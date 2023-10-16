10 класс | Всеобщая история

Мартин Борман. Неизвестный рейхслейтер. 1936-1945

Макговерн Д.

Джеймс Макговерн — бывший американский спецагент, имеющий отношение к работе ЦРУ, — впервые приводит документально подтвержденную биографию Мартина Бормана. Международный военный трибунал в Нюрнберге вынес приговор заочно, объявив Бормана пропавшим без вести. Его исчезновение назовут «самой большой нераскрытой тайной нацизма». Будучи правой рукой Гитлера, этот теневой нацистский лидер фактически руководил страной. Как случилось, что рядовой партийный функционер в рекордно короткие сроки добился таких карьерных высот? Верный последователь фюрера, он хотел сохранить себе жизнь, чтобы продолжить дело своего вождя. Кому были выгодны легенды, которыми обрастала биография Мартина Бормана, и что случилось с ним на самом деле?