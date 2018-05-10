Краткий курс истории. Сожжение книг
10 мая 1933 года в Берлине и других городах Германии студенты – национал-социалисты провели масштабную показательную акцию сожжения книг в рамках «Акции против негерманского духа». Это была лишь прелюдия, там, где сжигают книги, впоследствии сжигают и людей.Генрих Гейне, «Альмансор» Сожжение книг в истории Одно из самых ранних упоминаний о сожжении книг в истории человечества отсылает нас к 221 году до н. э. в Китай. Событие было неоднозначное, но вошло в китайскую культуру в форме устойчивого выражения «сожжение книг и погребение книжников». Из Нового Завета известно о сожжении колдовских книг людьми, обратившимися от чародейства. В эпоху европейского Средневековья католическая церковь не...
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10 мая 1933 года в Берлине и других городах Германии студенты – национал-социалисты провели масштабную показательную акцию сожжения книг в рамках «Акции против негерманского духа».
Это была лишь прелюдия, там, где сжигают книги, впоследствии сжигают и людей. Генрих Гейне, «Альмансор»
Сожжение книг в истории
Одно из самых ранних упоминаний о сожжении книг в истории человечества отсылает нас к 221 году до н. э. в Китай. Событие было неоднозначное, но вошло в китайскую культуру в форме устойчивого выражения «сожжение книг и погребение книжников». Из Нового Завета известно о сожжении колдовских книг людьми, обратившимися от чародейства. В эпоху европейского Средневековья католическая церковь не раз публично уничтожала Талмуд, как книгу, «искажающую слово Божие»; известны случаи массового сожжения светских книг, флейт, духов, как вещей, развращающих душу. История буддизма также знает примеры уничтожения книг с целью оторвать последователей от привязанности к символам и образам.
«Праздник костра»
«Акция против негерманского духа», и конкретно сожжение книг 10 мая 1933 года, получившее название «Праздник костра», ознаменовали начало интеллектуального, нравственного разложения и варваризации Германии. Это событие стало кульминацией в кампании по демонстративному сожжению книг, противных национал-социалистической идеологии. На площади Бабеля в Берлине члены Национал-социалистического студенческого союза, одетые в форму штурмовых отрядов, публично сожгли около 20–25 тысяч книг. Акция была проведена и в других университетских городах Германии. Таким образом нацистская Германия «очищалась» от «вредной» литературы, произведений сотен авторов, попавших под запрет, среди которых были Эрих Мария Ремарк, Карл Маркс, Зигмунд Фрейд, Карл Каутский, Эрнест Хемингуэй, Джек Лондон и другие.
Память
Судьбы немецких авторов, современников тех событий, чьи книги и имена оказались под запретом, сложились весьма трагично. Большинство немецких писателей, обладавших наибольшей известностью, попали в эмиграцию. Кто-то покончил с собой. Кто-то погиб в концлагере. Другие перестали творить, иные умерли в голоде. Мракобесие немецкой молодежи, отравленной нацистским ядом, чинимое надругательство над лучшими произведениями мировой и немецкой литературы не вызвали заметных протестов как в среде самого студенчества, так и среди профессуры. С 1947 года 10 мая в Германии является Днем Книги, посвященным памяти публичного сожжения книг. В контексте немецкой истории акция сожжения книг приобрела зловещее символическое значение. Ведь слова немецкого литератора XIX века Генриха Гейне о прелюдии к сожжению людей оказались пророческими: на смену варварскому уничтожению десятков тысяч книг пришло варварское истребление миллионов людей.