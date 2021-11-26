ИТАЛО-ЭФИОПСКАЯ ВОЙНА 1935-1941 гг.

Борьба народов Эфиопии (Абиссинии) против агрессии фашисткой Италии.

Эфиопия была одним из двух государств Африки, сохранивших суверенитет к 30-м гг. XX в. На ресурсы Эфиопии претендовала фашистская Италия во главе с Б. Муссолини , которая стала провоцировать пограничные конфликты при попустительстве Великобритании и Франции, а также открытой поддержке Германии.

В ноябре 1934 г. итальянцы захватили эфиопский пункт Уольуоле (Уал-Уал) в ста километрах от границы своей колонии Сомали. Они заявили, что Уал-Уал — итальянская территория, 5 декабря разгромили подошедший сюда отряд эфиопов и объявили, что Эфиопия развернула агрессию против Италии.

3 января 1935 г. Эфиопия внесла протест в Лигу наций на действия Италии. Но переговоры не заставили Муссолини отступить. 4 сентября Италия внесла в Лигу наций меморандум, где перечислялись «факты агрессии» Эфиопии против итальянского Сомали (в основном, в Уал-Уал). Этот меморандум позволял европейским дипломатам утверждать, что между двумя странами возник конфликт, и обе обвиняют друг друга в агрессии.

3 октября 1935 г. итальянские войска вторглись в Эфиопию. Итальянцы применили авиацию и легкие танки. Никто не помог Эфиопии оружием. Тем не менее, итальянское наступление продвигалось медленно. Эфиопы оказали серьезное сопротивление. Лига наций ответила на агрессию против своего члена экономическим эмбарго против Италии, но так, чтобы не очень затруднять ее жизнь, так как не был введен заперт на ввоз в Италию нефти.

В декабре 1935 г. эфиопы развернули наступление на Аксум и при Тэкезе нанесли итальянцам существенный урон. Итальянцев спасло от разгрома только отсутствие у эфиопов современного тяжелого вооружения и нерешительность императора Хайле Селасие, который отказался бросить в прорыв гвардию, наиболее боеспособную часть своей армии.

Тогда Муссолини приказал применить химическое оружие, запрещенное международными конвенциями. Впервые ипритовые бомбы были сброшены на эфиопов 2 января 1936 г. Однако итальянцы долго не могли сломить сопротивление противника. Только в 29 февраля, проложив себе дорогу артиллерийским огнем и ипритом, маршал П. Бадольо сумел окружить часть эфиопской армии к северу от Тэкезе. 31 марта 1936 г. под Май-Чоу эфиопы перешли в наступление в последний раз, уже в явно невыгодных условиях. Император бросил в сражение гвардию и потерял ее. Итальянцы на автомобилях прорвались к Адис-Абебе 2 мая 1936 г. Б. Муссолини заявил, что война окончена. Но к этому времени итальянцы контролировали только треть страны. Император направился в Европу, чтобы там отстаивать права Эфиопии на независимость, оставив в стране правительство раса Ымру, которое до конца 1936 г. работало в г. Горе. Даже после пленения Ымру в Эфиопии продолжало действовать несколько полупартизанских армий численностью по несколько десятков тысяч человек. Ни террор, развязанный фашистами в 1937 г., ни попытки проведения более либеральной политики в 1938-1939 гг. не дали Италии возможности установить контроль над территорией созданной здесь колонии «Восточная Африка». Во время «гибкой политики» итальянцев в 1938 г. масштабы национально-освободительной борьбы несколько снизились, но в 1939 г. война вспыхнула с новой силой. В январе 1941 г., уже во время Второй мировой войны, англо-эфиопская армия начала наступление на итальянцев и к маю разгромила их. 6.4.1941 г. эфиопские отряды вошли в Адис-Абебу. Эфиопия восстановила независимость.

Автор статьи: Шубин А.В.