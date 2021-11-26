«НОЧЬ ДЛИННЫХ НОЖЕЙ»

«НОЧЬ ДЛИННЫХ НОЖЕЙ» - расправа А. Гитлера с командованием СА во главе с Э. Рёмом и группой неугодных правых политиков в конце июня - начале июля 1934 года.

Тер­мин «ночь длинных ножей» впер­вые упот­реб­лён в «Ис­то­рии брит­тов» Гальф­ри­да Мон­мут­ско­го (около 1138 года) при опи­са­нии рас­пра­вы сак­сов с при­гла­шён­ной ими на пир кельтской зна­тью [гос­ти бы­ли за­ре­за­ны но­чью длин­ны­ми сак­ски­ми но­жа­ми (смотри Скра­ма­сакс)]. Впо­след­ст­вии тер­мин по­лу­чил ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние и стал упот­реб­лять­ся при­ме­ни­тель­но к со­бы­ти­ям, свя­зан­ным с ко­вар­ным уст­ра­не­ни­ем кон­ку­рен­тов, со­пер­ни­ков и бывших со­юз­ни­ков.

По­сле при­хо­да Гит­ле­ра к вла­сти в январе 1933 года часть ря­до­вых чле­нов На­цио­нал-со­циа­ли­сти­че­ской не­мец­кой ра­бо­чей пар­тии (НСДАП) ока­за­лась об­ма­ну­той в сво­их ожи­да­ни­ях, по­сколь­ку пре­ду­смат­ри­вав­шие­ся партийной про­грам­мой ме­ро­прия­тия по со­ци­аль­но-эко­но­мическому пе­ре­уст­рой­ст­ву германского об­ще­ст­ва («на­цио­на­ли­за­ция всех ра­нее обоб­ще­ст­в­лён­ных пред­при­ятий», уча­стие ши­ро­ких сло­ёв на­се­ле­ния в до­хо­дах круп­ных пред­при­ятий, «ком­му­на­ли­за­ция» круп­ных ма­га­зи­нов, «без­воз­мезд­ная экс­про­приа­ция зе­мель для об­щественных нужд», пре­се­че­ние зе­мель­ных спе­ку­ля­ций, сни­же­ние аренд­ной пла­ты для мел­ких про­из­во­ди­те­лей, «соз­да­ние и под­держ­ка здо­ро­во­го сред­не­го со­сло­вия», рас­ши­ре­ние сис­те­мы со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния и др.) не про­во­ди­лись. Сре­ди пред­ста­ви­те­лей «ле­во­го» кры­ла НСДАП, осо­бен­но сре­ди штур­мо­ви­ков, на­рас­та­ло не­до­воль­ст­во, ве­лись раз­го­во­ры о не­об­хо­ди­мо­сти со­вер­ше­ния «вто­рой, ис­тин­но со­циа­ли­стической ре­во­лю­ции» («пер­вой ре­во­лю­ци­ей» на­зы­ва­ли за­вое­ва­ние НСДАП по­ли­тической вла­сти). На фо­не этих на­строе­ний на­рас­та­ли со­пер­ни­че­ст­во и про­ти­во­ре­чия в на­ци­ст­ской вер­хуш­ке. Э. Рём и штаб СА, со­чув­ствен­но от­но­сив­шие­ся к ло­зун­гу «вто­рой ре­во­лю­ции», вы­дви­га­ли так­же тре­бо­ва­ние соз­да­ния на ба­зе штур­мо­вых от­ря­дов, в ко­то­рых со­стоя­ло около 4 млн. человек, но­вых германских воо­руженных сил «народной ми­ли­ции» и вклю­че­ния в их со­став ре­гу­ляр­ной ар­мии - рейхс­ве­ра (на­счи­ты­вал на тот мо­мент 100 тысяч во­ен­но­слу­жа­щих). Германское вер­хов­ное глав­но­ко­ман­до­ва­ние, Г. Ге­ринг, Г. Гимм­лер, Р. Гейд­рих, Й. Геб­бельс, М. Бор­ман и ряд других пред­ста­ви­те­лей на­ци­ст­ско­го ру­ко­во­дства ка­те­го­ри­че­ски от­вер­га­ли эти пла­ны и на­сто­ро­жен­но от­но­си­лись к тре­бо­ва­ни­ям «ле­вых», ус­мат­ри­вая в них пре­тен­зии Рё­ма на по­ли­тическое ли­дер­ст­во. По их за­да­нию с це­лью спро­во­ци­ро­вать Гит­ле­ра на рас­пра­ву с Рё­мом с апреля 1934 года СС и СД ста­ли рас­про­стра­нять слу­хи и фаб­ри­ко­вать до­ку­мен­ты о под­го­тов­ке ру­ко­во­дством штур­мо­ви­ков пут­ча с це­лью за­хва­та вла­сти. Под влия­ни­ем на­рас­тав­ше­го по­то­ка ин­фор­ма­ции о го­то­вя­щем­ся пе­ре­во­ро­те Гит­лер от­дал рас­по­ря­же­ние о про­ве­де­нии специальной опе­ра­ции по ней­тра­ли­за­ции оп­по­зи­ции (опе­ра­ция «Ко­либ­ри»). Выс­шие ру­ко­во­ди­те­ли СА во гла­ве с Рё­мом 30 июня 1934 года под пред­ло­гом про­ве­де­ния со­ве­ща­ния бы­ли со­б­ра­ны в ба­вар­ском ку­рорт­ном мес­теч­ке Бад-Вис­зе, где в ночь на 1 ию­ля их аре­сто­ва­ли, пре­про­во­ди­ли в мюн­хен­скую тюрь­му и там без су­да и след­ст­вия рас­стре­ля­ли (Рё­му пре­дос­та­ви­ли воз­мож­ность по­кон­чить жизнь са­мо­убий­ст­вом). Вслед за этим бы­ли аре­сто­ва­ны и унич­то­же­ны ру­ко­во­ди­те­ли штур­мо­ви­ков в круп­ных го­ро­дах и це­лый ряд «не­бла­го­на­дёж­ных» по­ли­ти­ков, в том числе счи­тав­ший­ся главным оп­по­нен­том Гит­ле­ра в НСДАП Г. Штрас­сер, по­след­ний рейхс­канц­лер Вей­мар­ской рес­пуб­ли­ки генерал К. фон Шлейхер, не­ко­то­рые не про­яв­ляв­шие долж­но­го ува­же­ния к Гит­ле­ру «ста­рые на­цио­нал-со­циа­ли­стические бор­цы». Все­го, по современным оцен­кам, во вре­мя «ночи длинных ножей» бы­ло уби­то от 150 до 200 человек, точ­ное чис­ло лиц, аре­сто­ван­ных и осу­ж­дён­ных к тю­рем­но­му за­клю­че­нию, неиз­вест­но. Аре­сты и рас­стре­лы «оп­по­зи­цио­не­ров» про­из­во­ди­ли СС («ночь длинных ножей» ста­ла для них «бое­вым кре­ще­ни­ем») и ба­вар­ское по­ли­цей­ское под­раз­де­ле­ние «Ге­не­рал Ге­ринг» при под­держ­ке рейхс­ве­ра. Рас­пра­ва с ру­ко­вод­ством штур­мо­ви­ков спо­соб­ст­во­ва­ла кон­со­ли­да­ции на­ци­ст­ско­го ре­жи­ма и уси­ле­нию его ре­прес­сив­но­го ха­рак­те­ра. Ссы­ла­ясь на го­то­вив­ший­ся Рё­мом путч, гит­ле­ров­ское пра­ви­тель­ст­во 3 июля 1934 года из­да­ло «За­кон о са­мо­за­щи­те го­су­дар­ст­ва», фак­тиче­ски сни­мав­ший какие-либо ог­ра­ни­че­ния в вы­бо­ре средств и ме­то­дов для борь­бы с ли­ца­ми, ко­то­рые мог­ли быть объ­яв­ле­ны пред­став­ляю­щи­ми опас­ность для на­ци­ст­ско­го ре­жи­ма. По­сле «ночи длинных ножей» роль СС, СД и гес­та­по в Гер­ма­нии (с учётом их «за­слуг» в борь­бе с «за­го­вор­щи­ка­ми») зна­чи­тель­но воз­рос­ла; СС бы­ла пре­до­став­ле­на воз­мож­ность фор­ми­ро­вать собственное во­ин­ские под­раз­де­ле­ния (вой­ска СС). Рейхс­вер, из­ба­вив­ший­ся от кон­ку­рен­та в ли­це СА и уг­ро­зы вклю­че­ния в со­став «народной ми­ли­ции», в 1934 году при­нёс при­ся­гу на вер­ность лич­но Гит­ле­ру.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)