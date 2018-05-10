Краткий курс истории. Сожжение книг 10 мая 1933 года в Берлине и других городах Германии студенты – национал-социалисты провели масштабную показательную акцию сожжения книг в рамках «Акции против негерманского духа». Это была лишь прелюдия, там, где сжигают книги, впоследствии сжигают и людей.Генрих Гейне, «Альмансор» Сожжение книг в истории Одно из самых ранних упоминаний о сожжении книг в истории человечества отсылает нас к 221 году до н. э. в Китай. Событие было неоднозначное, но вошло в китайскую культуру в форме устойчивого выражения «сожжение книг и погребение книжников». Из Нового Завета известно о сожжении колдовских книг людьми, обратившимися от чародейства. В эпоху европейского Средневековья католическая церковь не... На чтение: 1 минута

10 мая 1933 года в Берлине и других городах Германии студенты – национал-социалисты провели масштабную показательную акцию сожжения книг в рамках «Акции против негерманского духа».

Это была лишь прелюдия, там, где сжигают книги, впоследствии сжигают и людей. Генрих Гейне, «Альмансор»

Сожжение книг в истории

Одно из самых ранних упоминаний о сожжении книг в истории человечества отсылает нас к 221 году до н. э. в Китай. Событие было неоднозначное, но вошло в китайскую культуру в форме устойчивого выражения «сожжение книг и погребение книжников». Из Нового Завета известно о сожжении колдовских книг людьми, обратившимися от чародейства. В эпоху европейского Средневековья католическая церковь не раз публично уничтожала Талмуд, как книгу, «искажающую слово Божие»; известны случаи массового сожжения светских книг, флейт, духов, как вещей, развращающих душу. История буддизма также знает примеры уничтожения книг с целью оторвать последователей от привязанности к символам и образам.

«Праздник костра»

«Акция против негерманского духа», и конкретно сожжение книг 10 мая 1933 года, получившее название «Праздник костра», ознаменовали начало интеллектуального, нравственного разложения и варваризации Германии. Это событие стало кульминацией в кампании по демонстративному сожжению книг, противных национал-социалистической идеологии. На площади Бабеля в Берлине члены Национал-социалистического студенческого союза, одетые в форму штурмовых отрядов, публично сожгли около 20–25 тысяч книг. Акция была проведена и в других университетских городах Германии. Таким образом нацистская Германия «очищалась» от «вредной» литературы, произведений сотен авторов, попавших под запрет, среди которых были Эрих Мария Ремарк, Карл Маркс, Зигмунд Фрейд , Карл Каутский, Эрнест Хемингуэй, Джек Лондон и другие.

Память

Судьбы немецких авторов, современников тех событий, чьи книги и имена оказались под запретом, сложились весьма трагично. Большинство немецких писателей, обладавших наибольшей известностью, попали в эмиграцию. Кто-то покончил с собой. Кто-то погиб в концлагере. Другие перестали творить, иные умерли в голоде. Мракобесие немецкой молодежи, отравленной нацистским ядом, чинимое надругательство над лучшими произведениями мировой и немецкой литературы не вызвали заметных протестов как в среде самого студенчества, так и среди профессуры. С 1947 года 10 мая в Германии является Днем Книги, посвященным памяти публичного сожжения книг. В контексте немецкой истории акция сожжения книг приобрела зловещее символическое значение. Ведь слова немецкого литератора XIX века Генриха Гейне о прелюдии к сожжению людей оказались пророческими: на смену варварскому уничтожению десятков тысяч книг пришло варварское истребление миллионов людей.