ИТАЛЬЯНСКАЯ ВОСТОЧНАЯ АФРИКА (ИВА)

Итальянская Восточная Африка (ИВА) — колониальное владение Италии, созданное после оккупации Эфиопии в войне 1935—1936 (см. Итало-эфиопские войны).

Образована королевским декретом от 1 июня 1936, провозгласившим объединение в рамках единой колонии Эфиопии, Эритреи и Итальянского Сомали. В состав ИВА входили шесть губернаторств: Эритрея (админимтративный центр — Асмэра), Сомали (Могадишо), Амхара (Гондэр), Харэр (Харэр), Галла и Сидамо (Джимма), Аддис-Абеба (с 1938 — Шоа, с административным центром Аддис-Абеба). Во главе каждого стоял генерал-губернатор, подчинявшийся генерал-губернатору ИВА — вице-королю Эфиопии. Губернаторства делились на комиссариаты, в свою очередь разделенные на резидентства. ИВА была ликвидирована в 1941 в результате разгрома итальянских войск силами войск союзников и эфиопских партизан в ходе Второй мировой войны 1939—1945 .

Лит.: Трофимов В. А. Итальянский колониализм и неоколониализм. М., 1979. Sbacchi A. Ethiopia under Mussolini. Faschism and the Colonial Experience. London, 1985; L’Italia in Africa. Serie storico-militare. V. 1. T. 2. Roma, 1962.