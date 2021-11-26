ДУРРУТИ ДУМАНГЕ БУЭНАВЕНТУРА

Один из лидеров испанских анархистов . Работал механиком. В 1917 г. принял участие во всеобщей забастовке. После ее подавления эмигрировал во Францию, до 1920 г. жил в Париже, работал механиком. Вернувшись в Испанию, вступил в Национальную конфедерацию труда (НКТ). В 1922 г. Дуррути, Ф. Аскасо, Х. Гарсиа Оливер и др. создали боевую организацию и в 1923 г. убили кардинала Сарагосы Х. Сольдевиллу-и-Ромеро. Убийство видного деятеля церкви, как ни странно, способствовало росту популярности Дуррути, поскольку кардинал пользовался дурной славой. Дуррути и Аскасо эмигрировали в Латинскую Америку, а затем во Францию. В Испании были заочно приговорены к смертной казни. Во Франции встречался с Н. Махно . Дуррути и Аскасо были арестованы за подготовку покушения на испанского короля. Готовилась выдача террористов в Испанию, но благодаря международной кампании протеста их выслали в Германию. До 1931 г. Дуррути жил также в Германии и Бельгии. После свержения монархии и начала Испанской революции 1931-1939 гг. Дуррути вернулся в Испанию и объявил о продолжении борьбы с государством — теперь со Второй республикой в Испании. Боролся за радикализацию НКТ и Федерации анархистов Иберии. Принадлежал к радикальной анархистской группе «Носотрос» («Мы»). Участвовал в организации восстаний, за что арестовывался уже республиканскими властями. В 1932 г. выслан в Испанскую Гвинею, но из-за кампании солидарности с ним получил право вернуться.

После начала гражданской войны в Испании 1936-1939 гг. Дуррути возглавил разгром мятежников в Барселоне, а затем развернул наступление на Сарагосу. Созданный тогда фронт, на котором сражались анархисты, не отступал, пока анархо-синдикалисты не потерпели поражения в борьбе с коммунистами в середине 1937 г. Надеялся начать в Каталонии и Арагоне осуществление анархического коммунизма, но после дискуссий в руководстве НКТ и ФАИ согласился на временное сотрудничество с «Народным фронтом» в борьбе против фашизма. В августе - октябре фактически руководил Арагонским фронтом. В ноябре возглавил дивизию НКТ, переброшенную в Мадрид. С 11 ноября участвовал в обороне Мадрида. Дивизия Дуррути помогла остановить прорыв франкистов в районе Университетского городка. 19 ноября во время затишья Дуррути был смертельно ранен в районе линии фронта. Похороны Дуррути вылились в грандиозную демонстрацию в Барселоне – в последний путь его провожало около 200 тысяч человек.

Источники:

Эренбург И.Г. Люди, годы, жизнь. М., 1963

Автор статьи: Шубин А.В.