага иногда ценно. Если сам Юзеф Пилсудский словом и делом, самой своей жизнью утверждает, что СССР – это лишь новая Россия, как ему не поверить? Поэтому пару слов о личности польского маршала.

Биография юного политика родом из-под Вильно началась с подготовки к покушению на Александра III – того самого покушения, по обвинению в котором был казнён старший брат Ленина Александр Ульянов. В отличие от своего старшего брата Бронислава окончивший один курс университета в Харькове 19-летний Юзеф в дела террористов был посвящён мало, но получил 5 лет ссылки в Восточной Сибири.

После отбытия срока Пилсудский возвращается в Польшу и вступает в ППС (Польская партия социалистов), в которой постепенно делает карьеру. После начала русско-японской войны он отправился в Токио, получив финансирование на ряд терактов, агитацию по уклонению польских призывников от призыва и сбор разведданых в пользу японской разведки. Денег, впрочем, японцы дали немного, а хлопот с поляками оказалось немало – вслед за Пилсудским в Токио прибыл его злейший политический враг Роман Дмовский и попытался убедить местные власти в том, что они дают деньги обычному проходимцу.

С 1904 года Пилсудский начал заниматься финансовым обеспечением партии – созданные им боевые группы активно занимались экспроприациями. Мы помним, что 110 лет назад в России перестали действовать военно-полевые суды. Привислинский край (так тогда называлось переименованное Царство Польское) был одним из регионов, где они продолжили деятельность после отмены в остальной империи — под названием военно-окружных. В значительной степени — благодаря активности Пилсудского и его побратимов. Поймать главарей, впрочем, удавалось не всегда, но они исправно попадали в газеты – в сентябре 1908 года громкий «экс» на станции Безданы под Вильно осуществили четыре будущих польских премьер-министра, включая, естественно, самого Пилсудского.

К тому времени в ППС оформляется раскол. ППС-революционная фракция, к которой примкнул и Пилсудский, взяла курс на восстановление польской государственности с помощью австро-венгерской разведки. После начала Первой Мировой войны сформированные Пилсудским Польские легионы пытались воевать на стороне Центральных держав. Получалось очень плохо: Германия ни о какой свободе Польши даже слышать не желала, а в июле 1917-го строптивый Пилсудский был интернирован в Магдебурге.

Вернулся он на родину в ноябре 1918 года, когда по окончании мировой войны Антанта согласилась на восстановление Польши. Пилсудский вскоре занялся привычным ему делом: войной с Россией (советско-польская война 1919-1921 годов). В этот раз – уже в качестве временного начальника государства и главнокомандующего. Сам Пилсудский результатами войны был не удовлетворён: он-то мечтал о «Междуморье» и возрождении Речи Посполитой в новом формате. Мирная парламентская Польша была явно не для него. К 1923 году Пилсудский оставил власть и стал ждать удобного момента, чтобы ее вернуть.

Переворот

А через три года он вернулся и силой сместил легитимное правительство. Режим парламентской демократии к тому времени ненавидела вся Польша – от крайне левых до крайне правых. Пилсудскому не очень-то и сопротивлялись: за три дня сопротивление было подавлено, а верные властям войска застряли далеко от Варшавы из-за забастовки железнодорожников. Охотников погибнуть за прежний режим нашлось немного – около 400 человек, часть из них гражданские.

Это, конечно, вполне согласуется с тогдашней европейской модой: переворот, сильный лидер во главе государства, власть военных. Но в случае с Польшей всё немного сложнее. Пилсудский не для того мотался по ссылкам, эмиграциям, сотрудничал с разведками Европы и Азии, чтобы спокойно смотреть, как лидеры партий и партиек гробят государство, созданное его силами и волей.

Впрочем, было ещё кое-что. Политики, по мнению старого террориста Пилсудского, забыли историю, и занимались совсем не тем, чем следовало. А следовало заниматься развалом России, т.к. только ослабленная Россия гарантирует Польше безопасное существование. Соответственно, и провозглашённый курс «санации» государства имел смысл не сам по себе, а в первую очередь для его укрепления в условиях очень неудачного соседства с СССР и Германией. Кстати, «оздоровление» Пилсудский понимал вполне в духе эпохи: оппозицию – в концлагерь. Концлагерь, правда, был только один – в Берёзе-Картузской под Брестом и открылся в 1934 году.

Не только оздоровление

По мнению Пилсудского, «роль Польши – быть Прометеем, несущим огонь порабощённым народам России». И освободить следовало их так же, как прежде освободилась сама Польша. Как это видели в Варшаве?

Соратник Пилсудского Юлиан Стахевич писал: «Расчленение России лежит в основе польских государственных интересов на Востоке». После этого «...создание ряда национальных государств на территории европейской России, которые находились бы под влиянием Варшавы», что позволит Польше «...стать великой державой, заменив в Восточной Европе Россию».

Как видим, ничего нового в Варшаве не придумали.

С этой целью польская разведка (за британские деньги) ещё с начала 1920-х годов планировала:

– вести подрывную деятельность на территории СССР;

– вести широкую работу среди эмигрантов в Европе, в Турции, Иране;

– засылать диверсионные отряды на территорию УССР;

– поддерживать банды басмачей в Средней Азии.

С уходом Пилсудского из политики активность снизилась. С возвращением же — произошла резкая активизация: уже в 1926 году всё это институционально оформили в организацию «Прометей», собрав туда и украинских националистов, и крымских татар, и донских казаков, и кавказских сепаратистов. Следовательно, кроме санации внутренней была ещё и внешняя, т.е. усиление работы против СССР.

Планы были наполеоновские, однако реальные результаты очень скромны: на территории СССР ничего серьёзного организовать не удалось, зато Сталин получил прекрасную возможность при удобном случае ссылаться на польских шпионов; эмигранты деньги поглощали исправно, но ничего путного организовать не смогли. Часть британских денег, как это заведено у восточноевропейцев, успешно разворовывалась под фантастические проекты типа создания на советском Дальнем Востоке некоего украинского «Зелёного Клина».

…Идея прометеизма пережила не только своего создателя (Пилсудский умер 12 мая 1935 года, ровно через 9 лет после своего переворота), но и Вторую мировую войну. Идея раскола СССР по национальным швам в условиях холодной войны была подхвачена в Вашингтоне, а в 1959 году американский конгресс даже подвёл под это правовую базу, приняв закон «о порабощённых народах». После известных политических пертурбаций (объединения Европы и распада СССР), – активизировались и европейцы. Но и до того – сложно сказать, в какую из разведок не бегали разнообразные националисты (от украинских до кавказских) и деятели белой эмиграции.

Более того, «прометеизм» не только дожил до наших дней, но и адаптировался к новым условиям. Волны революций – от бархатных до последнего украинского майдана – это он самый и есть. Как по вектору, так и по методикам реализации.

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Нет, речь совсем не о том, что во всех наших бедах на протяжении последних ста лет виноваты Польша и Пилсудский. Просто нужно помнить, что когда со стороны наших западных границ доносится «Ради безопасности в Европе нам следует объединиться, вооружиться и поддерживать любые антироссийские выступления» – это традиционное мироощущение Восточной Европы. Она затем и была создана Антантой после Первой мировой войны. И идея «санации» понимается ими лишь в таком ключе, чем, собственно, настоящий Запад традиционно и умело пользуется.